AGGIORNAMENTI IN DIRETTA: Biden abbandona la corsa presidenziale del 2024, sostiene Kamala Harris

Donald Trump lascia il palco dopo aver parlato a una manifestazione elettorale a Grand Rapids, Michigan, il 20 luglio. Anna Moneymaker/Getty Images

Sabato, il suo nuovo compagno di corsa, il senatore dell’Ohio. Si è unito a JD Vance.

I due sono stati accolti da una folla gremita in un’arena al coperto a Grand Rapids, nel Michigan.

Ecco cosa è successo:

Nuovo sistema operativo: “Devo essere onesto, è ancora un po’ strano vedere il mio nome su quei cartelli”, ha detto Vance, che ha risvegliato la folla prima delle osservazioni di Trump, indicando il materiale della campagna Trump-Vance tra il pubblico e diffondendosi dietro di lui.

Dopo essere diventato vicepresidente, Vance ha difeso la sua lealtà verso l’America Kamala Harris ha detto Sarà fedele solo a Trump e non al nostro Paese.

“Ci sono delle notizie davvero brutte, vicepresidente Kamala Harris, non le piaccio”, ha detto Vance due ore prima che Trump salisse sul palco. “Kamala Harris ha detto qualcosa… non ho lealtà verso questo paese”, ha continuato. “Beh, non lo so, Kamala, ho prestato servizio nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti e ho avviato un’attività. Cos’hai fatto oltre a incassare l’assegno?

Prima della vicepresidenza, Harris è stato procuratore distrettuale di San Francisco, procuratore generale della California e in seguito senatore junior dello stato.

Vance poi è tornato fuori e ha presentato Trump alla folla ruggente.

Nel fuoco di rally: “Mi sono preso una pallottola per la democrazia”, ​​ha detto Trump, indossando una piccola benda marrone sopra l’orecchio.

Parlando per quasi due ore, l’ex presidente ha ringraziato lo staff del Butler Memorial Hospital, dove era stato portato pochi minuti dopo la sparatoria durante una manifestazione a Butler, in Pennsylvania.

Il deputato Ronny Jackson, ex medico della Casa Bianca, ha detto sabato che Trump “si sta riprendendo come previsto” dall’iniezione all’orecchio. Sono in corso le indagini sull’assassino della manifestazione e sulla gestione della sicurezza durante l’evento.

Nella sua prima intervista congiunta con Vance, Trump ha affermato di aver notato qualcuno sul tetto prima del tentativo di omicidio durante la sua manifestazione lo scorso fine settimana.

Supportato da Musk: Trump ha detto di aver parlato con il miliardario della tecnologia Elon Musk prima di arrivare al raduno di Grand Rapids. L’ex presidente ha detto che Musk non ha menzionato la donazione di circa 45 milioni di dollari al mese al super PAC pro-Trump al Wall Street Journal.

“Elon mi ha appoggiato l’altro giorno, e ho letto, non lo sapevo, non me ne ha nemmeno parlato, ma mi dà 45 milioni di dollari al mese”, ha detto Trump. “Stavo venendo qui e gli ho parlato poco fa per dirgli come stavi e lui non ne ha parlato.”

Informazioni sui leader mondiali: Trump ha detto che il presidente cinese Xi Jinping e altri leader mondiali gli hanno scritto dopo il tentativo di omicidio. Ha detto di essere “un grande uomo che andava molto d’accordo con il presidente Xi”, aggiungendo che ha lavorato bene anche con altri leader mondiali. L’America sulla scena mondiale.

La risposta della campagna Biden: La campagna per la rielezione del presidente Joe Biden ha criticato i commenti di Trump durante la manifestazione, affermando che Trump era “concentrato solo su se stesso”.

“Diffonde le stesse bugie, conduce la stessa campagna di vendetta e vendetta, parla delle stesse politiche fallite e, come al solito, si concentra solo su se stesso. L’unico punto in comune che vediamo oggi è tra Donald Trump, JT Vance e il loro Progetto 2025 agenda”, ha detto in un comunicato il portavoce della campagna di Biden, Ammar Moussa.

Il Progetto 2025 si riferisce a un progetto politico sviluppato da un think tank conservatore. I democratici hanno mantenuto alcune delle proposte di destra più controverse del documento, mentre Trump ha cercato di prendere le distanze dalla piattaforma.