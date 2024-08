Celine Dion ha utilizzato la canzone “My Heart Will Go On” da un raduno di Trump.

Celine Dion ha criticato Donald Trump e JT Vance per aver usato la canzone “My Heart Will Go On” durante una manifestazione nel Montana venerdì.

Il suo team di gestione ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’artista e della sua etichetta discografica per l’utilizzo Titanico attaccato

“Oggi, il management team di Celine Dion e la sua etichetta discografica, Sony Music Entertainment Canada Inc., sono venuti a conoscenza dell’uso non autorizzato del video, della registrazione, della performance musicale e di Celine Dion che cantava “My Heart Will Go On” ad un Donald Trump/JD Vance campagna nel Montana Rally”, ha pubblicato il suo account X ufficiale (ex Twitter).

La dichiarazione continuava: “Questo uso non è in alcun modo approvato, e Celine Dion non approva questo o qualsiasi uso simile. Davvero, quella canzone?

La campagna di Trump è stata criticata da molti artisti durante le sue candidature presidenziali per aver utilizzato la loro musica senza il loro permesso, tra cui Rihanna, Axl Rose e The Rolling Stones. Neil Young ha effettivamente fatto causa all’ex presidente per aver usato la sua musica.

Gli eredi di Prince e Sinead O’Connor hanno negato che Trump abbia utilizzato rispettivamente le canzoni dei loro artisti “Purple Rain” e “Nothing Compares 2 You”. La famiglia di Tom Petty ha anche lanciato una campagna per l’uso non autorizzato della canzone del cantante “I Won’t Back Down” nel 2020.

La Dion è recentemente tornata a recitare sul palco quasi due anni dopo aver annunciato la diagnosi della sindrome della persona rigida. Ha cantato “Himne a l’amour” di Edith Piaf alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, accompagnata da un pianoforte.

Dopo lo spettacolo, lei Ha scritto in X (ex-Twitter), “Sono così onorato di esibirmi stasera per la cerimonia di apertura di Parigi 2024 e così entusiasta di tornare in una delle mie città preferite! Soprattutto, sono così entusiasta di celebrare questi straordinari atleti, con tutte le loro storie di sacrificio e determinazione, dolore e perseveranza.