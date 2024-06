Almeno 22 persone sono state uccise nello sciopero vicino all’ufficio del CICR a Gaza

“Siamo riusciti a trasferirli al vicino ospedale da campo della Croce Rossa, dove disponiamo di squadre dedicate che lavorano per salvare vite umane e soddisfare le esigenze dei civili che continuano a non avere strutture sanitarie durante questi conflitti.”

L’esercito israeliano ha lanciato una campagna per spazzare via il gruppo armato palestinese in risposta a un attacco senza precedenti nel sud di Israele il 7 ottobre, durante il quale circa 1.200 persone – per lo più civili – sono state uccise e 251 prese in ostaggio.