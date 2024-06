Baby Reindeer: una donna fa causa a Netflix per 170 milioni di dollari per il personaggio di Martha

fonte dell’immagine, Credito: Piers Morgan Senza censura didascalia dell’immagine, Dopo che si diceva che Fiona Harvey avesse ispirato il personaggio di Martha, Piers Morgan apparve nel film senza censura.

autore, Will Vernon e Max Matza

7 giugno 2024, 01:51 BST Aggiornato 1 ora fa

Una donna scozzese che presumibilmente ha ispirato il personaggio stalker Martha nel film drammatico di Netflix Baby Reindeer ha citato in giudizio lo streamer per diffamazione, negligenza e violazione della privacy.

Fiona Harvey – che si è identificata come la donna basata su Martha – ha sostenuto in una causa che Netflix ha detto “bugie brutali” su di lei a più di 50 milioni di spettatori in tutto il mondo.

La causa, depositata in un tribunale della California, chiede 170 milioni di dollari (132 milioni di sterline) di risarcimento danni per la signora Harvey. Afferma che la serie Baby Reindeer lo ha travisato come un criminale condannato che ha trascorso del tempo in prigione per stalking.

Netflix ha promesso di “difendere vigorosamente questa questione”.

Si dice che il creatore e protagonista dello show, il comico scozzese Richard Gott, si sia schierato dalla parte del diritto di “raccontare la sua storia”.

Il signor Cott ha scritto la serie sulla sua presunta esperienza di essere stato perseguitato da una donna incontrata nel pub dove lavorava. In precedenza aveva implorato i fan di evitare di cercare di identificarsi con Martha, un personaggio che aveva interpretato per la prima volta in una routine di cabaret.

Non è stato nominato come imputato nella causa della signora Harvey.

“È una storia vera”, dice il primo episodio della miniserie di successo. I titoli di coda dello spettacolo affermano che il programma è “basato su eventi reali: sebbene alcuni personaggi, nomi, incidenti, luoghi e dialoghi siano immaginati per scopi drammatici”.

Né il vero nome del signor Gadd né quello della signora Harvey vengono utilizzati nella serie, e né Netflix né il signor Gadd hanno confermato che Martha sia basata sulla signora Harvey.

Durante la testimonianza davanti alla Commissione Cultura, Media e Sport del Parlamento il mese scorso, il dirigente di Netflix Benjamin King ha affermato che si trattava di “una storia vera dell’orribile abuso subito dall’autore e protagonista Richard Cott per mano di un criminale”.

King ha poi sfidato un deputato, John Nicholson dell’SNP, a dimostrare le sue dichiarazioni. Nicholson ha detto che i giornalisti “non hanno trovato prove a sostegno delle affermazioni di Netflix” sulla condanna della donna identificata come fonte d’ispirazione per Martha.

Da parte sua, la signora Harvey ha affermato nella sua causa che Netflix “non ha fatto nulla” per confermare che la storia del signor Gatt fosse vera.

La signora Harvey nega di aver aggredito sessualmente il creatore dello show, secondo i documenti del tribunale, che sostengono che Netflix “ha detto queste bugie e non si è mai fermato perché era una storia migliore della verità, e le storie migliori facevano soldi”.

In una scena della serie, il personaggio Martha viene raffigurato mentre aggredisce sessualmente il protagonista dello spettacolo su un canale una notte.

La signora Harvey ha dichiarato giovedì alla BBC News di essere fiduciosa che la sua squadra avrebbe vinto la causa. "Altrimenti non lo faremmo", ha detto.

Richard Roth, un avvocato di New York che rappresenta la signora Harvey, ha detto alla BBC che “non c’erano dubbi” sul fatto che l’identità della signora Harvey fosse stata usata nel complotto delle renne.

Ha detto di avere “prove documentali inconfutabili” che dimostrano che il suo cliente non è mai stato condannato per un crimine.

Il caso include anche una foto di un controllo dei precedenti e un certificato attestante che la signora Harvey non ha accuse penali nella sua fedina penale.

La signora Harvey, che vive in Inghilterra, afferma di aver ricevuto diverse minacce di morte da quando la serie è andata in onda ad aprile.

L’esperienza l’ha lasciata “paura di uscire di casa o di guardare le notizie”, dicono le cause legali, aggiungendo che è diventata “estremamente sola e isolata, spaventata dal pubblico, e ha trascorso giorni senza uscire di casa”.

In un’intervista di quasi un’ora con Piers Morgan il mese scorso, la signora Harvey ha confermato di aver conosciuto il signor Quail mentre lavorava in un pub di Londra.

Ma ha negato di aver interpretato il ruolo di Martha, che nello show invia 41.000 e-mail al suo personaggio, il signor Gatt, e 350 ore di messaggi vocali.

“Niente di tutto ciò è vero. Non credo di avergli inviato nulla”, ha detto.

“No, penso che forse siano state scambiate un paio di e-mail, ma questo è tutto. Solo e-mail spiritose e scherzose.”