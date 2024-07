Alcuni salumi di testa di maiale sono stati ritirati durante un’indagine su un’epidemia di listeria

Questa immagine al microscopio elettronico del 2002, resa disponibile dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, mostra il batterio Listeria monocytogenes. (Elizabeth White/CDC tramite AP, File)

NEW YORK – Funzionari sanitari statunitensi hanno annunciato venerdì il ritiro di alcune salsicce di fegato di cinghiale e salumi dopo aver indagato su un’epidemia di listeria che ha ammalato quasi tre dozzine di persone e causato due morti.

Pig Head Provisions Co. perché potrebbe essere contaminato da batteri Listeria. Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti disse. Un campione di salsiccia di fegato di testa di cinghiale proveniente da un negozio del Maryland è risultato positivo alla listeria, ha detto la società.

L’azienda sta anche ritirando i salumi prodotti lo stesso giorno della salsiccia di fegato contaminata nello stabilimento della Virginia, ha affermato l’USDA. Il campione è stato prelevato da una confezione non aperta raccolta da funzionari sanitari nell’ambito di un’indagine su un’epidemia di Listeria.

Funzionari sanitari hanno affermato che sono in corso test per determinare se un campione di salsiccia di fegato sia collegato all’epidemia.

“Stiamo collaborando pienamente con le autorità governative e conducendo le nostre indagini su questo incidente”, ha affermato in una nota la società con sede a Sarasota, in Florida.

L’epidemia di listeria è stata segnalata per la prima volta la settimana scorsa. Dalla fine di maggio, 34 persone in 13 stati si sono ammalate e tutte tranne una sono state ricoverate in ospedale. Sono morte due persone: nell’Illinois e nel New Jersey. Potrebbero essere necessarie settimane per sviluppare i sintomi, quindi è probabile che si verifichino più casi, hanno detto i funzionari.

I funzionari hanno detto che le persone comunemente mangiano tacchino, salsiccia di fegato e prosciutto affettati.

La Listeria può contaminare il cibo e i pazienti che lo mangiano. I sintomi includono febbre, dolori muscolari, nausea e diarrea. Può essere trattata con antibiotici, ma è particolarmente pericolosa per le donne incinte, i neonati, gli anziani e le persone con un sistema immunitario compromesso.

Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ogni anno 1.600 persone si ammalano di intossicazione alimentare da listeria e circa 260 muoiono.

Il ritiro di oltre 200.000 libbre di teste di maiale spedite a livello nazionale si applica alle carni tagliate al banco della gastronomia, non alle carni preconfezionate. Diversi pacchetti da più libbre, tra cui Bologna, Bologna all’aglio, Bologna di manzo, Salame di manzo, Prosciutto italiano alla cappy e Prosciutto italiano alla cappy extra piccante, sono timbrati con una data di scadenza del 10 agosto. Steakhouse Fried Bacon Heat and Eat, in vendita dal 15 agosto.

La società ha affermato che i clienti dovrebbero buttare via i prodotti ritirati o restituirli al negozio per un rimborso. I funzionari sanitari hanno affermato che i frigoriferi dovrebbero essere puliti accuratamente per prevenire la contaminazione di altri alimenti.