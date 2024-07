È probabile che la tempesta diventi un uragano in Texas

L’uragano Beryl colpisce il Messico, portando forti piogge e forti venti L’uragano Beryl si è abbattuto sul Messico, uccidendo 11 persone nei Caraibi.

I texani si sono preparati all’avvicinarsi della tempesta tropicale Beryl, che sabato ha messo quasi tutta la costa sotto controllo degli uragani, con il suo approdo previsto come un uragano potenzialmente dannoso.

La tempesta, che ha colpito la Giamaica e i Caraibi all’inizio di questa settimana ed è stata un uragano quando si è abbattuta sulla penisola messicana dello Yucatan venerdì mattina, ha ucciso almeno 11 persone. Si è indebolito trasformandosi in una tempesta tropicale mentre attraversava lo Yucatan, ma si rafforzerà nuovamente trasformandosi in un uragano mentre si dirige verso il Texas, ha affermato il National Hurricane Center.

“È una tempesta infallibile che è ancora forte.” Ha detto il tenente governatore del Texas Don Patrick Venerdì in conferenza stampa.

Alle 10 ora locale del Texas, Beryl si trovava a 460 miglia a sud-est di Corpus Christi, nel Golfo del Messico, e si muoveva verso ovest-nordovest a 12 miglia all’ora. SonoSi prevede che virerà verso nord-ovest sabato, poi verso nord-nordovest domenica notte, e raggiungerà la costa del Texas nella tarda domenica o lunedì mattina presto.

Sabato i venti erano di 60 mph, con forti raffiche. Sabato dovrebbe rafforzarsi leggermente, ma il temporale si intensificherà domenica.

La sorveglianza degli uragani si estende dalla foce del Rio Grande fino al Passo di San Luis. Sabato, il National Hurricane Center ha emesso un avviso di tempesta tropicale per la costa del Texas a sud della baia di Baffin, fino alla foce del Rio Grande.

La costa nord-orientale del Messico continentale, da Barra El Mesquital alla foce del Rio Grande, era sotto sorveglianza di una tempesta tropicale. Era in atto un controllo delle tempeste dal Rio Grande a nord fino a High Island. Potrebbero essere in atto ulteriori controlli e avvisi, ha affermato l’Hurricane Center.

Sviluppi chiave:

∎ Le autorità dicono che almeno 11 persone sono state uccise dall’increspatura del berillo in Giamaica, Grenada, St. Vincent e Grenadine e nel nord del Venezuela. Non ci sono state vittime in Messico.

∎ Beryl, il primo uragano della stagione atlantica del 2024, diventa il primo uragano di categoria 5 mai registrato. Con la sua rapida intensità, Beryl divenne un uragano entro 24 ore dalla formazione. Nel giro di altre 24 ore, i suoi venti erano aumentati a 55 mph, raggiungendo 130 mph, quasi un uragano di categoria 4.

∎ Lunedì le scuole vicino alla costa del Texas hanno cancellato le lezioni. Compresi i distretti scolastici di Corpus Christi e West Oso. Il Del Mar College chiuderà il suo campus lunedì mentre la Texas A&M University-Corpus Christi passerà allo stato remoto.

Come il riscaldamento degli oceani ha innescato il pericolo: I cicloni sono potenziati dagli oceani caldi

Acquista ora, non più tardi. Raul Martinez, proprietario di un negozio di ferramenta a Corpus Christi, in Texas, ricorda ai suoi clienti mentre Beryl si gira verso la città.

“Carica tutte le batterie di casa tua”, ha pubblicato sabato Martinez sulla pagina Facebook No Hassle Tools and More. “Tieni una motosega a portata di mano per rimuovere eventuali detriti. Taglia subito l’erba in modo che non cresca all’impazzata. Costruisci parchi giochi per bambini e case per animali.”

Va bene, ha detto a USA TODAY, con i clienti ansiosi ma calmi che acquistano beni di prima necessità. Martinez ha promesso di rimanere aperta durante la tempesta finché non avesse raggiunto la salvezza.

“Ci sono persone bisognose e non lo sapremo mai finché non accadrà”, ha detto. “Ho gli strumenti per tutto, voglio essere a disposizione delle persone, e per me va bene.”

Martinez ha ricordato alla gente di falciare il prato perché nella zona non piove molto e l’erba troppo cresciuta dopo un temporale può causare problemi. Ha incoraggiato le persone ad acquistare prodotti da piccole imprese e negozi durante periodi così critici.

“Battere la fretta”, ha detto Martinez. “Abbiamo molte piccole imprese che richiedono tempo e abbiamo piccoli negozi che vendono acqua, sacchi di sabbia e almeno sono aperto alle persone. Non dipendere solo da quei grandi magazzini”.

In alcune contee lungo la costa del Texas hanno avuto luogo evacuazioni volontarie.

Contea di Aransas sottolineato I residenti hanno dovuto andarsene, ma lo hanno fatto volontariamente. I funzionari dell’emergenza hanno detto che chiunque viva in camper e chi si trova in zone basse dovrebbe evacuare.

Distretto di Matakorda avvertito I residenti e le aree costiere del distretto hanno chiesto evacuazioni volontarie poiché le acque alluvionali della tempesta potrebbero intrappolare le loro case.

“La più grande preoccupazione per questa situazione riguarda le aree costiere del nostro distretto. Sono colpite le aree basse che normalmente sono colpite dalle inondazioni”, ha detto venerdì il distretto in un comunicato stampa.

Sacchi di sabbia sono stati distribuiti nella città di Kingsville, nella contea di Kleberg, mentre erano in corso evacuazioni volontarie nella baia di Baffin, a Loyola Beach e in tutte le aree basse della contea.

Mentre il Beryl si rafforza nel Golfo del Messico, i meteorologi dicono che i texani ne sentiranno l’impatto sabato prima del suo arrivo.

“La posizione esatta dell’approdo di Beryl è incerta in questo momento, ma la cosa più importante è che sono previste forti piogge, forti venti e mareggiate su gran parte della costa dello stato e su parti della costa centrale del Golfo a partire da stasera fino a domenica”, Tempo atmosferico. Centro di previsione disse Sabato mattina.

Le mareggiate, le onde e le correnti di risacca “pericolose per la vita” non sono lontane.

Si prevede che condizioni di tempesta tropicale colpiranno la costa del Texas domenica notte.

Diverse grandi aree urbane del Texas, tra cui Houston, Austin e San Antonio, si trovano sull’ampio percorso della tempesta, ed è ancora incerto dove passerà l’uragano. La maggior parte degli stati sentirà almeno un certo impatto dalla tempesta.

Il servizio meteorologico di Corpus Christi ha anche affermato che il Texas meridionale dovrebbe prepararsi per interruzioni di corrente.

Sono probabili ondate di tempesta di circa 3-5 piedi intorno alle zone costiere e “le ondate saranno accompagnate da onde grandi e distruttive”, ha affermato il centro uragani. L’ondata di tempesta interesserà le aree dalla Baia di Baffin al Passo di San Luis, dalla Baia di Corpus Christi, alla Baia di Matacorta, dal Rio Grande alla Baia di Baffin, dal Passo di San Luis a High Island e alla Baia di Galveston.

Forti piogge e inondazioni improvvise sono alcune delle maggiori minacce, hanno avvertito i meteorologi. Circa 5-10 pollici di pioggia e fino a 15 pollici in alcune aree inzupperanno la costa del Golfo del Texas e parti del Texas orientale a partire dalla tarda domenica e fino alla prossima settimana. Patrick ha detto che le inondazioni sono probabili ovunque vada Beryl.

