Dopo l’uragano Beryl, almeno 7 persone sono morte e più di 2 milioni sono senza elettricità

Governatore ad interim Don Patrick detto martedì Ha richiesto e ottenuto una dichiarazione di disastro di emergenza federale da parte della FEMA dopo aver parlato con il presidente Joe Biden per assistere nel processo di recupero dello stato.

Nella parrocchia di Bossier, in Louisiana, a nord-est di Shreveport, lo sceriffo Julian Whittington ha dichiarato in una dichiarazione su Facebook che una donna è morta dopo che un albero è caduto sulla sua casa.

La gestione delle emergenze della contea di Montgomery ha confermato la morte di tre persone: un uomo sulla quarantina che si è schiantato contro un albero mentre guidava un trattore e due persone i cui corpi sono stati ritrovati in una tenda in una zona boscosa a Magnolia.

Un uomo di 53 anni e una donna di 74 anni sono morti dopo che degli alberi sono caduti sulle loro case in incidenti separati nella contea di Harris, in Texas, ha detto la polizia.

L’uragano Beryl ha ucciso almeno sei persone in Texas e una in Louisiana, ed è in corso un massiccio sforzo di pulizia e ricostruzione per ricollegare 2,1 milioni di persone. I clienti del settore energetico hanno perso energia durante la devastante marcia della tempesta attraverso la regione.

Beryl è stata successivamente declassata a depressione tropicale, ma più di 25 milioni di persone dall’Arkansas al Michigan sono rimaste sotto sorveglianza martedì mattina mentre si spostava verso nord-est.

Sono possibili fino a 5 pollici di pioggia e temporali lungo il percorso della tempesta, e alcuni temporali potrebbero essere forti e trasformarsi in tornado, ha affermato il National Weather Service.

Lunedì ci sono stati 110 avvisi di tornado – il maggior numero di giorni di luglio – di cui 67 a Shreveport, in Louisiana.

Almeno sei persone sono morte in Texas quando la tempesta si è abbattuta lunedì come un uragano di categoria 1 con venti di 80 mph.

Sarah Glass e suo marito erano in soggiorno mentre la tempesta passava quando le luci si spensero. Lui andò a controllare il generatore e lei andò a cercare torce e candele. Pochi minuti dopo, un grande albero ha distrutto la loro casa a Wharton, in Texas, a circa 60 miglia a sud-ovest di Houston.

“Quando sono entrato in cucina, [there was a] Il grande schianto e il soffitto sono crollati”, ha detto a NBC News. “Eravamo nel soggiorno e ci siamo trasferiti: è lì che tutti gli alberi appuntiti sono caduti dal soffitto, quindi avremmo potuto essere uccisi.”

Martedì pomeriggio, oltre 2,1 milioni di clienti erano senza elettricità PowerOutage.us, Compresi 1,7 milioni di clienti di Centerpoint Energy, uno dei principali fornitori dell’area di Houston.

Lo ha detto la società Sono stati recuperati oltre 1 milione Ha detto che si aspetta che i collegamenti vengano ripristinati nelle ultime 24 ore e un altro milione entro la fine di mercoledì, ma i suoi equipaggi stanno lottando contro l’acqua alta per raggiungere alcune aree dopo che più di un piede di pioggia è caduto nelle ultime 24 ore.

Gli alberi e le linee elettriche abbattuti a causa dei forti venti nell’area metropolitana di Houston, ha affermato la società, hanno avuto un impatto peggiore del previsto a causa di un leggero spostamento nel corso della tempesta.

“Non abbiamo dormito davvero”, ha detto Eva Costancio mentre osservava un grande albero cadere sulle linee elettriche nel suo quartiere, nel sobborgo di Rosenberg a Houston. Costancio ha detto all’Associated Press che era già senza elettricità da diverse ore e temeva che il cibo nel suo frigorifero potesse deteriorarsi.

“Facciamo fatica a procurarci il cibo ed è difficile perderlo”, ha detto.

Houston ha aperto i centri di raffreddamento martedì in mezzo a un avviso di caldo previsto Indice di calore fino a 105 gradi Per parti del sud-est del Texas. L’ufficio del National Weather Service di Houston ha avvertito di diffuse perdite di energia elettrica e di aria condizionata che causano condizioni pericolose per i residenti locali.

Il sindaco di Galveston Craig Brown ha detto martedì che non ci sono state vittime o feriti gravi a causa del berillo, ma che ci sono stati ingenti danni strutturali.

Gli utenti dei social media hanno pubblicato il filmato lunedì Pioggia gelata a Houston; Forti temporali St. Louis, Missouri; e inondazioni a Bryant, Arkansas.