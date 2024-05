Detroit sta registrando la prima crescita demografica dal 1957

Detroit — Per la prima volta in 66 anni, la popolazione di Detroit è cresciuta, secondo le nuove stime del Census Bureau per il 2023, che il sindaco Mike Duggan ha salutato come “un giorno di festa” per la più grande città del Michigan.

Detroit ha guadagnato 1.852 persone dal 1 luglio 2022 al 1 luglio 2023, portando la popolazione della città a 633.218, secondo i nuovi dati del censimento degli Stati Uniti pubblicati giovedì. Duggan ha affermato che è la prima volta dal 1957 che la popolazione aumenta di anno in anno.

“Quando ho iniziato nel 2014, l’obiettivo del nostro management era quello di crescere”, ha detto Duggan al Detroit News. “Ci sono voluti 10 anni, ma siamo qui. È un giorno di festa.”

È molto diverso da un anno fa, quando Duggan definì il Census Bureau uno “spettacolo di clown”, accusandolo di sottostimare la popolazione della città. Mercoledì, Duggan ha sottolineato che l’ufficio di presidenza aveva aggiornato questi numeri nell’ultimo anno: la cifra originale per il 2022 era di 620.376, mentre il nuovo aggiornamento era di 631.366 nel 2022.

Detroit ha visto la più grande crescita in termini di popolazione effettiva di qualsiasi città del Michigan, battendo East Lansing, che ha guadagnato 1.266 persone nello stesso periodo.

A partire dal 2020, tuttavia, la città si sta ancora spopolando, poiché il governo centrale intraprende un duro conteggio dei residenti con lavoratori sul campo. Dal 1° aprile 2020 – il “Census Day” ufficiale per il censimento decennale – l’ufficio stima che la città abbia perso più di 6.200 persone.

Alla domanda su questi numeri, Duggan ha sottolineato i numeri di crescita anno su anno.

“Questo è il primo anno in cui il Census Bureau ha riconosciuto la nostra crescita”, ha detto, indicando il numero di appartamenti, case e altro ancora in costruzione in città. “Penso che quando cammini per la città, puoi sentire l’atmosfera.”

Duggan ha sottolineato fin dall’inizio come sindaco di valutare se la popolazione di Detroit stesse crescendo. Nel 2014, ha detto all’inizio del suo primo mandato, “sarà giudicato su una cosa: se l’amministrazione sarà in grado di invertire questa tendenza”.

Quando ha iniziato il suo secondo mandato nel gennaio 2018, in primavera si aspettavano dati aggiornati che mostrassero che la città aveva guadagnato popolazione nel 2017, ma ciò non è avvenuto, ha detto il sindaco. Quando Duggan è entrato in carica il 1 gennaio 2014, la popolazione della città era di circa 680.000 abitanti.

“Ho sempre creduto che un sindaco dovrebbe essere giudicato dal maggior numero di persone che entrano o escono”, ha detto mercoledì Duggan. “Ci è voluto più tempo di quanto avrei voluto, ma ovunque guardi in città adesso, ci sono appartamenti in costruzione. La gente sta sistemando le case e si sta trasferendo.”

Detroit è sottopopolata?

Curt Metzger, direttore emerito di Data Driven Detroit, un demografo che ha studiato approfonditamente Detroit, ha affermato che stimerebbe che Detroit sia più vicina a 650.000 persone, forse 660.000. Ha indicato l’edilizia e altro ancora come segnali di cambiamento positivo e di crescita demografica per la città.

“La città è cresciuta in popolazione per anni e non si è mai vista”, ha detto Metzger dei numeri dell’ufficio. “Accelererà e i numeri del 2024 mostreranno una crescita molto elevata. Accelererà per i prossimi anni.”

Metzger sostiene che il Census Bureau sottovaluta la città da anni. In molte città, le demolizioni significano una perdita di popolazione. Ma a Detroit, demolire spesso significa rimuovere edifici abbandonati da anni, ha detto Metzger.

Le continue sfide della città alle stime del Census Bureau stanno funzionando, ha aggiunto. L’aggiornamento ai numeri del 2022 è il risultato, ha detto Metzger, per dare all’ufficio di presidenza una migliore comprensione di cosa significhi demolizione a Detroit.

“Finalmente li stiamo facendo ascoltare”, ha detto. “La crescita dell’anno scorso è stata reale, forse anche di più. Capiamo la mancanza, sì, ma questa è crescita.”

Come erano le altre città?

Detroit non è l’unica grande città del Michigan a perdere popolazione entro il 2020. Molte delle comunità più grandi del Michigan si sono ridotte nello stesso periodo: Grand Rapids, la seconda città più popolosa del Michigan, ha registrato un calo dell’1,15% dal 1 aprile 2020, a 196.608. Il 1 luglio 2023, mentre Warren, la terza città più grande dello stato, è scesa del 2% a 136.655 persone.

Nove delle 10 città più grandi del Michigan si sono ridotte almeno in parte nei tre anni fino al 2020. Macomb Township è stata l’eccezione, con un aumento di 480 persone a 92.747, ovvero circa l’1,19%.

Nel complesso, alcune comunità più piccole in tutto lo stato sono cresciute dal 2020, contribuendo a rallentare il declino della popolazione dello stato. Come Detroit, il Michigan si è ridotto rispetto al 2020 – ne contava 10.077.674 – ma è cresciuto fino a 10.037.261 tra il 2022 e il 2023. Due terzi degli abitanti del Michigan vivono in città con meno di 50.000 persone, una percentuale superiore alla media nazionale del 61%.

Secondo il Census Bureau, l’area che ha visto la maggiore crescita percentuale tra il 2020 e il 2023 è stata Springdale Township, nella contea di Manistee, nel nord-ovest del Michigan. Si tratta del 43,85% – da 853 persone nel 2020 a 1.227 nel 2023, con una crescita di 374 persone.

Alcuni funzionari locali sono rimasti scioccati dai progressi. Ma Penny Nelson, impiegata del comune di Springdale, ha affermato che l’aumento degli elettori registrati negli ultimi anni dimostra che è vero.

“Le statistiche non mentono”, ha detto Nelson. “Ci sono più persone qui. Le persone che vivono qui, sono gli uccelli delle nevi. Abbiamo alcune persone che costruiscono case per le vacanze e restano qui, ma lavorano a valle.”

Ci sono molte ragioni per cui le persone scelgono Springdale Township, ha detto. Le tasse sono basse e la città è vicina a luoghi di vacanza come Crystal Mountain. Anche se le persone volessero espandersi, non potrebbero: le infrastrutture della città sono state costruite per una piccola comunità, non per una grande suddivisione, ha detto Nelson.

Non è perfetto, ha detto, c’è una strada che può essere ricostruita. Per fare acquisti, viaggia per circa 40 minuti fino a Traverse City. Un appassionato acquirente ha scherzato dicendo che città come la sua aiutano a mantenere Amazon in attività.

Ma essere in una piccola città offre una pausa che altri posti non possono offrire, ha detto Nelson. Lei e suo marito erano originari di Chicago, poi si trasferirono a Walled Lake e alla fine finirono a Springdale Township.

“La gente ne ha abbastanza delle grandi città”, ha detto Nelson. “Mi fa impazzire guidare attraverso il Downstate, poi torno qui e penso che sia un posto bellissimo. La gente si guarda intorno nelle grandi città e dice: ‘È questa la vita che voglio vivere? Quali sono i miei valori? ‘ Ecco, puoi avere molte proprietà e goderti il ​​posto “.

Cosa ha fatto crescere la piccola città?

Ciò sta spingendo molte persone verso le città più piccole, ha affermato Reynolds Farley, professore emerito presso il Centro per gli studi sulla popolazione dell’Università del Michigan. I costi della vita in grandi comunità possono essere elevati per le persone. Gli alloggi, in particolare, sono diventati più costosi, soprattutto vicino alle città, e questo sta spingendo le persone ad andarsene, ha detto Reynolds.

Ma il Michigan è ancora più conveniente di molti stati, ha detto. Lo stato stesso è relativamente sicuro dal punto di vista finanziario e l’ambiente è “attraente”, ha affermato Farley. La crescita delle piccole città è un buon segno per il Michigan e per quello che verrà, ha detto.

“Penso che le persone dovrebbero essere in un posto dove sentirsi benvenute”, ha detto Farley. “Per alcuni è Detroit con i suoi servizi, per altri è una piccola città con tasse e terreni bassi. Il Michigan ha qualcosa per tutti.”

