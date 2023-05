Butler, Adebayo accendono il calore per la vittoria del G6 sui Knicks per avanzare alle finali est

Andrea LopezESPN2 minuti di lettura

MIAMI — Negli spogliatoi dopo la vittoria in Gara 4, Miami Attaccante anziano Kevin Amore Per i giornalisti, più la partita si avvicina, gli Heat sapranno a chi rivolgersi… Jimmy Butler E Pam Adebayo. Sono stati quei due giocatori a guidare gli Heat alle finali della Eastern Conference per la seconda stagione consecutiva in Gara 6 venerdì sera.

Butler aveva 24 punti e otto rimbalzi, mentre Adebayo aveva 23 punti e nove rimbalzi per guidare gli Heat. New York Knicks 96-92 Per vincere la serie 4-2.

Butler ha effettuato un paio di tiri liberi a 14,4 secondi dalla fine per congelare la partita.

Con la vittoria, gli Heat sono diventati solo il secondo seme numero 8 nella storia della NBA a raggiungere le finali della conferenza. L’unica squadra a raggiungere questo obiettivo sono stati i Knicks 1998-99, che alla fine hanno raggiunto le finali NBA quella stagione.

Per i Knicks, ciò significa che non raggiungono una finale di conferenza dal 2000. Altre squadre della NBA hanno avuto periodi più lunghi senza raggiungere le finali della conferenza. Maghi di Washington (1979) e Il Charlotte Calabroni (Affatto).

È stata la settima apparizione finale della conferenza degli Heat sotto Erik Spoelstra, che ha rilevato la squadra nel 2008-2009.

New York era in vantaggio per 31-17 ma gli Heat hanno tenuto i Knicks a zero reti negli ultimi 2:40 del primo quarto. I Knicks hanno aperto il secondo quarto con una tripla Jalen BrunsonGli Heat hanno risposto con un parziale di 13-2 portandosi in vantaggio Pam Adebayo La schiacciata al 7:48 ha attirato un timeout di Tom Thibodeau e ha posto fine al breve tempo di Brunson in panchina.

Miami era in vantaggio per 51-50 all’intervallo e non è mai stata in svantaggio nel secondo tempo.

Quando il caldo è sconfitto Milwaukee Bucks Sono stati in svantaggio di 16 per vincere la serie del primo turno in Gara 5. Ha reso Miami solo la seconda squadra negli ultimi 25 anni a vincere più serie in una sola stagione. Sport, si unisce nel 2019 Blazer Portland TrailSecondo statistiche e informazioni ESPN.