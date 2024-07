Daniel Brown guida Shane Lowry dopo il primo round dell’Open Championship

TRUNE, Scozia – Il primo turno al Royal Troon ha eliminato molti dei migliori giocatori del mondo, ma l’inglese Daniel Brown – attualmente al 272esimo posto nella classifica mondiale – ha gestito la prova con una facilità inaspettata. Il 29enne di Northallerton ha tirato un 65 senza spauracchi portandosi in vantaggio con un solo colpo all’Open Championship.

Nel suo primo Open, per non parlare del suo primo campionato importante, Brown ha guidato il campo con colpi guadagnati dal tee e ha avuto una prestazione altrettanto forte. Ha terminato 4,5 tiri sui green e si è classificato secondo nei colpi guadagnati sul campo al Royal Troon. Brown sta facendo la sua terza partenza nel PGA Tour e sta uscendo da un taglio allo Scottish Open, ma prima di quello ha saltato sei tagli di fila. Secondo Atletico Il collaboratore Justin Ray Brown è l’unico giocatore negli ultimi 30 anni ad iniziare la sua carriera importante con un round senza spauracchi di 65 o meno.

Dietro Brown si nasconde un giocatore che ha familiarità con le brutali condizioni di contatto durate al Royal Troon giovedì. Shane Lowry è secondo a pari merito con 5 sotto il par. Lowry, che ha vinto l’Open Championship 2019 al Royal Portrush nella sua nativa Irlanda, è diventato un grande giocatore di scena negli ultimi anni. Ha ottenuto due vittorie nel PGA Tour, ma ha vinto a Portrush e ha terminato T25 o meglio in 15 dei suoi ultimi 22 major.

Lowry si mantenne in buone condizioni per tutto il giorno, mentre molti dei suoi coetanei furono sepolti in spessi burroni e profondi bunker. Nel frattempo, non ha commesso errori sui green, guidando il campo effettuando 14 putt entro 10 piedi. Finì 7°, 8° e 10°.

Lowry ha avuto un inizio difficile nel 2024, come ha ammesso nella sua vittoria all’evento a squadre della Zurich Classic, con il compagno di squadra Rory McIlroy che a volte lo ha affrontato. Da quella vittoria, Lowry è arrivato T6 al PGA Championship, T19 agli US Open e T9 ai Travellers.

Justin Thomas è entrato nella clubhouse in testa alla classifica mattutina dopo un 68 in condizioni difficili. Thomas ha lottato molto nella sua vita con i corsi di connessione. Perfettamente adatto allo stile di gioco creativo e versatile del due volte vincitore del major, il miglior piazzamento di Thomas nell’Open è T11 nel 2019 e il suo successivo miglior piazzamento è T40. Ha mancato tre dei sette tagli Open e l’anno scorso ha aperto con un 82 al Royal Liverpool, il punto più basso.

Giovedì, tuttavia, Thomas ha colpito i green in modo efficiente e ha terminato bene le buche. Ha concluso tra i primi 10 sul campo in termini di colpi ottenuti effettuando 16 dei 18 putt entro 20 piedi.

Forse la cosa più interessante è che Thomas ha risposto quando il curriculum ha avuto la meglio su di lui. Dopo aver aperto i primi 10 con un 4-under con due tiri di vantaggio, ha concluso al n. Ha fatto un doppio spauracchio il 12 e lo ha seguito con un altro spauracchio il 13. A quel punto Royal Troon aveva divorato i giocatori tutto il giorno, ma Thomas ha concluso il round con degli uccellini. 17 e 18.

“Mi sento come se tutto fosse tornato sulla buona strada e sto facendo le cose giuste”, ha detto Thomas. “Come ho detto, non ho molto da mostrare. A volte è così che va il gioco. Ma so di essere vicino così come sono, continuerò a giocare, non a giocare per i risultati, giocando per il mio gioco e si prenderà cura di se stesso.”

Al di fuori di Thomas, gli europei hanno giocato bene nelle major internazionali. Oltre alle ottime partenze di Lowry e Brown, l’inglese Justin Rose ha tirato un 69 senza spauracchi, e anche il 23enne danese Nikolaj Højgaard e lo svedese Alex Noren hanno chiuso a 2-under.

Xander Schauffele – che vinse il PGA Championship a maggio con loro all’età di 69 anni – e Russell Henley stavano cercando la sua prima vittoria importante.

Ma molte delle più grandi star del settore furono apparentemente espulse. Agli US Open del mese scorso, i primi due giocatori, McIlroy e Bryson DeChambeau, erano rispettivamente 7 e 5 over. McIlroy ha fatto un solo birdie in tutto il giorno, e DeChambeau ha tirato 6 in otto buche e, come lui, aveva bisogno di un’aquila su 16.

“È un test completamente diverso”, ha detto DeCambeau. “Non mi sono allenato e non ho giocato molto sotto la pioggia. Sì, qui è una prova dura. Qualcosa che non conosco.”

Tiger Woods, giocando tutti e quattro i major in un anno per la prima volta dal 2019, ha iniziato il Day 1 ma ha rapidamente lasciato cadere otto colpi nelle nove buche successive per finire infine con 8 over. Questo lo colloca al 140esimo posto in campo. Woods, 48 ​​anni, non è mai arrivato meglio del 47esimo nei sette major che ha giocato da quando ha subito un grave infortunio alla gamba in un incidente automobilistico nel 2021.

Lettura obbligatoria

(Foto: Andy Buchanan/AFP tramite Getty Images)