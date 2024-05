Alito dice ai democratici del Congresso che non rinuncerà alle bandiere

Il giudice Samuel Alito ha fermamente respinto le richieste di ricusazione Due casi alla Corte Suprema È coinvolto l’ex presidente Donald Trump Due bandiere Che volò via dalle sue case.

Nelle lettere di mercoledì Casa E Senato democraticoAlito ha detto di non avere nulla a che fare con l’alzabandiera e che nulla di questi incidenti merita di essere revocato dalla Corte Suprema. Codice di comportamento. Inoltre, dice, né lui né sua moglie conoscevano i significati oggi attribuiti alle bandiere.

“Una persona ragionevole, non motivata da considerazioni politiche o ideologiche, o non disposta a influenzare l’esito dei casi della Corte Suprema, concluderebbe che questo caso non soddisfa lo standard applicabile per la ricusazione”, ha scritto Alito in lettere ai Democratici. “Pertanto sono obbligato a respingere la vostra richiesta di ricusazione.”

I democratici hanno preso il sopravvento Lo ha riferito il New York Times Una bandiera americana capovolta sventolava fuori dalla casa di Alitos in Virginia e una bandiera separata con la scritta “Appello al Cielo” sventolava fuori dalla sua casa di vacanza. Hanno sostenuto che entrambi gli incidenti creano un’impressione impropria secondo cui Alito dovrebbe astenersi da qualsiasi cosa relativa alle rivolte del Campidoglio del 6 gennaio o alle elezioni del 2020.

Ma dopo il 2021, il presidente George W. Alito, che è stato nominato alla Corte Suprema da Bush, ha continuato a dire che non ha nulla a che fare con l’esposizione di alcuna bandiera, ma solo con gli interessi di sua moglie. Ha sottolineato questo punto in entrambe le sue lettere.

Sulla bandiera americana capovolta che ha sventolato brevemente fuori dalla sua casa in Virginia nel 2021, ha detto di aver chiesto in lettere di rimuoverla, e alla fine ha accettato di farlo.

“Le ragioni della segnalazione di mia moglie sono irrilevanti ai fini attuali”, ha scritto.

Alito ha scritto che una casa sulla strada mostrava un cartello che attaccava personalmente sua moglie, e che un uomo che viveva lì in quel momento la seguì per strada e “usò un linguaggio volgare in mia presenza. Una donna verrà parlata .”

“Mia moglie è una privata cittadina e, come ogni americano, gode dei diritti del Primo Emendamento”, ha continuato Alito. “Prende le sue decisioni e io rispetto sempre questo diritto.”

Ciò è coerente con la posizione degli Alito prima del 2021, quando furono affrontati mentre stavano lasciando la loro casa da un giornalista del Washington Post che era stato informato da un vicino della bandiera capovolta tre anni prima.

Quando un giornalista ha chiesto della bandiera, Martha-Ann Alito ha detto: “È un segnale di soccorso internazionale!”

Il Post ha dettagliato l’accaduto Un pezzo sabatoLa decisione di non pubblicare la storia nel 2021 spiega il perché.

“Il giudice ha negato che la bandiera fosse stata appesa capovolta come protesta politica, dicendo che derivava da una disputa di quartiere e implicava che sua moglie l’avesse issata”, ha detto il Post.

Il Post ha descritto un giornalista che ha incontrato gli Alito fuori dalla loro casa nel 2021, quando Martha-Ann Alito ha detto al giornalista: “Chiedi loro cosa hanno fatto!”

Un giornalista del Post osservò Martha-Ann Alito scendere dall’auto “e poi portare fuori dalla loro residenza una bandiera originale, del tipo che di solito decora un giardino. La mise sull’asta della bandiera. ‘Ecco! È fantastico?’ lei ha urlato.”

Nel 2021 quel rapporto coincide con martedì Una storia recente del New York Times Dettagli della controversia di quartiere. Il Post ha detto di non aver pubblicato la storia perché la disputa di quartiere in corso con Mata-Ann Alito non complica la giustizia.

“Io e mia moglie possediamo congiuntamente la nostra casa in Virginia. Pertanto, lei ha il diritto legale di utilizzare quella proprietà come desidera, e non avrei potuto fare ulteriori passi per abbassare la bandiera rapidamente”, ha scritto Alito. Lettere.

Sulla bandiera “Appello al Cielo”, Alito dice che è stata sventolata anche da Martha-Ann Alito. Ha detto che non c’entrava nulla e che nessuno dei due vedeva altro significato nelle bandiere.

Ha anche detto di non averlo volato per associarsi a “Stop the Steel” o a qualsiasi altro gruppo.

“Come ho detto riguardo all’altro evento di bandiera, mia moglie è una privata cittadina dallo spirito libero”, ha scritto Alito. “Prende le sue decisioni e io rispetto questo diritto. La nostra casa per le vacanze è stata acquistata con i soldi che ha ricevuto dai suoi genitori e porta il suo nome. È un posto lontano da Washington. Rilassati.”

Il giudice ha detto che sua moglie era responsabile delle aste delle bandiere nella casa dei Democratici della Camera e del Senato in Virginia e nella casa delle vacanze nel New Jersey, e che in passato aveva esposto una varietà di bandiere, comprese bandiere patriottiche, bandiere universitarie e bandiere sportive. Squadre, bandiere dei luoghi visitati e bandiere religiose.

“A mia moglie piace sventolare bandiere”, ha scritto Alito. “Non me.”

Martha-Ann Alito ha osservato che la bandiera “Appello al cielo” potrebbe risalire alla Rivoluzione americana, ma credeva che fosse esposta per trasmettere un “messaggio religioso e patriottico”.

“Non l’ha sventolata per associarsi a quel gruppo o a qualsiasi altro gruppo, e l’uso di una vecchia bandiera storica da parte di un nuovo gruppo non priva necessariamente quella bandiera di ogni altro significato”, ha scritto Alito.

Una delle lettere era indirizzata al presidente della commissione giudiziaria del Senato Dick Durbin e al presidente della sottocommissione Sheldon Whitehouse. Richiesto un incontro Insieme al Presidente della Corte Suprema John Roberts, Trump ha esortato Alito a ritirarsi dai casi pendenti davanti alla Corte Suprema sull’impeachment presidenziale e sugli attacchi del 6 gennaio.

Una seconda lettera è stata inviata a un gruppo di Democratici alla Camera, che ha chiesto ad Alito di ritirarsi dai casi.

L’anno scorso, in risposta ad una richiesta simile di comparire davanti alla Commissione Giustizia del Senato, il sig Lo ha detto il Presidente della Corte Suprema A causa delle preoccupazioni relative alla separazione dei poteri, sarebbe inappropriato per lui apparire per discutere di etica o altre questioni che potrebbero essere portate davanti alla corte.

Sarebbe senza precedenti per un Presidente della Corte Suprema tenere un incontro con i membri di un solo partito per discutere questioni relative a casi pendenti davanti alla corte.

Melissa Quinn ha contribuito a questo rapporto

