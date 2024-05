Corrispondente di KTLA Entertainment 64

Sam Rubin, un popolare reporter di intrattenimento della KTLA dal 1991, è morto venerdì. Ha 64 anni.

Una fonte vicina alla stazione ha confermato che Rubin è morto di infarto a casa sua dopo aver fatto i suoi regolari segmenti di notizie di Hollywood su “Morning News” di KTLA dalle 7 alle 9 di venerdì.

Rubin era un appuntamento fisso a Hollywood, godendo di una rara longevità con una stazione per tutta la sua carriera. Di fronte alla telecamera, Rubin era immancabilmente divertente e amabile, e spesso parlava delle sue attività off-air con la moglie e i quattro figli. Chiacchierare dal vivo con Rubin su KTLA è da tempo un punto fermo di film, programmi TV, tour di concerti e qualsiasi altro tour promozionale legato all’intrattenimento.

Perry Shook, presidente e amministratore delegato di NexStar, ha definito l’annunciatore “un’icona” per la regione e l’industria.

“Sam era un’icona a Los Angeles e nell’industria dell’intrattenimento, ed era un amato membro della nostra NextStar Nation. Le mie preghiere vanno alla sua famiglia e alla famiglia KTLA mentre piangono la sua scomparsa. Ci mancherà”, ha detto Shook in una dichiarazione.

Una delle stazioni televisive pioniere della nazione, KTLA, il primo canale commerciale a colpire le onde radio sulla costa occidentale nel 1948, ha acclamato il giornalista che è diventato sinonimo della stazione.

“Sam era un gigante nel mondo delle notizie e dell’intrattenimento locali ed è stato un punto fermo della televisione mattutina di Los Angeles per decenni”, ha detto KTLA in un post su X. “La sua risata, il suo fascino e la sua personalità premurosa hanno toccato tutti coloro che lo conoscevano. Sam era un marito e un padre amorevole: ruoli che amava teneramente. I nostri pensieri sono con la famiglia di Sam in questo momento difficile.

Come conduttore e reporter nel cortile di Hollywood, Rubin copre anche i meccanismi interni di Hollywood, di solito fornendo una prospettiva da “gee whiz” dei fan sulle macchinazioni degli studi cinematografici e delle reti e sugli eccessi dei ricchi e famosi.

“Tutti si sentiranno come se avessero perso un amico di famiglia”, ha detto il pubblicista Jamie Grudmeyer Symonds. Varietà In risposta alla notizia della morte di Rubin.

Oltre al suo lavoro come conduttore, la società di produzione televisiva di Rubin, SRE, Inc. Ha prodotto oltre 200 ore di programmazione televisiva e via cavo, inclusi spettacoli sul tappeto rosso “Live From” e 120 episodi del talk show “Hollywood Uncensored”.

Nel 1996, Rubin ha trascorso alcuni mesi come conduttore del talk show diurno “Scoop with Sam & Dorothy” insieme alla sua rivale di città, la giornalista di intrattenimento di KTTV Dorothy Lucy.

Rubin ha ricevuto il Golden Mike Award, un premio alla carriera dalla Southern California Association of Broadcasters e l’Outstanding Entertainment Correspondent Award del Los Angeles Press Club.

Secondo la sua biografia KTLA, sostiene diverse organizzazioni tra cui il MS 150 Bay to Bike Tour e sostiene le scuole e i programmi di alfabetizzazione di Los Angeles.

Laureato all’Occidental College, lascia la moglie Leslie e quattro figli.

Ecco una clip di Rubin che conduce una recente intervista con l’attrice Jane Seymour.