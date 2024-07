È morto a 63 anni John Landau, produttore di “Titanic” e “Avatar”.

“Quando vanno a vedere il nostro film, probabilmente abbiamo speso più soldi di chiunque altro, e sai una cosa? I visitatori ottengono di più in cambio del loro denaro”, ha affermato il Sig. Ha detto Landau. “Non pagano di più per vedere il nostro film che per vedere ‘Paranormal Activity’.

Ha anche detto di aver realizzato film per il pubblico e non per i critici o gli elettori dei premi.

“Vogliamo intrattenere le persone, questa è la priorità numero uno”, ha affermato il Sig. Ha detto Landau. “Se arriva qualcos’altro, è fantastico. Ma vogliamo che le persone apprezzino i film non solo a livello viscerale ma anche emotivo.