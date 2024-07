Biden si trova ad affrontare una nuova ondata di defezioni democratiche mentre la campagna cerca di andare avanti

Milwaukee, Wisconsin

CNN

—



Il presidente Joe Biden si confronta Nuove deviazioni rotonde I legislatori democratici lo stanno denunciando pubblicamente venerdì Dovrebbe ritirarsi dalle elezioni presidenzialiAnche se la sua campagna cerca di diffondere il messaggio che non andrà da nessuna parte.

Il giorno dopo la Convention Nazionale Repubblicana, il nuovo pubblico invoca Biden Si prevede che quasi una dozzina di parlamentari si dimetteranno Senato democratico del Nuovo Messico. L’elenco dei democratici del Congresso è arrivato a più di 30, incluso il deputato della California Joe Lofgren, uno stretto alleato di Martin Heinrich e dell’ex presidente Nancy Pelosi.

Due democratici della Camera vicini a Pelosi, che hanno parlato a condizione di anonimato data la sensibilità e l’amarezza del partito in questo momento, hanno affermato che le nuove dichiarazioni di venerdì – in particolare la lettera di Lofgren a Biden – sono state importanti per l’ex portavoce, per il presidente e per lei. Gli alleati erano riluttanti a cercare di cacciarlo fino a dopo la convenzione repubblicana, nonostante gli sforzi della campagna per contrastarli.

Una fonte con conoscenza diretta ha descritto il presidente come “seduto” su Pelosi. La fonte ha detto che il sentimento è cresciuto solo venerdì quando Lofgren, luogotenente di lunga data di Pelosi, ha pubblicato la sua lettera in cui esortava Biden a farsi da parte. La CNN ha contattato il campo di Pelosi e la campagna di Biden per commentare il rapporto.

Si tratta di una spaccatura significativa tra i due potenti anziani del partito e i loro alleati di lunga data nella creazione degli elementi chiave dell’agenda di Biden.

All’interno gli aiutanti del vicepresidente Kamala Harris Oltre ad esprimere disappunto nei confronti della Pelosi al di fuori della campagna, ha parlato di un processo rapido per trovare un nuovo candidato se Biden si dimettesse.

Per loro, “procedura” significa cercare di aggirare il vicepresidente se il presidente se ne va. Harris, che ha difeso pubblicamente Biden e ha cercato di mostrare solidarietà, ha parlato con i donatori venerdì pomeriggio durante una chiamata che gli è stato chiesto di fare dall’ala ovest, secondo i funzionari della campagna.

La campagna di Biden sperava di forzare l’unità del partito venerdì, rilasciando una dichiarazione di Biden, che ha affermato di essere ansioso di riprendere la campagna elettorale la prossima settimana dopo essere stato messo da parte a causa del Covid-19.

Il presidente della campagna di Biden, Jen O’Malley Dillon, ha dichiarato venerdì mattina al programma “Morning Joe” di MSNBC che Biden è “assolutamente” in corsa.

“Naturalmente il presidente è in questa corsa. Lo avete sentito dire più e più volte, e penso che sia per questo che eravamo in mostra ieri sera”, ha detto. “Joe Biden è più determinato che mai a sconfiggere Donald Trump .”

Invece, c’è stato un flusso di nuove dichiarazioni da parte dei Democratici alla Camera.

La dinamica si è ripetuta questa settimana quando diversi democratici hanno reso pubblico il loro desiderio che Biden abbandoni la corsa – oltre alle notizie secondo cui i leader democratici del Congresso stanno spingendo Biden riguardo alle sue possibilità – anche se il presidente ha ripetutamente affermato di non avere intenzione di farlo. così facendo. arrendersi.

Un parlamentare democratico ha detto alla CNN che il presidente del Partito Democratico Hakeem Jeffries e il suo team hanno scoraggiato i membri dal continuare a esprimersi contro la candidatura di Biden.

La fonte ha detto che la loro impressione era che i membri fossero personalmente incoraggiati a fare tali dichiarazioni se ne avevano voglia.

La fonte ha detto che alcuni di coloro che vogliono che Biden si dimetta temono che il tamponamento pubblico previsto in aumento potrebbe far impazzire Biden e scavare ancora di più.

La fonte, che è in contatto con la Casa Bianca, ha detto che mentre Biden è ora più aperto a parlare di dimissioni, “potrebbe andare in entrambe le direzioni” e che le persone che sta ascoltando non parlano pubblicamente.

Questa preoccupazione non ha fermato le richieste di Biden di abbandonare la gara venerdì.

Lofgren, che ha fatto parte del Comitato del 6 gennaio della Camera, ha pubblicato la lettera che ha inviato a Biden. “In poche parole, la vostra candidatura è sulla buona strada per perdere la Casa Bianca e influenzare i sondaggi in importanti gare alla Camera e al Senato”, ha scritto.

Heinrich è il terzo senatore a chiedere pubblicamente a Biden di abbandonare la corsa, affermando di ritenere che sia “nel miglior interesse del nostro Paese” che Biden si faccia da parte.

“Passando il testimone, preserverà la sua eredità come uno dei più grandi leader della nostra nazione e ci permetterà di unirci dietro un candidato che può sconfiggere al meglio Donald Trump e garantire il futuro della nostra democrazia”, ​​ha affermato Heinrich in una nota.

Rappresentante del Partito Democratico dell’Ohio. Venerdì Greg Landsman ha detto a Dana Bash nel programma “Inside Politics” della CNN che è ora che Biden se ne vada.

“Passare il testimone è la cosa giusta da fare”, ha detto Landsman. “Questo è il modo per assicurarsi che Donald Trump non vinca la presidenza.”

E altri quattro democratici alla Camera – Rep. Jared Huffman e Mark Bogan; Membro del Congressional Hispanic Caucus, Sui Garcia; e Mark Veasey, membro del Congressional Black Caucus, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta venerdì utilizzando la stessa retorica del “passare il testimone”.

“Il passaggio del testimone cambierà radicalmente la traiettoria della campagna”, hanno detto. “Rinvigorirà la corsa e darà energia ai democratici alla nostra convention il mese prossimo.”

I legislatori che esortano Biden a rimanere in corsa hanno messo in guardia sulle acque inesplorate in cui il partito potrebbe entrare se Biden se ne andasse. La campagna di Biden ha pubblicato venerdì un nuovo promemoria, affermando che “non ci sono piani per una sostituzione”.

I funzionari del DNC si sono incontrati telefonicamente venerdì per una riunione del comitato delle regole della convenzione, dove hanno condiviso alcuni dettagli durante un appello virtuale per rinominare Biden.

Durante l’incontro, i leader del partito hanno ribadito che le elezioni non inizieranno prima del 1° agosto, ma non hanno fissato una data precisa. Invece, secondo il piano proposto, il partito sceglierebbe una data successiva alla leadership.

Il comitato per le regole non ha intrapreso alcuna azione venerdì per approvare il piano, ma si riunirà di nuovo la prossima settimana.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori aggiornamenti.