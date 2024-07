Aggiornamenti in tempo reale: Olimpiadi di Parigi 2024

Johanne Defay del Team France cade nel primo round di surf il 27 luglio a Tehupo, sull’isola di Tahiti, nella Polinesia francese. Sean M. Hoffey/Getty Images

La maggior parte delle scene raffigurano il surf e di solito pensi a posti meravigliosi con persone che cavalcano le onde, di solito in situazioni rilassate o senza stress.

Ma questo non è uno spettacolo normale sull’acqua. La Gara Olimpica di Surf – che si svolge non lontano dalla Senna e nella splendida atmosfera di Parigi nella bellissima Tehupo’ a Tahiti – i migliori atleti del pianeta competono ferocemente per uno dei premi più ambiti. gioco.

E a volte il surf può essere uno sport difficile o pericoloso.

Il francese Johanne Defay stava facendo surf sabato, primo giorno della competizione, quando è caduto dalla tavola durante la sua prima onda, ha colpito una barriera corallina ruvida e si è tagliato la testa.

Defain viene visitato dal personale medico dopo l’infortunio. Sean M. Hoffey/Getty Images

Defay ha avuto bisogno di quattro punti di sutura ma è tornato con un casco ed è riuscito a superare la giornata prima di qualificarsi per gli ottavi di finale del Day 2, battendo l’australiana Molly Biglum e guidando l’intero gruppo di surfisti francesi agli ottavi.

“Ieri sono caduto durante la mia prima onda… è stata davvero grossa e sono finito dritto nella barriera corallina con la testa e mi sono stati messi quattro punti di sutura”, ha detto Tifay dopo essersi qualificato per gli ottavi di finale.

“Mi hanno fatto seguire il protocollo per le commozioni cerebrali e i risultati erano così così, quindi me li hanno fatti ripetere stamattina… nessuna commozione cerebrale, quindi siamo felici.”

La sconfitta indossa un casco mentre cavalca un’onda nel primo turno il 27 luglio. Sean M. Hoffey/Getty Images

Quindi la prossima volta che guardi il surf, ricorda che dietro l’abilità artistica e l’atletismo nell’acqua, può esserci uno sport di contatto.