Amazon Prime ora include la consegna gratuita di cibo Grubhub

Amazon ora incorpora Grubhub Amazon.com App di Amazon Shopping e clienti Amazon Prime che pagano 139 dollari all’anno I clienti Amazon Prime pagano 0 dollari in spese di consegna del cibo per ordini pari o superiori a 12 dollari, oltre ad altri vantaggi.

Amazon in precedenza offriva ai clienti Prime un abbonamento gratuito di un anno a GrubHub Plus, ma si rinnova automaticamente a $ 129 all’anno. Ora è una parte permanente di un abbonamento Amazon Prime.

L’abbonamento Prime di Amazon include altri servizi come Prime Video, Amazon Music e componenti aggiuntivi premium come il servizio Farmacia di Amazon. RxPass ($ 5 al mese per molti farmaci generici) o $ 10 al mese Consegna di generi alimentari illimitata Da Whole Foods e Amazon Fresh.