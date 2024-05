Controinterrogatorio di Michael Cohen nel caso NY v. L’indagine su Trump continua a chiudersi

Il processo penale dell’ex presidente Trump dovrebbe riprendere lunedì con Michael Cohen sul banco dei testimoni per un terzo giorno di interrogatorio incrociato da parte degli avvocati della difesa.

Cohen, che in precedenza ha lavorato come avvocato di Trump e si è descritto come il “fixer” dell’ex presidente, dovrebbe prendere nuovamente posizione lunedì alle 9:30 a Lower Manhattan.

Cohen, presentato come il “testimone principale” del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, ha preso la parola per la prima volta la scorsa settimana, rispondendo alle domande dei pubblici ministeri di New York mentre cercavano di presentare il caso contro l’ex presidente e candidato presidenziale repubblicano.

I pubblici ministeri devono dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che Trump ha falsificato i documenti aziendali 34 volte per coprire un pagamento di 130.000 dollari alla porno star Stormy Daniels prima delle elezioni del 2016 per metterlo a tacere su una presunta relazione del 2006 con Trump.

Trump si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse e si è dichiarato non colpevole.

“Non ho infranto alcuna legge”, ha detto Trump giovedì dopo la corte. “È una truffa.”

L’avvocato difensore di Trump, Todd Blanch, ha iniziato martedì il controinterrogatorio di Cohen, che è continuato per tutta la giornata di giovedì. La corte non si è riunita venerdì per consentire all’ex presidente di partecipare al diploma di scuola superiore del figlio più giovane Barron Trump a Palm Beach, in Florida.

La Corte non si riunisce il mercoledì.

Finora, Cohen ha testimoniato di aver pagato personalmente a Daniels $ 130.000 attraverso una linea di equità domestica nel tentativo di nascondere i pagamenti a sua moglie. Cohen ha detto di averlo fatto perché Trump gli ha detto di “affrontarlo” e impedire che emergesse una narrativa negativa prima delle elezioni.

Questo è un estratto da un articolo di Brooke Signman di Fox News