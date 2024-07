12 luglio 2024, notizie sulla campagna presidenziale

Il conduttore radiofonico Earl Ingram è apparso sulla CNN il 12 luglio. CNN

Il conduttore radiofonico di Milwaukee si è scusato venerdì per aver accolto la richiesta della campagna di Biden di apportare correzioni a un’intervista registrata che ha avuto con il presidente all’inizio di questo mese.

In un’intervista esclusiva con Erin Burnett della CNN che andrà in onda su “Laura Coates Live”, il conduttore di WAUK-AM Earl Ingram ha detto che avrebbe detto “assolutamente no” alla campagna se avesse dovuto rifarla da capo.

Quando gli è stato chiesto se si sentisse messo sotto pressione dalla campagna, ha descritto di essere lusingato di avere “la possibilità di intervistare l’uomo più potente del mondo”.

“Sto cogliendo l’occasione per abbassare la guardia, se vuoi, e se commetto un errore, ho imparato alcune lezioni preziose da questo e non lo farò più”, ha detto.

Ingram ha detto alla CNN di aver utilizzato quattro delle cinque domande poste dalla campagna, ma non ha potuto dire se le ha ascoltate parola per parola. Ha detto che le domande riguardavano principalmente la comunità nera.

Civic Media, la rete radiofonica con sede nel Wisconsin che trasmette lo spettacolo di Ingram, ha pubblicato giovedì clip modificati e l’intervista completa e inedita. Un portavoce della campagna di Biden ha ammesso di aver chiesto alla stazione di oscurare l’intervista.

Le clip modificate includono Biden che dice: “… e ho più neri nella mia amministrazione di qualsiasi altro presidente, di tutti gli altri presidenti e posizioni chiave, posizioni di gabinetto”.

È stato inoltre cancellato un riferimento all’ex presidente Donald Trump che chiedeva la pena di morte per i cosiddetti Central Park Five. “Non so se verranno impiccati o no, ma lui… ma hanno detto […] Colpevole di omicidio”, ha detto Biden.

Notando che la stazione ha messo in atto misure per evitare che una situazione simile si ripeta, Ingram ha detto venerdì che non capisce come ciò che ha detto Biden possa essere “così spaventoso come lo è oggi”.

Alla domanda se fosse offeso dai commenti di Biden, il conduttore radiofonico ha insistito sul fatto che il presidente sta lavorando per affrontare le differenze tra americani bianchi e neri.

“Il presidente Biden, nonostante queste ipocrisie, è una persona che cercherà di fare qualcosa per risolvere questi problemi”, ha continuato. “Quindi no, queste cose non mi infastidiscono né mi turbano, o penso che la maggior parte dei neri.”