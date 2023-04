Ecco come guardare SpaceX lanciare il suo primo volo di prova di Starship oggi (17 aprile).

Aggiornamento del 17 aprile, 12:00 EDT: SpaceX è ora l’obiettivo 9:00 EDT (13:00 GMT/8:00 CDT) Per presentare la sua prima astronave e booster super pesante. Dovrebbe iniziare un webcast di lancio 8:15 EDT (12:15 GMT).

Il mondo guarderà oggi (17 aprile) mentre SpaceX tenta di lanciare la sua astronave, il razzo più grande del mondo, nello spazio per la prima volta, e puoi farlo anche tu con un webcast gratuito della compagnia di voli spaziali privata.

Il primo volo di prova della Starship di SpaceX è attualmente pronto per il lancio dalla struttura Starbase dell’azienda vicino al villaggio di Boca Chica, nel sud del Texas. 9:00 EDT (8:00 CDT/13:00 GMT) A L’inizio della finestra di lancio, che dura 150 minuti (di 10:30 EDT/14:30 GMT) Il webcast di SpaceX dovrebbe iniziare 45 minuti prima del decollo 8:15 EDT (12:15 GMT). Puoi guardarlo o guardarlo dal vivo sopra e sulla home page di Space.com al momento del lancio In diretta dal webcast di SpaceX (si apre in una nuova scheda) E il suo Canale Youtube (si apre in una nuova scheda).

“Vincere è possibile, l’emozione è assicurata!” Il fondatore di SpaceX, Elon Musk, ha scritto su Twitter dopo aver ricevuto la sua licenza di lancio di Starship dalla Federal Aviation Administration lo scorso venerdì (14 aprile).

Il primo lancio orbitale di SpaceX di Starship dimostrerà la fattibilità del sistema di lancio di nuova generazione dell’azienda, il prototipo Starship SN24 dell’azienda su un booster super pesante (chiamato Booster 7), che alla fine è progettato per essere completamente riutilizzabile. A 395 piedi (120 metri), è il razzo più alto e potente del mondo. Il solo primo stadio super pesante è alimentato da 33 motori Raptor alimentati a metano.

SpaceX utilizzerà Starship per far atterrare gli astronauti Artemis 3 della NASA sulla luna nel 2025 e prevede di utilizzare la navicella spaziale per almeno tre missioni spaziali private, due delle quali porteranno passeggeri intorno alla luna. Starship è il piano di SpaceX per far volare gli astronauti su Marte come parte dell’obiettivo a lungo termine dell’azienda di colonizzare il Pianeta Rosso.

“L’astronave è un sistema di trasporto completamente riutilizzabile progettato per trasportare l’equipaggio e il carico nell’orbita terrestre, riportare l’umanità sulla Luna e viaggiare su Marte e oltre”, ha scritto SpaceX. Una descrizione del lavoro (si apre in una nuova scheda). “Con un esperimento come questo, il successo è misurato da quanto possiamo imparare, che informerà e migliorerà la probabilità di successo mentre SpaceX accelera lo sviluppo di Starship in futuro.”

Il primo razzo orbitale Starship di SpaceX si trova in cima al suo booster super pesante presso il sito di test Starbase dell’azienda vicino a Boca Chica Beach nel sud del Texas. (Credito immagine: SpaceX)

Per il suo primo lancio, l’astronave di SpaceX decollerà dalla sua base stellare, ma non tenterà di atterrare. Invece, il booster superpesante ha lo scopo di effettuare un atterraggio morbido e un ammaraggio nel Golfo del Messico, a circa 3 minuti dall’inizio del volo.

Il veicolo Starship, nel frattempo, dovrebbe raggiungere una velocità orbitale che lo porterà in giro per il mondo verso un punto di ammaraggio bersaglio nell’Oceano Pacifico al largo della costa delle Hawaii. L’intero volo di prova di Starship durerà circa 90 minuti, secondo SpaceX.

E le cose potrebbero non andare come previsto.

“Come per tutti gli esperimenti di sviluppo, questo programma è dinamico e soggetto a modifiche, quindi assicurati di rimanere sintonizzato sui nostri canali di social media per gli aggiornamenti”, ha scritto SpaceX nella sua panoramica della missione. “Mentre entriamo in un nuovo territorio, continuiamo ad apprezzare il sostegno e l’incoraggiamento che riceviamo da coloro che condividono la nostra visione di un futuro che l’umanità esplora tra le stelle!”

Nota dell’editore: Questa storia è stata corretta per riflettere sul fatto che l’astronave di SpaceX non raggiungerà la velocità orbitale durante il suo primo volo di prova. Sintonizzati su Space.com lunedì 17 aprile per assistere al primo lancio orbitale della nave stellare di SpaceX alle 8:00 EDT (12:00 GMT). Il webcast live dovrebbe iniziare alle 7:15 EDT (1115 GMT).

