Avviso spoiler: attacco di cuore improvviso – Condoglianze ai fan di Legacy Logan Roy Patriots

(avviso spoiler) Gli spettatori dell’episodio della scorsa notte su HBO hanno guardato in un silenzio sbalordito mentre l’uomo d’affari patriottico Logan ha subito un attacco di cuore su un aereo mentre suo figlio maggiore Connor celebrava il suo matrimonio.

Gli altri tre figli di Logan hanno ascoltato il telefono dal matrimonio in preda al panico impotente mentre l’equipaggio di volo eseguiva la rianimazione cardiopolmonare (RCP). I fratelli salutano il padre attraverso il telefono tenuto all’orecchio nei suoi ultimi momenti durante questa scena scioccante ed emotivamente devastante.

Dopo l’episodio, gli showrunner hanno affermato di voler mostrare come la morte di un personaggio significativo si ripercuota su un’intera famiglia.

Sebbene la Federal Aviation Administration fornisca indicazioni sui programmi di addestramento dei membri dell’equipaggio (in particolare i programmi di addestramento per assistenti di volo) che includono defibrillatori automatici esterni (DAE), è importante che tutti conoscano le capacità salvavita della RCP e come utilizzare un DAE. Un’emergenza.

Cos’è C?Un infarto?

L’arresto cardiaco è l’improvvisa perdita della funzione cardiaca in una persona con o senza malattia cardiaca diagnosticata. Può manifestarsi improvvisamente o sullo sfondo di altri sintomi. Un attacco di cuore è spesso fatale se non vengono prese misure adeguate immediatamente.

Ogni anno negli Stati Uniti, oltre 350.000 persone subiscono un arresto cardiaco improvviso al di fuori dell’ambiente ospedaliero. Secondo l’American Heart Association, circa il 90% delle persone che soffrono di arresto cardiaco extraospedaliero muore.

La rianimazione cardiopolmonare, soprattutto se eseguita immediatamente, può raddoppiare o triplicare le possibilità di sopravvivenza di una vittima di infarto.

Risorse per l’apprendimento della RCP

L’associazione incoraggia tutti a imparare la RCP di base se si è chiamati a salvare la vita di una persona cara. Puoi trovare un corso di RCP vicino a te cuore.org/findacourse.

L’American Heart Association – dedicata a un mondo di vite più sane per tutti – è il leader e l’editore ufficiale nella scienza, istruzione e formazione della rianimazione. Linee guida per RCP ed ECC.

Per ulteriori informazioni sull’arresto cardiaco improvviso e sulla partecipazione alla RCP cpr.heart.org.

