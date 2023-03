6 grafici che prevedono quanta neve cadrà lunedì notte e martedì

Jonathan Wicks / Il Boston Globe, file

I meteorologi locali avvertono i residenti del Massachusetts di concedere più tempo del normale per i loro spostamenti poiché la tempesta dovrebbe scaricare diversi centimetri di neve in tutto lo stato martedì mattina.

Il meteorologo del National Weather Service (NWS) Bill Simpson ha affermato che questa potrebbe essere la prima nevicata “arabile” nell’area di Greater Boston quest’inverno. Mentre tutte le parti dello stato dovrebbero ottenere qualche centimetro, ha detto, più a ovest vivi, più neve vedrai.

Il NWS ha emesso un Avviso meteo invernale Il Massachusetts orientale inizia lunedì alle 19:00 e continua fino a martedì alle 19:00. Il Massachusetts orientale potrebbe ricevere da 2 a 5 pollici di neve e raffiche di vento fino a 35 mph, ha detto il servizio meteorologico.

Nel frattempo, il Massachusetts centrale e occidentale rimane sotto un avviso di tempesta invernale dalle 19:00 del lunedì alle 19:00 del martedì. Le aree sotto allerta avvertono di forti nevicate lunedì notte, ma sono previste forti nevicate durante la tempesta, con accumuli totali previsti tra 5 e 9 pollici.

L’NWS prevede che la neve si svilupperà nell’interno del Massachusetts tra le 19:00 e le 23:00 di lunedì, e la neve inizierà nella parte orientale dello stato tra le 22:00 e le 2:00.

“Le nevicate saranno più abbondanti tra l’una e le 7 del mattino e viaggiare sarà difficile durante questo periodo”, ha affermato il servizio. “Aspettatevi un viaggio lento sulle strade per il tragitto giornaliero del martedì mattina”.

La neve dovrebbe continuare fino a martedì, ma il servizio prevede pioggia in alcune aree a est della I-95 mentre le temperature salgono sopra lo zero nel sud del New England.

“Le strade dovrebbero essere in condizioni eccellenti per il pomeriggio, martedì pomeriggio per il pendolarismo”, ha detto il servizio.

A ovest di Worcester, le precipitazioni saranno prevalentemente nevose per tutto il giorno, ha detto Simpson. I Berkshire possono vedere da 7 a 10 pollici.

Di seguito, le ultime mappe che prevedono i totali della neve:

La neve si diffonderà nel sud del New England stasera e continuerà fino a martedì. Forti nevicate da questa sera fino a martedì mattina. Il viaggio di martedì mattina sarà pericoloso. Vacci piano e concedi più tempo se sei in viaggio. #mawx #ctwx #rewx pic.twitter.com/KyN8MFHOZb — NWS Boston (@NWSBoston) 27 febbraio 2023

Domani nevicherà ancora. Una corsa molto agitata al mattino. La chiusura delle scuole è possibile e probabilmente giustificata. Molti insegnanti si recano al lavoro da distretti non locali e dovrebbero essere presi in considerazione. #saggezza meteorologica pic.twitter.com/jgfu1DXtQ8 — Dave Epstein (@growingwisdom) 27 febbraio 2023

La bassa marea thailandese si sta dirigendo a nord-ovest, la tempesta al largo si sta spostando molto al largo… e noi siamo bloccati nel mezzo. Il “tiraggio” tra i due fornirà portanza e lo manterrà abbastanza fresco da nevicare. Quindi, ecco le nostre previsioni aggiornate. Discuteremo dalle 17:00 alle 19:00 @poston25 pic.twitter.com/XKBrpCA1Nc — Kevin Lemanovich (@KevinBoston25) 27 febbraio 2023

SNE su tutta la linea da oggi a domani abbastanza solido 4-8″. A livello locale a partire da mezzanotte. Molto basso proprio nell’acqua, per lo più su terreni alti. Soffice, si bagna domani pomeriggio. #wbz pic.twitter.com/yYLSjjo5hO — Eric Fisher (@ericfisher) 27 febbraio 2023

Comincia a nevicare a mezzanotte. Domani pomeriggio leggera miscelazione con pioggia compresa tra 2 e 4″. Si concluderà domani sera tardi. pic.twitter.com/DiChBd3SlN — Pete Bouchard NBC10 Boston (@PeteNBCBoston) 27 febbraio 2023

