All’interno di Chudja, una città russa controllata dall’Ucraina

SUDJA, Russia (AP) – Il percorso tracciato dalle forze ucraine è un percorso di distruzione. Una pericolosa incursione in RussiaAttraversando il confine, alla fine è entrato nella città di Sudzha, dove i giornalisti dell’Associated Press erano in viaggio venerdì in un viaggio organizzato dal governo ucraino.

Il fuoco dell’artiglieria è esploso da una statua del fondatore sovietico Vladimir Lenin nella piazza centrale della città russa, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato giovedì che le sue forze erano completamente sotto controllo. Un edificio amministrativo aveva le finestre saltate e la facciata giallo brillante carbonizzata da fori di proiettile.

Le forze ucraine hanno respinto un insediamento russo dopo l’altro, cosa che Kiev spera possa cambiare la dinamica del conflitto durato due anni e mezzo.

L’esercito russo finora lo ha fatto Ho faticato a montare una risposta utile L’attacco alla regione di Kursk è stato il più grande attacco al paese dalla seconda guerra mondiale. Chutsha, a 10 chilometri (6 miglia) dal confine, è la città più grande a cadere nelle mani delle truppe ucraine da quando è iniziata l’incursione il 6 agosto.

La prova della marcia fulminea dell’Ucraina si trova sulle strade che portano alla città. Sull’erba cosparsa di spazzatura c’è un cartello crivellato di proiettili con frecce che puntano in due direzioni: Ucraina a sinistra e Russia a destra. Un carro armato bruciato si trova sul ciglio della strada.

Le foto e i video che AP ha scelto di pubblicare sono stati esaminati dal Ministero della Difesa ucraino, come è prassi normale in tali viaggi.

C’è penetrazione Riformulato il conflittoSecondo i funzionari russi, ciò ha portato all’evacuazione di oltre 120.000 civili e alla cattura di almeno 100 soldati russi, secondo Kiev. È ampiamente visto come un importante stimolo morale per un paese e un esercito che ha lottato per frenare la costante avanzata russa per più di due anni da quando Mosca ha inviato truppe in Ucraina.

Ma finora non ha eroso il vantaggio strategico complessivo della Russia.

La portata complessiva dell’operazione Kursk non è ancora chiara, per quanto tempo l’Ucraina sarà disposta a mantenere il territorio russo e a quale scopo. Sudzha sarà una merce di scambio per i futuri colloqui di cessate il fuoco? L’Ucraina assumerà quindi il ruolo di aggressore in un paese che controlla un quinto del proprio territorio?

Funzionari e soldati ucraini hanno affermato che l’offensiva di Kursk mirava almeno a deviare le riserve russe dai principali campi di battaglia nell’Ucraina orientale, ma Mosca non ha mostrato segni di ritiro di un numero significativo di truppe dai combattimenti lì, o riducendone la velocità.

Zelenskyj ha detto che l’Ucraina istituirà un ufficio di comando a Chudza per coordinare gli aiuti e gli affari militari. L’Ucraina potrebbe pianificare di rimanere nella regione di Kursk per un lungo periodo, o almeno segnalare a Mosca che lo desidera.

Ci sono sostenitori occidentali dell’Ucraina Era molto silenzioso Riguardo alla mossa a sorpresa, il presidente americano Joe Biden si è detto a conoscenza degli sviluppi.

Sudja, che prima dell’inizio del conflitto contava appena 5.000 abitanti, ha una certa importanza strategica. Dalla città le truppe potevano accedere alle strade principali per continuare le loro operazioni in Russia. Il gas naturale che fluisce dai giacimenti di gas della Siberia occidentale verso l’Europa centrale attraverso l’Ucraina passa attraverso una stazione di misurazione nel distretto di Chudja. Tuttavia, l’Ucraina può ridurre questo flusso di gas dal proprio territorio.

Venerdì in una città russa i residenti si sono radunati nel seminterrato di una scuola. Mentre si interrogavano sul loro destino, le forze ucraine respinsero la loro avanzata su Kursk. I combattimenti continuarono a sud di Korenevo, una città grande più o meno quanto Chudja, un importante vantaggio tattico.