È morto all’età di 95 anni il paroliere di Mary Poppins Richard Sherman

Richard M. Sherman, il compositore che scrisse canzoni per i classici del cinema Disney come Mary Poppins e Chitty Chitty Bang Bang, è morto a Beverly Hills all’età di 95 anni.

Sherman ha collaborato con il suo defunto fratello Robert, e la coppia ha vinto due Oscar nel 1965 per il loro lavoro su Mary Poppins.

Alcune delle migliori colonne sonore dei fratelli includono Trust in Me di Jungle Book e Truly Scrumptious di City City Bang Bang.