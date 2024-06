Come si trasmette l’influenza aviaria alle mucche? L’esperimento dà alcune “buone notizie”.

Le mucche hanno sviluppato infezioni di basso livello e hanno diffuso il virus dal naso e dalla bocca per otto giorni.

Due giorni dopo l’infezione, tre mucche sane e non infette dal virus sono state collocate nella stessa stanza delle mucche malate. Per 19 giorni, gli scienziati hanno testato se anche gli animali non infetti sviluppavano la febbre entrando in contatto con mucche malate o respirandone le goccioline.

Nessuna delle mucche sane si ammalò. “Non abbiamo visto alcun compromesso”, ha detto il dottor Richt. “Il virus non si comporta come un tipico virus dell’influenza respiratoria.”

Ha avvertito che i risultati delle due prove hanno coinvolto un piccolo numero di mucche. Gli scienziati hanno anche studiato i primi ceppi del virus. Il virus sta mutando mentre si sposta da animale ad animale, e i ricercatori non possono dire se gli ultimi ceppi agiranno come la malattia respiratoria.

Il dottor Lakdawala ha affermato che le nuove scoperte dei ricercatori del Kansas e della Germania sono coerenti. Studi epidemiologiciÈ stata aggiunta ulteriore urgenza per prevenire la diffusione del virus alle mucche da latte.