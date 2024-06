Caitlin Clarke segna 23 punti nella febbrile vittoria su Sky, Angel Reese sfida il fallo critico

La rivalità che i fan della WNBA stavano aspettando tra Kaitlyn Clark e Angel Reese è cresciuta ulteriormente domenica pomeriggio quando l’Indiana Fever ha sconfitto il Chicago Sky 91-83 in una gara combattuta.

Clark ha segnato 23 punti tirando 7 su 11 da terra, aggiungendo otto rimbalzi e nove assist. Ha iniziato alla grande per la Febbre, realizzando i suoi primi tre tiri e segnando sette punti nel primo quarto. Ciò corrisponde al punteggio totale nella vittoria di giovedì sull’Atlanta Dream.

Angel Reese non è d’accordo con la chiamata palesemente sbagliata

Dopo aver dato una testata a Clark durante un drive verso canestro, Reese è stato fischiato per un flagrante fallo durante la revisione. Ciò ha contribuito al problema del fallo che ha quasi reso Reese un fattore determinante nel secondo tempo.

Dopo la partita, Reese ha contestato la chiamata fallosa, dicendo che era una “partita di basket” in cui ha cercato di bloccare il tiro di Clark.

“Partita di basket, non riesco a controllare le note” Ha detto ai giornalisti. “Ovviamente stasera hanno influenzato molto la partita”.

“Vado sempre al ballo. Ma farai vedere quella clip 20 volte prima di lunedì?” – ha aggiunto Reese.

Il debuttante di Sky ha detto che lui e i suoi compagni di squadra sono stati trattati diversamente dagli arbitri domenica.

“Siamo andati forte molte volte e non abbiamo ricevuto molte chiamate”, ha detto Reese. “Tornando indietro e guardando il film, ho visto molte chiamate perse. Penso che alcune persone abbiano ricevuto dei fischi speciali.”

Alla domanda sull’errore di Reese, Clark ha ammesso che stava giocando con la palla e ha scelto di concentrarsi sui due tiri liberi che doveva tirare.

“Fa parte del basket”, ha detto. “Ecco di cosa si tratta. Basta giocare la palla e cercare di bloccare. Succede.”

La febbre dell’#IndianaCaitlin Clark parla di cosa le passava per la mente dopo aver subito un palese fallo da Angel Reese: “Quello che mi passava per la testa era: ‘Devo fare questi due tiri liberi’. … Sto solo cercando di bloccare la palla così com’è. pic.twitter.com/1OXIylEURh — James Boyd (@RomeovilleKid) 16 giugno 2024

Reese ha commesso quattro falli nel terzo quarto, interrompendo quella che si è trasformata in una buona partita per Reese, che guidava lo Sky con nove punti all’intervallo. Ha concluso con 11 punti, 13 rimbalzi da record e cinque assist.

Marina Mabrey ha guidato Chicago con 22 punti, mentre Cennedy Carter ne aveva 18 e Dana Evans ha chiuso con 12. Camila Cardoso ha segnato 10 punti e ha preso 10 rimbalzi, aiutando gli Sky a consolidare il loro vantaggio iniziale sull’Indiana.

Alla fine Aaliyah Boston vinse la sua partita contro Camila Cardoz

Tuttavia, Aaliyah Boston e Nalisa Smith hanno preso il controllo nel secondo tempo. Boston, in particolare, ha giocato bene con Clark man mano che la partita andava avanti, battendo l’ex compagno di squadra della Carolina del Sud Cardoso nel loro incontro individuale. Boston ha chiuso con 19 punti e 14 rimbalzi da record per i Fever, mentre Smith ne ha aggiunti 15 con sette rimbalzi.

Kelsey Mitchell è stata un fattore chiave per l’Indiana nel secondo tempo poiché Clark e Boston hanno attirato maggiore attenzione difensiva. Ha segnato 17 punti nel gioco. E Katie Lou Samuelson era 3 su 4 da 3 punti, dandole nove punti. Il 1 giugno, i Fever sconfissero Sky, 71-70.

Il cielo sta cadendo

La sconfitta di domenica contro i Fever è stata la quarta consecutiva per gli Sky, portandoli a 4-9 in questa stagione e ora dietro all’Indiana (5-10) nella Eastern Conference. Dopo la sconfitta di venerdì contro i Washington Mystics, a Witherspoon è stato chiesto se fosse così Considerando il cambio nell’ordine di partenza Ma alla fine se ne andò dalla conferenza stampa, dicendo che non ci stava pensando.

Tuttavia, Una nuova linea ha preso la parola Domenica Carter e Lindsay hanno preso il posto di Allen Evans e Diamond DeShields. Il cambio andava bene a Carter, ma Allen ha segnato solo due punti.

