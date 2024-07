Cosa sapere sulla visita di Netanyahu a Washington

WASHINGTON (AP) – Primo ministro israeliano di Benjamin Netanyahu Visiteremo Washington questa settimana Uno ricco Ciò avviene in un momento di intensi flussi politici negli Stati Uniti tra i due alleati e di diffidenza di Netanyahu nei confronti dei leader statunitensi. La storia ha manomesso se stessa Nella politica interna americana.

Lo scopo principale della visita di Netanyahu era quello di intervenire in una sessione congiunta del Congresso. Ma la posta in gioco, negli incontri con i funzionari dell’amministrazione, è la speranza di progressi negli sforzi guidati dagli Stati Uniti per mediare la fine della guerra tra Israele e Hamas durata nove mesi. La visita avviene mentre il numero dei palestinesi uccisi negli attacchi israeliani a Gaza si avvicina a 40.000. Ciò avviene anche in una settimana in cui sono stati segnalati nuovi morti tra gli altri ostaggi – tra cui israeliani, americani e altri cittadini – tenuti da Hamas e altri militanti fin dalle prime ore di guerra.

Netanyahu aveva programmato il suo viaggio settimane prima che il terreno cominciasse improvvisamente a surriscaldarsi nella politica americana quest’estate. Questi includono il tentativo di omicidio del 13 luglio contro il candidato presidenziale repubblicano Donald Trump e l’abbandono di domenica della fallita campagna di rielezione del presidente Joe Biden per sostenere invece la vicepresidente Kamala Harris come presidente.

Mercoledì sono previste proteste per il discorso di Netanyahu in entrambe le Camere del Congresso.

Uno sguardo all’arrivo:

Il leader israeliano visita la capitale degli Stati Uniti in un test di alto profilo di diplomazia, politica e sicurezza.

Perché Netanyahu verrà?

Il lato politico di Netanyahu è che la sua popolarità è crollata in patria, e la visita – almeno all’inizio – è stata vista come un’opportunità per lui di presentarsi come un politico globale, uno stretto alleato di Israele e accolto favorevolmente dai legislatori e dai leader mondiali. Solo superpotenza.

Il presidente della Camera Mike Johnson Ha contribuito a portare il discorso di Netanyahu ai legislatori, evidenziando il convinto sostegno repubblicano al leader israeliano. Nonostante il sostegno militare e diplomatico dell’amministrazione alla guerra di Israele, Netanyahu aveva rapporti tesi con Biden.

Biden e Netanyahu dovrebbero incontrarsi giovedì, ha detto un funzionario americano, parlando a condizione di anonimato prima dell’annuncio della Casa Bianca. Harris incontrerà anche Netanyahu separatamente più tardi quel giorno.

Parlando a nome della Casa Bianca in una conferenza sulla sicurezza in Colorado la scorsa settimana, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha affermato che Biden intende concentrarsi su ciò che gli Stati Uniti, Israele e altri devono fare per liberare gli ostaggi. Nelle prossime settimane verrà firmato un accordo di cessate il fuoco.

“Penso che siamo sul punto di porre fine alla guerra”, ha dichiarato Biden lunedì in una riunione dello staff della campagna.

Da parte sua, Netanyahu ha sottolineato i problemi a lungo termine prima di lasciare Israele lunedì. Ha detto che voleva parlare con Biden della continuazione della guerra contro Hamas, del confronto con i gruppi armati sostenuti dall’Iran nella regione e della liberazione degli ostaggi.

Perché la visita di Netanyahu è controversa

La guerra di Israele è profondamente divisiva in America, scatenando proteste e arresti nei campus universitari, alienando alcuni elettori su entrambi i lati della questione e frustrando mesi di sforzi di Biden per porre fine al conflitto.

Questo è il primo viaggio di Netanyahu all’estero dallo scoppio della guerra il 7 ottobre. Era il suo primo viaggio da quando la Corte penale internazionale ha ordinato il suo arresto per quelli che considerava possibili crimini di guerra nell’attacco israeliano a Gaza. Israele nega ogni illecito e gli Stati Uniti non riconoscono la Corte penale internazionale.

Netanyahu deve affrontare denunce in Israele Evitare la conclusione di un accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi Lunedì un parente di uno degli ostaggi ha affermato di voler restare al potere.

Netanyahu non è stato timido nel criticare le amministrazioni democratiche. Biden compreso. Nel 2015, il leader israeliano ha utilizzato un discorso ad entrambe le camere del Congresso per cercare di ottenere il sostegno pubblico all’accordo nucleare del presidente Barack Obama con l’Iran. Lo ha denunciato come un accordo cattivo e rischioso, facendo infuriare i funzionari dell’amministrazione.

Sullivan ha detto questa settimana che i funzionari dell’amministrazione non si aspettano una ripetizione dell’esperienza del 2015.

È il momento di Netanyahu

Sembra brutto. Anche mentre Netanyahu si recava a Washington lunedì, la politica e gli elettori americani si stavano ancora adattando all’improvviso spostamento di attenzione da Biden a Harris nella corsa presidenziale democratica. Biden era ancora affetto da Covid-19 nel Delaware.

Harris, in qualità di presidente del Senato, di solito siede dietro ai leader stranieri, ma mercoledì partirà per un viaggio programmato a Indianapolis prima di diventare il favorito per la nomina presidenziale democratica nel fine settimana.

Trump ha accettato un incontro venerdì con il leader israeliano. Trump lo ha annunciato su Truth Social, utilizzandolo per promuovere all’estero il suo libro “Peace Through Peace”.

Trump ha avuto un rapporto misto con Netanyahu, inclusa la maledizione nei suoi confronti per quello che Trump ha descritto come il rapido appoggio di Netanyahu alla vittoria di Biden nelle elezioni del 2020.

Sono previste proteste

Il discorso congiunto di Netanyahu al Congresso sarà un po’ diverso dai precedenti a causa dell’opposizione dei democratici alla sua guerra a Gaza.

Con Harris fuori, Patty Murray, democratica di Washington, al Senato pro tempore, è in linea per occupare il posto dietro Netanyahu, ma è tra i parlamentari che hanno rifiutato di partecipare. Al suo posto siederà il presidente del Senato per le relazioni estere, Ben Cardin. Ha detto all’Associated Press che spera che Netanyahu utilizzi il discorso per stabilire un futuro sia per gli israeliani che per i palestinesi.

Mentre si dice che alcune famiglie degli ostaggi viaggeranno con Netanyahu, altri parenti che lo hanno incolpato per la sua gestione della crisi hanno detto che saranno seduti nella stanza.

Alcuni legislatori hanno pianificato di boicottare l’indirizzo Ha detto che avrebbe trascorso del tempo a parlare con le famiglie delle persone detenute da Hamas.

Sono state pianificate diverse proteste fuori dal Campidoglio, alcune delle quali hanno condannato la campagna militare israeliana nel suo complesso, mentre altre hanno espresso sostegno a Israele ma hanno fatto pressioni su Netanyahu affinché firmasse un accordo di cessate il fuoco e riportasse a casa gli ostaggi.

Mercoledì mattina è prevista una protesta molto più ampia, con gli organizzatori che pianificano una marcia intorno al Campidoglio Hanno chiesto l’arresto di Netanyahu con l’accusa di crimini di guerra. Le domande di permesso presentate al National Park Service stimano almeno 5.000 partecipanti.

La manifestazione si è svolta martedì e proseguirà per tutta la giornata di mercoledì. I parenti degli ostaggi israeliani organizzano una veglia al National Mall

La sicurezza è forte

Il Campidoglio e l’hotel sulle rive del Potomac, dove alloggia Netanyahu, sono stati recintati attorno ai punti di ingresso. La polizia della capitale e i servizi segreti erano intervenuti in forze per intensificare i controlli e la sicurezza in vista della visita del leader israeliano.

La Polizia Metropolitana ha annunciato una serie estesa Chiusure delle strade Dura gran parte della settimana.

La visita avviene in un momento in cui i servizi segreti, che gestiscono la sicurezza dei leader stranieri in visita, sono sottoposti a maggiore sicurezza e ad intense critiche politiche da parte di entrambi i partiti per i fallimenti in termini di sicurezza nell’attacco a Trump. Il direttore dei servizi segreti Kimberly Cheatle si è dimesso martedì a causa dei fallimenti.

___

Gli scrittori dell’Associated Press Amir Madani e Jake Miller a Washington e Joseph Federman a Gerusalemme hanno contribuito a questo rapporto.