Come si è comportato il quarterback dei 49ers Brock Purdy nella finale di preseason della NFL 2024 contro i Raiders – NBC Sports Bay Area e California

LAS VEGAS — Brock Birdie e l’attacco dei 49ers hanno mostrato un po’ più di intesa nella terza partita della stagione regolare di San Francisco venerdì, ma certamente non è stata perfetta.

La maggior parte della prima squadra era in campo per la serie di tre partite contro i Las Vegas Raiders all’Allegiant Stadium e ha messo insieme alcune giocate degne di nota, e cercheranno di giocare di nuovo. Dopo una vittoria pre-campionato sui New Orleans Saints, Purdy aveva a sua disposizione George Kittle, DeBeau Samuel e JP Mason.

Purdy ha aperto il suo primo drive con un dardo da 25 yard verso Samuel, seguito da un completamento di 15 yard verso Kittle. Quindi, il drive si è bloccato dopo che Mason ha affrontato una perdita di cinque yard, seguita da due incompletezze di birdie: una a Mason e l’altra a Kittle su un passaggio nello stretto.

Il secondo drive dei 49ers ricordava la stagione 2023, quando Birdie e Co. erano inarrestabili. Il drive da 12 giocate e 85 yard includeva più attacco con completamenti di Jake Tongues, Kittle e Mason e il running back debuttante Isaac Kurendo, che è tornato al campo di allenamento questa settimana.

Purdy ha mostrato la propria capacità di eludere i difensori con una corsa di 14 yard per mantenere vivo il drive. Mason ha concluso la serie con una corsa di touchdown di quattro yard e quando il secondo anno è tornato a bordo campo, l’allenatore dei running back Bobby Turner ha dato a Mason una pacca sulla spalla e un “buon lavoro”.

Il terzo e ultimo drive di Birdie è iniziato bene con un passaggio di 15 yard a Chris Conley, seguito da un completamento di cinque yard a Samuels che ha portato a un licenziamento di Birdie per alcune corse di Mason. Il fumble del quarterback del terzo anno è stato inviato a Samuel, che è stato intercettato dalla sicurezza dei Raiders Chris Smith II e ha restituito 31 yard.

Nel complesso, l’attacco dei 49ers è più coerente rispetto alla settimana scorsa, ma ha ancora molto lavoro da fare prima del match della prima settimana con i New York Jets al “Monday Night Football”. Purdy ha completato 9 tentativi di passaggio su 16 per 96 yard di passaggio e un intercetto per un punteggio di 63,2.

Il terzino Kyle Juszczyk (riposo), Christian McCaffrey (polpaccio), i ricevitori larghi Javon Jennings (obliquo), Brandon Iuk e il placcaggio sinistro Trent Williams mancano tutti dalla formazione. I loro guadagni aiuteranno la squadra a tornare alla macchina ben oliata che i fan hanno visto dal gruppo in passato.

Sebbene alcuni uomini di linea offensivi fossero fuori gioco, il successo dell’attacco precipitoso dei running back è stato uno sviluppo positivo. La formazione titolare di venerdì sera includeva: Jaylen Moore al placcaggio sinistro, Nick Sagelge alla guardia sinistra, Jack Brendel al centro, Dominic Bunie alla guardia destra e Colton McKiewitz al placcaggio destro.

Con qualche settimana in più di allenamento e una serie completa di giocatori offensivi in ​​campo, i 49ers hanno il potenziale per essere bravi come lo sono stati in passato.

