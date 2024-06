Dopo il fallito tentativo di colpo di stato, molti boliviani si sono schierati a sostegno del presidente, anche se alcuni rimangono diffidenti.

LA PAZ, Bolivia (AP) – I sostenitori del presidente della Bolivia si sono radunati davanti al suo palazzo giovedì mentre le autorità effettuavano ulteriori arresti in un colpo di stato fallito, dando al leader in difficoltà una stretta politica. Un Paese in crisi economica Un giorno prima.

Il governo della Bolivia ha annunciato l’arresto di 17 persone accusate di aver tentato di prendere il controllo del governo, tra cui il capo dell’esercito, generale Juan Jose Zunica e l’ex vice ammiraglio della Marina Juan Arnes Salvador. Prima.

Mercoledì, la nazione sudamericana di 12 milioni di abitanti ha assistito con shock e sgomento alle forze militari che si sono rivoltate contro il governo del presidente Luis Arce, prendendo il controllo della piazza principale della capitale con veicoli blindati e un piccolo carro armato, schiantandosi ripetutamente contro il palazzo presidenziale e scatenando lacrime. Gas sui manifestanti.

Sebbene il membro anziano del gabinetto Eduardo del Castillo non abbia fornito dettagli sugli altri 15 arrestati, ha identificato un cittadino, Aníbal Aguilar Gómez, come il principale “ideologo” del complotto sventato. Ha detto che i presunti cospiratori hanno iniziato a complottare a maggio.

La polizia antisommossa ha presidiato i cancelli del palazzo e il presidente è emerso su un balcone ad Ars – lottando per far fronte alla carenza di valuta estera e di carburante del paese – mentre i suoi sostenitori marciavano per le strade cantando l’inno nazionale e applaudendo mentre scoppiavano i fuochi d’artificio. Ha urlato che nessuno può toglierci la democrazia.

I boliviani gridano: “Lucho, non sei solo!” Hanno risposto cantando. Lucho, un soprannome comune per Luis, è un verbo spagnolo che significa “combattere”.



Il presidente boliviano Luis Arce alza il pugno mentre è circondato da sostenitori e media fuori dal palazzo del governo a La Paz, Bolivia, mercoledì 26 giugno 2024. (AP Photo/Juan Garita)

Mercoledì i comandanti dell’esercito e della marina sono stati arrestati e presentati come alti ufficiali della ribellione, dopo che il governo boliviano aveva dichiarato un tentativo di colpo di stato un breve attacco al palazzo presidenziale.

Gli analisti sostengono che l’aumento del sostegno popolare per Ars, anche se fugace, gli offre una tregua dal pantano economico e dai disordini politici del paese. Il Presidente è sotto chiave Una profonda rivalità con il popolare ex presidente Evo MoralesIl suo ex compagno ha minacciato di sfidare l’Ars nel 2025.

“L’amministrazione del presidente è pessima, niente dollari, niente benzina”, ha detto Paul Coca, un analista politico con sede a La Paz. “L’azione militare di ieri aiuterà un po’ la sua immagine, ma non è la soluzione.”

Alcuni manifestanti si sono radunati davanti alla stazione di polizia dove è detenuto l’ex generale dell’esercito e hanno gridato che andasse in prigione. Una dei manifestanti, Dora Quisbe, 47 anni, ha detto: “Quello che ha fatto Zuniga è vergognoso. “Siamo in una democrazia, non in una dittatura.”



La polizia militare blocca l’ingresso in Plaza Murillo a La Paz, Bolivia, mercoledì 26 giugno 2024. (AP Photo/Juan Garita)

Prima del suo arresto, mercoledì scorso, Zuniga ha accusato il generale di aver ordinato il tentativo di colpo di stato per aumentare la popolarità del presidente, senza fornire prove. Ciò ha alimentato la speculazione su ciò che è realmente accaduto. Senatori dell’opposizione e critici del governo si sono uniti al coro, definendo la rivolta un’“autocospirazione” – un’affermazione fortemente smentita dal governo di Ars.

“Quello che abbiamo visto è molto insolito per i colpi di stato in America Latina, e solleva campanelli d’allarme”, ha detto Diego Van Vacano, esperto di politica boliviana presso la Texas A&M University ed ex consigliere informale del presidente Arce vittima e oggi da eroe, a difesa della democrazia.

Alcuni boliviani hanno affermato di credere alle accuse di Zuniga.

“Stanno giocando con l’intelligenza della gente perché nessuno crede che si tratti di un vero complotto”, ha detto Evaristo Mamani, un avvocato di 48 anni.

Legislatori ed ex funzionari, in particolare quelli allineati con Morales, hanno fatto eco alle accuse. “È un sistema”, ha detto Carlos Romero, un ex funzionario del governo Morales. “Zunika ha seguito il copione come gli era stato detto.”

Subito dopo le manovre militari, divenne chiaro che non vi era alcun sostegno politico significativo per qualsiasi tentativo di presa del potere. Alla fine della giornata lavorativa la ribellione era passata incruenta. In una scena insolita, Arce ha discusso faccia a faccia con Zunica e i suoi alleati nella piazza fuori dal palazzo prima di tornare dentro per nominare un nuovo comandante militare.

Intervenendo giovedì in Paraguay, il sottosegretario americano all’Amministrazione Rich Verma ha rimproverato Zunika, dicendo che “la democrazia rimane fragile nel nostro emisfero”.

La ribellione di breve durata è seguita a mesi di crescenti tensioni tra Arce e Morales, il primo presidente indigeno della Bolivia. Morales ha messo in scena un drammatico ritorno politico da quando le proteste di massa e una repressione mortale lo hanno costretto a dimettersi nel 2019 e a fuggire – un colpo di stato sostenuto dai militari che i suoi sostenitori chiamano un colpo di stato.



Comando dell’Esercito Il generale Juan Jose Zunica siede in un veicolo blindato in Plaza Murillo, mercoledì 26 giugno 2024, a La Paz, in Bolivia. Mercoledì, veicoli blindati hanno sfondato le porte del palazzo del governo della Bolivia mentre il presidente Luis Arce affermava che il paese stava affrontando un tentativo di colpo di stato. (AP Photo/Juan Garita)

Morales si è impegnato a correre contro Arce nel 2025, spingendo Arce, la cui popolarità è arrivata quando le riserve di valuta estera del paese diminuiscono, le sue esportazioni di gas naturale crollano e la sua valuta si deprezza rispetto al dollaro USA.

Gli alleati di Morales al Congresso hanno reso quasi impossibile ad Ars governare. La crisi di liquidità ha aumentato la pressione sull’ARS affinché abolisca i sussidi per cibo e carburante.

Il ministro della Difesa Edmundo Novillo ha detto ai giornalisti che il tentativo di colpo di stato di Zuniga ha le sue radici in un incontro privato di martedì, in cui ha licenziato Zuniga per la minaccia del capo dell’esercito alla televisione nazionale di arrestare Morales se Arce avesse iniziato a unirsi alla corsa al 2025.



Alicia Sura, sostenitrice del presidente boliviano Luis Arce, grida contro il capo dell’esercito boliviano che ha condotto alcuni soldati ad assediare il palazzo presidenziale davanti agli uffici di polizia, giovedì 27 giugno 2024, a La Paz, Bolivia. (AP Photo/Juan Garita)

Ma Zuniga non ha dato alle autorità alcuna indicazione che si stesse preparando a prendere il potere, ha detto Novillo.

“Ha ammesso alcuni eccessi”, ha detto di Zuniga. “Ci siamo salutati molto amichevolmente, con abbracci. Sarà sempre al fianco del presidente”, ha detto Zuniga.

Poche ore dopo, nella capitale La Paz è scoppiato il panico. Circondato da veicoli blindati e sostenitori, Zúnica irruppe nella sede del governo, mandando in delirio i boliviani. La folla si è accalcata nei bancomat, si è messa in fila davanti alle stazioni di servizio e ha saccheggiato i negozi di alimentari.

L’opposizione frammentata del paese ha respinto il colpo di stato, che chiaramente è fallito. L’ex presidente ad interim Jeanine Áñez, Detenuto per il suo ruolo nella cacciata di Morales nel 2019I soldati hanno cercato di “distruggere l’ordine costituzionale”, ma hanno fatto appello sia ad Arce che a Morales affinché non si candidassero alle elezioni del 2025.



Un sostenitore del presidente boliviano Luis Arce alza un pugno davanti al palazzo del governo in Plaza Murillo, mercoledì 26 giugno 2024, a La Paz, Bolivia. (AP Photo/Juan Garita)

Nel suo discorso dopo l’assalto al palazzo, Zuniga ha chiesto il rilascio dei prigionieri politici, tra cui Anez e il potente governatore di Santa Cruz Luis Fernando Camacho, accusati di aver pianificato un colpo di stato nel 2019.

Prima del suo arresto, Zuniga ha detto ai giornalisti che Arce gli aveva chiesto direttamente di attaccare il palazzo e di portare veicoli blindati a La Paz.

“Il presidente mi ha detto: ‘La situazione è molto brutta, molto complicata. È necessario preparare qualcosa per aumentare la mia popolarità'”, ha affermato Zuniga.

Anche se dimostrate false, le accuse di coinvolgimento di Arse alimentano la confusione e minacciano ulteriore confusione.

“Come dice il generale Zuniga, è questo uno spettacolo mediatico organizzato dal governo? È una follia militare? È un altro esempio di mancanza di controllo?” Camacho ha scritto sul sito di social media X.

I funzionari boliviani hanno insistito sul fatto che il generale mente per giustificare le sue azioni. Zuniga rischia una pena massima da 15 a 20 anni di carcere per l’accusa “costituzionale” in attesa di ulteriori indagini, hanno detto i pubblici ministeri.

Ma i sostenitori della democrazia hanno già espresso dubbi sul fatto che ci si possa fidare di qualsiasi indagine condotta dal governo.

“L’indipendenza della magistratura è sostanzialmente pari a zero e la credibilità della magistratura è a terra”, ha affermato Juan Poppierre, vicedirettore per le Americhe di Human Rights Watch. “Non solo non sappiamo cosa è successo oggi, ma non lo sapremo mai.”

DeBre riferisce da Buenos Aires, Argentina.

