Biden e Macron si incontrano durante la visita di Stato per concentrarsi su Ucraina e Gaza

PARIGI – Il presidente Biden e il presidente francese Emmanuel Macron si incontreranno sabato in visita di Stato. L’America e il suo più antico alleato.

Il viaggio di cinque giorni di Biden in Francia, che finora si è concentrato sulla celebrazione dell’80° anniversario del D-Day, si è ora spostato per affrontare le sfide dei giorni nostri, con i conflitti insolubili in Ucraina e Gaza che dominano l’agenda.

Tra un sontuoso banchetto di stato al Palazzo dell’Eliseo e una parata militare sugli Champs-Élysées, Biden e Macron trascorreranno molto tempo incontrandosi con i loro principali collaboratori cercando di trovare consenso su questioni politiche chiave. I due si incontreranno per un pranzo di lavoro, terranno un incontro bilaterale e rilasceranno dichiarazioni alla stampa.

“Una delle cose che il presidente rispetta e ammira di più del presidente Macron è che è onesto e schietto come Joe Biden”, ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. “Questo è ciò che vuole vedere in un amico e partner: la capacità di sparare dritto, dire quello che hai in mente.”

La volontà di Macron di parlare apertamente – a volte rompendo apertamente con gli Stati Uniti su questioni chiave – ha a volte causato grattacapi ai funzionari statunitensi.

essere preso Brevi racconti per informazioni rapide

Macron ha ventilato l’invio di truppe NATO in Ucraina per combattere la Russia, e Biden ha ripetutamente dichiarato che nessun militare americano parteciperà a quella guerra. Ha espresso indignazione per l’attacco israeliano a Gaza, chiedendo un cessate il fuoco immediato e permanente, anche se Biden ha mantenuto il suo fermo sostegno agli israeliani. Ha apertamente avvertito che l’Europa deve affermare un maggiore controllo sui propri affari piuttosto che fare affidamento su una leadership americana poco efficace nel mezzo delle turbolenze politiche degli ultimi anni. READ I dati sull'inflazione indicano una pausa della banca centrale sugli aumenti dei tassi

“Per quanto forte sia la nostra alleanza con gli Stati Uniti, non siamo la loro priorità”, ha detto Macron durante un discorso sull’Europa all’Università della Sorbona in aprile. “Hanno due priorità: loro stessi – basta – e la Cina”.

Nonostante i disaccordi dei funzionari statunitensi, le relazioni bilaterali rimangono più forti che mai e l’allineamento tra Washington e Parigi sarà pienamente visibile durante la visita di Stato. Con le elezioni chiave in entrambi i paesi quest’anno, Biden e Macron sono uniti nel desiderio di contrastare l’avanzata degli impulsi nazionalisti di destra nei loro paesi rappresentati dagli ex presidenti Donald Trump e Marine Le Pen. Raduno nazionale in Francia.

Biden e Macron intendono fare annunci sull’approfondimento della cooperazione marittima indo-pacifica, sull’espansione della loro cooperazione sui programmi umanitari e sulla risposta alle catastrofi e sull’approfondimento della loro partnership sulle questioni climatiche, ha affermato Kirby. I due hanno avuto incontri separati con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj a Parigi venerdì, dopo che le loro dichiarazioni pubbliche hanno rivelato una spaccatura tra Stati Uniti e Francia su come fermare l’avanzata della Russia in Ucraina.

Biden si è scusato con Zelenskyj per il ritardo nel pacchetto di aiuti statunitense a Kiev, accusando i legislatori repubblicani di aver rifiutato i finanziamenti tanto necessari. Ha anche promesso 225 milioni di dollari in sostegno militare e ha affermato che l’Ucraina riceverà maggiori aiuti finanziari per difendersi.

“Posso assicurarvi che l’America sarà al vostro fianco”, ha detto Biden. “Sei un bastione di aggressività. Abbiamo l’obbligo di esserci.

Mentre Biden parla metaforicamente, Macron è sempre più propenso all’idea che le truppe occidentali dovrebbero essere fisiche e resistere ai soldati ucraini. READ I manifestanti preparano un ultimo disperato tentativo per fermare la revisione delle pensioni francesi

Macron ha dichiarato venerdì che il blocco di nazioni ha accettato di inviare addestratori militari in Ucraina, aumentando la possibilità che le truppe della NATO arrivino presto nel paese devastato dalla guerra.

“Utilizzeremo i prossimi giorni per finalizzare un’alleanza quanto più ampia possibile”, ha affermato.

Biden ha a lungo rifiutato la possibilità di lasciare le truppe americane in Ucraina, una posizione che ha mantenuto dall’inizio del conflitto e un aiutante dice che difficilmente cambierà. Biden ha espresso preoccupazione per l’escalation della guerra con la Russia o per la provocazione del presidente russo Vladimir Putin ad espandere la guerra oltre i confini dell’Ucraina.

All’ordine del giorno dell’incontro bilaterale ci sarà anche la guerra di Gaza. Macron ha espresso sempre più la sua preoccupazione per il comportamento di Israele, affermando che i recenti attacchi mortali a Rafah sono inaccettabili e insistendo per un cessate il fuoco. Biden, ulteriormente isolato sulla scena mondiale per aver sostenuto Israele, utilizzerà il suo incontro per sviluppare la sua ultima proposta per raggiungere un cessate il fuoco che richiederebbe ai militanti di Hamas di rilasciare ostaggi a Gaza.

Biden ha in gran parte evitato di parlare della situazione a Gaza da quando è atterrato in Francia mercoledì, concentrandosi invece sulla guerra in Ucraina mentre faceva paragoni tra la Seconda Guerra Mondiale e la più grande guerra europea.

Biden ha avuto un impegno limitato con la stampa durante il suo viaggio e non terrà una conferenza stampa, che tradizionalmente fa parte delle visite di Stato e dei viaggi all’estero dei presidenti degli Stati Uniti.

Macron, 46 anni, che è significativamente più giovane del presidente degli Stati Uniti e rappresenta un marchio di pressione in politica, è diventato una figura chiave nella presidenza dell’81enne Biden. READ Il rilancio di Wall Street fa aumentare i profitti di Goldman Sachs

Durante la campagna elettorale, Biden afferma spesso che uno dei suoi primi incontri con Macron è avvenuto durante l’incontro del Gruppo dei Sette nel 2021, sottolineando l’importanza di impedire a Trump di tornare alla Casa Bianca. Durante l’incontro, Biden afferma di essersi seduto davanti ad altri leader mondiali e di aver dichiarato: “L’America è tornata”.

“Macron mi ha guardato e ha detto: ‘Quanto tempo? Quanto tempo?'”, ha detto Biden in una recente raccolta fondi.

Biden e Macron si incontreranno la prossima settimana al vertice del G7 in Italia e il mese prossimo al vertice della NATO a Washington.

“Queste non sono due persone estranee l’una all’altra”, ha detto Kirby. “Non sono due uomini che hanno paura di dire quello che pensano. Ma potrebbero non vedere ogni problema allo stesso modo, e ciò non significa che la relazione sia debole, ostacolata o in qualche modo regressiva.