Blinken offre alcune delle più forti critiche pubbliche americane alla guerra di Israele a Gaza

Spiaggia di Rehobot, telefono. (AP) – Domenica il segretario di Stato Anthony Blinken ha espresso forti critiche pubbliche all’amministrazione Biden. Il comportamento di Israele Di Guerra a GazaLe tattiche israeliane significavano “brutale perdita di vite umane di civili innocenti”, ma non sono riuscite a neutralizzare i leader e i combattenti di Hamas e ad alimentare un’insurrezione prolungata.

In un paio di interviste televisive, Blinken ha sottolineato che gli Stati Uniti credono che le forze israeliane dovrebbero “lasciare Gaza”, ma aspettano di vedere da Israele piani credibili per la sicurezza e il governo del territorio dopo la guerra.

Hamas si è riaffermato in alcune parti di Gaza, ha detto Blinken, provocando una “severa mossa” da parte delle forze israeliane. Città meridionale di Rafah Si rischia di “tenere la borsa in un’insurrezione prolungata” con il più vicino alleato mediorientale dell’America.

Gli Stati Uniti lavorano da settimane con i paesi arabi e altri paesi per sviluppare piani credibili per “sicurezza, governance e ricostruzione” a Gaza, ma non abbiamo visto che ciò provenisse da Israele. … Dobbiamo vedere anche questo.

Mentre Israele si spinge più in profondità a Rafah, nel sud, dove Hamas ha quattro battaglioni e sono concentrati più di 1 milione di civili, Blinken ha affermato che un’operazione militare potrebbe avere “un successo iniziale” ma causerebbe “danni terribili” alla popolazione. Senza risolvere un problema che “entrambi vogliamo risolvere, ciò garantisce che Hamas non possa più governare Gaza”.

La condotta della guerra da parte di Israele, ha detto, ha messo il paese sulla strada per “ereditare l’insurrezione lasciata da un Hamas multi-armato o, se se ne va, un vuoto pieno di caos, pieno di anarchia, riempito nuovamente da Hamas”. . Abbiamo parlato con loro del modo migliore per ottenere un risultato sostenibile, una protezione duratura.

A Blinken ha fatto eco pubblicamente per la prima volta un funzionario americano Risultati del nuovo rapporto dell’amministrazione Biden Venerdì ha detto al Congresso che l’uso da parte di Israele di armi fornite dagli Stati Uniti a Gaza violerebbe il diritto umanitario internazionale. Il rapporto afferma anche che le condizioni del tempo di guerra hanno impedito ai funzionari statunitensi di impegnarsi in attacchi aerei specifici.

“Quando si usano le armi, considerando la totalità dei danni causati a bambini, donne e uomini, è ragionevole valutare che in alcuni casi Israele ha agito in modo incompatibile con il diritto umanitario internazionale”, ha affermato Blingen vita di civili innocenti.”

Il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, in una telefonata domenica con il suo omologo israeliano Tzachi Hanegbi ha espresso preoccupazione per un’operazione militare di terra a Rafah e ha discusso di “azioni alternative” per garantire che Hamas venga sconfitto “ovunque a Gaza”. Un riassunto della conversazione della Casa Bianca. La Casa Bianca ha affermato che Hanekbi “ha confermato che Israele sta prendendo in considerazione le preoccupazioni dell’America”.

La guerra è iniziata il 7 ottobre dopo un attacco di Hamas contro Israele che ha ucciso 1.200 persone. Furono prese in ostaggio circa 250 persone. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, l’offensiva israeliana ha ucciso più di 35.000 palestinesi, per lo più donne e bambini.

Funzionari statunitensi e delle Nazioni Unite affermano che le restrizioni israeliane sulle spedizioni di cibo dal 7 ottobre hanno portato una carestia su vasta scala nel nord di Gaza.

Le tensioni tra Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu su come si sta delineando la guerra, così come le proteste nei campus universitari americani e le tensioni interne sul sostegno degli Stati Uniti a Israele hanno portato molti legislatori repubblicani a chiedere a Biden di dare a Israele ciò di cui ha bisogno. La questione potrebbe svolgere un ruolo chiave nell’esito delle elezioni presidenziali di novembre.

Biden ha dichiarato in un’intervista alla CNN la scorsa settimana che la sua amministrazione non avrebbe fornito armi che Israele potesse utilizzare per un attacco totale a Rafah.

Blinken è apparso in “Face the Nation” della CBS e in “Meet the Press” della NBC.