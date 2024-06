Biden prepara un duro ordine esecutivo per chiudere l’asilo dopo l’arrivo di 2.500 immigrati al giorno

WASHINGTON (AP) – La Casa Bianca sta dicendo ai legislatori che il presidente Joe Biden si sta preparando a firmare un ordine esecutivo. Richieste di asilo Per il confine tra Stati Uniti e Messico, il numero di attraversamenti giornalieri tra i porti di ingresso ha raggiunto i 2.500, e quando quel numero scenderà a 1.500, il confine riaprirà, secondo persone che hanno familiarità con le discussioni.

L’impatto della cifra di 2.500 potrebbe essere un’immediata chiusura delle frontiere per i migranti in cerca di asilo, poiché le cifre giornaliere ora superano tale cifra.

Si prevede che il presidente democratico svelerà le sue misure – segnando la sua mossa unilaterale più aggressiva finora per limitare i numeri al confine – in un evento alla Casa Bianca martedì. Sindaci di confine sono stati invitati.

Lunedì cinque persone che hanno familiarità con la discussione hanno confermato la cifra di 2.500, mentre due hanno confermato la cifra di 1.500. Le cifre sono medie giornaliere nell’arco di una settimana. Tutte le persone hanno insistito sull’anonimato per discutere un ordine esecutivo che non è stato ancora reso pubblico. Si prevede che altre attività frontaliere, come il commercio, continueranno.

Gli alti funzionari della Casa Bianca stanno informando i legislatori a Capitol Hill sui dettagli dell’ordine pianificato prima del suo rilascio formale martedì.

Biden riflette da mesi sulla propria mossa Legislazione bilaterale per limitare l’asilo alla frontiera È crollato per volere dei repubblicani, che si sono ritirati del tutto dall’accordo su insistenza dell’ex presidente e candidato repubblicano alle presidenziali Donald Trump. Sebbene il numero di attraversamenti illegali lungo il confine tra Stati Uniti e Messico sia diminuito da mesi grazie agli sforzi aggressivi del Messico, Biden ha continuato a prendere in considerazione un’azione esecutiva.