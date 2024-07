Con il discorso di King il nuovo governo laburista britannico definisce il “cambiamento”

LONDRA – Con il ritorno al potere dei laburisti per la prima volta in 14 anni, il primo ministro Keir Starmer e il suo governo mercoledì – tramite il re – hanno annunciato i loro ambiziosi obiettivi legislativi per il Parlamento con “progetti di legge volti alla ricostruzione”. Gran Bretagna” con nuove politiche industriali, nuove applicazioni di energia verde e persino un servizio ferroviario nazionalizzato.

Il nuovo governo ha più volte sottolineato la crescita economica, affermando che “preservare la crescita economica sarà un compito fondamentale”. La Gran Bretagna è la sesta economia più grande del mondo, ma soffre di bassa produttività, salari stagnanti e investimenti limitati.

La nuova amministrazione “ripristinerà le relazioni con i partner europei”, una svolta rispetto agli anni della Brexit che dominavano l’era conservatrice.

Mercoledì l’apertura statale del Parlamento è iniziata in pompa magna, con la tradizione e il dramma di una monarchia costituzionale in piena mostra, progettata per stupire il pubblico e fornire legittimità durante le transizioni di potere.

Il monarca britannico – il re Carlo III con sua moglie la regina Camilla – è arrivato a bordo di una carrozza statale del Giubileo di Diamante trainata da sei cavalli bianchi. Entrarono a Westminster attraverso la Porta del Sovrano e procedettero verso il Trono d’Oro nella Camera dei Lord, con la testa del Re pesante sotto la Corona Imperiale dello Stato da 2,3 libbre. I commentatori della BBC hanno notato che pesava più di una grande busta di zucchero.

È stato un cambiamento davvero drammatico. Un re relativamente nuovo studia i piani di un nuovo governo.

Il discorso del re è stato scritto interamente dal governo. Il re è solo un messaggero. Sebbene sia capo di stato, non ha alcuna autorità reale al di là dei suoi ruoli cerimoniali. READ Momenti terrificanti La porta dell'aereo Asiana Airlines si apre a mezz'aria mentre atterra in Corea del Sud

Starmer ha ascoltato le parole mentre stava accanto al suo avversario politico sconfitto, l’ex primo ministro conservatore Rishi Sunak, che ora sarà relegato ai banchi dell’opposizione alla Camera dei Comuni. Entrando nella stanza di Lord, i due condivisero alcune animate chiacchiere.

Dopo una vittoria schiacciante alle elezioni generali, le selezioni di Starmer e del suo gabinetto sono iniziate ufficialmente il 5 luglio. Starmer ha già rappresentato la Gran Bretagna alla NATO e ha stretto la mano al presidente Biden nello Studio Ovale. Ma mercoledì il suo governo ha definito le sue priorità legislative, definendo cosa significa “cambiamento”, lo slogan al centro della campagna elettorale di successo del Labour.

Dato che il Labour ha ottenuto un’ampia maggioranza dei seggi in Parlamento, il partito in realtà aveva poco da offrire nella sua missione di ricostruire la Gran Bretagna – fatta eccezione per le casse del paese. Come ha affermato il ministro delle Finanze entrante Rachel Reeves, questo governo si trova nella “peggiore situazione dalla Seconda Guerra Mondiale”.

Secondo la tradizione, il discorso del re non era un’orazione altisonante, ma un lungo elenco di scopi e obiettivi. Il governo Starmer ha delineato 40 progetti di legge che intende portare avanti. L’ultima volta il governo di Sunak ha menzionato 21 progetti di legge.

Anand Menon, professore di politica al King’s College di Londra, ha affermato che “anche il numero grezzo dei progetti di legge” dimostra il “livello di ambizione” di questo nuovo governo.

Le prime righe del discorso del re iniziavano: “Il mio governo governerà al servizio del Paese. L’agenda legislativa del mio governo sarà guidata dai principi di sicurezza, equità e opportunità per tutti. READ Cosa aspettarsi dalla WWDC 24: grandi cambiamenti in iOS, più Vision Pro e più AI

Ciò potrebbe entrare in sintonia con questo re, che ha costruito la propria carriera attorno al servizio del popolo.

Charles lesse il testo con voce priva di emozioni. Ci si aspetta che sia apartitico. Ma è anche conosciuto come un sostenitore del clima da sempre, cosa che ha creato un certo imbarazzo durante l’ultimo discorso del re, quando ha dovuto leggere i piani del governo Sunak per un nuovo sistema di rilascio delle licenze per petrolio e gas.

Questa volta, Charles ha detto: “Il mio governo riconosce l’urgenza della sfida climatica globale”.

Centrosinistra Il lavoro sostiene La crescita economica e la transizione verso l’energia verde non devono necessariamente essere in tensione. Nell’ambito del suo “Piano di prosperità verde”, si è impegnata a contribuire alla creazione di 650.000 posti di lavoro entro il 2030, oltre a collaborare con il settore privato per raddoppiare l’energia eolica offshore, triplicare l’energia solare e quadruplicare l’energia eolica offshore.

Il partito laburista vuole creare un servizio di energia verde di proprietà pubblica. Vuole rilanciare l’economia incoraggiando la costruzione di case e infrastrutture. Vuole impedire ai governi locali di bloccare nuove costruzioni.

“Ora è il momento di togliere il freno alla Gran Bretagna”, ha detto Starmer in una dichiarazione rilasciata prima del discorso. “Per troppo tempo le persone sono state trattenute, i loro percorsi determinati dalle loro origini, non dai loro talenti e dal loro duro lavoro.”

Starmer è il leader più proletario della Gran Bretagna da una generazione a questa parte. Come sanno tutti coloro che hanno ascoltato i suoi discorsi, sua madre è un’infermiera e suo padre è un liutaio. Starmer è stato il primo della famiglia a frequentare l’università. Divenne un avvocato per i diritti umani e fu nominato cavaliere per il suo lavoro come capo procuratore legale della Gran Bretagna prima di entrare in politica all’età di 52 anni. READ La leptospirosi trasmessa dalle urine dei ratti aumenta a New York mentre le persone si ammalano

C’erano altri segnali di cambiamento. “Riprendere il controllo” – un obiettivo per i sostenitori della Brexit – è stato adottato dai laburisti come slogan per ridurre il “caos” della leadership conservatrice e per un piano per trasferire il potere lontano da Westminster.

L’agenda laburista prometteva nuovi poteri ai sindaci metropolitani, dando allo stesso tempo ai leader locali il controllo sulle linee degli autobus, fonte di lamentele per il servizio scadente e le lunghe attese nelle contee rurali.

Starmer ha già annullato il piano del suo predecessore di deportare i richiedenti asilo in Ruanda, ma in un discorso di mercoledì ha affermato che il nuovo governo istituirà un nuovo “comando di sicurezza delle frontiere” per affrontare il “crimine dell’immigrazione” e “schiacciare le bande” dietro le piccole imbarcazioni che attraversano il fiume. La Manica. .

I mercoledì sono giorni di grande visibilità per Charles da quando ha rivelato a febbraio che stava iniziando la cura del cancro. (Non diciamo che tipo di cancro e che tipo di trattamento.)

I rituali della cerimonia di apertura del Parlamento comportano molte stranezze. Prima dell’arrivo del re, le guardie del corpo reali perquisirono le cantine alla ricerca di esplosivi. Questo è il “Gunpowder Plot” di Guy Fawkes del 1605, un tentativo fallito da parte dei cattolici inglesi di rovesciare il re protestante Giacomo I e il Parlamento.

Secondo la tradizione, Filo neroUn alto funzionario della Camera dei Lord le ha sbattuto in faccia la porta della Camera dei Comuni, a rappresentare l’indipendenza della Camera dei Comuni dal monarca.