“Deadpool & Wolverine” batte il record con il debutto da 205 milioni di dollari

“Deadpool & Wolverine”, un’avventura a fumetti che unisce due dei personaggi più famosi della Marvel, sta avendo il turbo al botteghino.

Il sequel dei supereroi della Disney ha incassato 205 milioni di dollari nel suo weekend di apertura, superando “Black Panther” del 2018 (202 milioni di dollari) e “Jurassic World” del 2015 (208 milioni di dollari) e “The Avengers” del 2012 e “Black Panther” del 2018 classificati all’ottavo posto. miglior debutto in vista ($ 207 milioni). Solo nove film nella storia di Hollywood hanno superato la soglia dei 200 milioni di dollari nel weekend di apertura. Le vendite dei biglietti hanno facilmente superato quelle di “Deadpool” del 2016 (132 milioni di dollari), stabilendo il record per il più grande weekend di apertura di sempre con rating R. Il sequel del 2018, “Deadpool 2”, è ora il terzo più grande debutto con rating R con 125 milioni di dollari. Tra i tanti punti di riferimento del nuovo capitolo, “Deadpool e Wolverine” ha ottenuto la sua più grande apertura dell’anno, davanti a un altro film Disney, il sequel Pixar “Inside Out 2” (debutto da 155 milioni di dollari).

A livello internazionale, “Deadpool & Wolverine” ha incassato 233,3 milioni di dollari per un totale di 438 milioni di dollari. Tre giorni dopo la sua uscita, il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman è già il sesto maggior incasso del 2024.

Durante il fine settimana, si prevedeva che la terza avventura di Deadpool (e il primo film dell’universo cinematografico Marvel con personaggi dei fumetti concessi in licenza prima della 20th Century Fox) avrebbe incassato tra i 160 e i 170 milioni di dollari. Tali stime furono presto screditate. Perché i fan più accaniti vogliono essere tra i primi a vedere il film, i colpi di scena, i cameo chiave e vedere il robusto mutante Logan di Jackman ritirarsi, il tentacolo diretto da Shawn Levy a livelli stratosferici di botteghino. Solo venerdì, Deadpool e Wolverine ha incassato 96 milioni di dollari, più della maggior parte dei film del 2024 guadagnati nell’intero fine settimana di apertura.

“Deadpool & Wolverine” è il successo di cui la Marvel aveva bisogno. Dopo questo fine settimana, l’MCU è diventato il primo franchise cinematografico a superare i 30 miliardi di dollari in tutto il mondo. Mentre il colosso dei fumetti ha realizzato 33 successi senza precedenti in 15 anni, titoli recenti come “Eternals”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” e “The Marvels” hanno fallito al botteghino. Parte del problema è che dal lancio del servizio di streaming Disney+, lo studio ha inondato il pubblico con innumerevoli spin-off, sequel e serie TV sul grande e piccolo schermo. In risposta, il CEO della Disney, Bob Iger, afferma che l’MCU sta cercando di ridurre la propria produzione. A causa dello sciopero dello scorso anno e di altri ritardi, “Deadpool & Wolverine” è l’unico film dei Marvel Studios del 2024, il primo da “The Avengers” del 2012.

“La pandemia non ha rallentato i più grandi titoli di supereroi”, afferma David A. Gross della società di consulenza cinematografica Franchise Entertainment Research, che ha visto “Spider-Man: No Way Home” (1,91 miliardi di dollari), “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” (956 milioni di dollari), “Black Panther: Wakanda Forever” (859 milioni di dollari) e “Guardiani della Galassia Vol. 3” (846 milioni di dollari). Tuttavia, aggiunge Gross, “i film meno affermati e quelli più recenti hanno faticato”. Quindi, è una buona cosa che l’MCU abbia nomi familiari nei suoi prossimi callsheet. Durante il fine settimana, lo studio ha annunciato al Comic Con che la star di “Iron Man” Robert Downey Jr. tornerà a interpretare il cattivo Victor Van Doom in “Avengers: Doomsday” del 2026.

L’estate segna anche un ritorno in forma per la Disney, che ha a lungo dominato gli studios di Hollywood ma è stata ostacolata da una serie di successi deludenti nel 2023, tra cui “Indiana Jones e il quadrante del destino”, “The Haunted Mansion” e “” . Ad esempio.” Finora, nel 2024, “Inside Out 2” ha superato “Frozen II” diventando il film d’animazione con il maggior incasso della storia con 1,5 miliardi di dollari, mentre “Il regno del pianeta delle scimmie” si avvicina ai 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Alien: Romulus August potrebbe regalare un’altra vittoria al Magic Kingdom.

Con i cinema che dedicano quasi ogni auditorium a “Deadpool & Wolverine”, il campione dello scorso fine settimana “Twisters” è stato relegato al secondo posto. L’epopea catastrofica, con Glenn Powell, Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos, è scesa del 57% rispetto al suo debutto e ha comunque incassato ben 35,3 milioni di dollari. Ad oggi, “Twisters” ha incassato 154,9 milioni di dollari in Nord America e 221 milioni di dollari in tutto il mondo.

Altrove, i titoli di riserva hanno raggiunto la vetta delle classifiche al botteghino. NO. 3, “Cattivissimo Me 4” della Universal e della Illumination ha aggiunto 14,2 milioni di dollari nel suo quarto fine settimana di uscita. Finora, il sequel animato ha incassato 290,9 milioni di dollari a livello nazionale e 677 milioni di dollari in tutto il mondo. “Inside Out 2” è arrivato quarto con 8,3 milioni di dollari alla sua settima uscita, portando il suo incasso nazionale a 613,4 milioni di dollari.

Il film horror di Neon “Longlegs” è arrivato quinto con 6,7 milioni di dollari, spingendo il suo totale nordamericano a 58 milioni di dollari. Attualmente è considerato il film di maggior incasso di Neon, superando il premio Oscar “Parasite” con 53,36 milioni di dollari in Nord America.