Ed Sheeran vince una causa per copyright su “Let’s Get It On” di Marvin Gaye

Ha insistito sul fatto che non c’erano prestiti da “Let’s Get It On” e ha suonato una chitarra acustica nel banco dei testimoni per mostrare che la progressione di accordi al centro dei due brani era simile, ma non identica.

In “Thinking Out Loud”, ha testimoniato, il secondo maggiore dei quattro accordi nella progressione, ha respinto il suggerimento di Alexander Stewart, un compositore dell’Università del Vermont assunto dai querelanti, che suonava come minore. “Andiamo al punto.”

“So cosa sto suonando con la chitarra”, ha detto Mr. disse Sheeran. “Sono io che suono gli accordi.”

Sig. Sheeran, Sig. La voce di Stewart ha deriso l’analisi della melodia – che includeva un esempio in cui alcune note sono state cambiate – definendola “colpevole”.

Il modo in cui una giuria può ascoltare entrambe le canzoni è una stranezza della legge sul copyright. In questo caso solo le composizioni di base per le due canzoni – i testi, le melodie e la musica che si potevano annotare sulla carta – non erano le loro registrazioni. Per le canzoni più vecchie come “Let’s Get It On”, il copyright è limitato agli spartiti o alla “copia di deposito” originariamente inviata allo United States Copyright Office. In “Let’s Get It On”, quel taccuino era scheletrico.

Ciò significa che la giuria non ha mai ascoltato il disco originale di Kay, che è arrivato al numero 1 nel 1973. Invece, gli imputati hanno riprodotto al computer ciò che appariva sulla copia della deposizione e hanno fornito una resa vocale robotica dei testi, come “Now”. Ti senti come me, piccola, allora dai, andiamo avanti. Una registrazione in studio della canzone di Mr. Sheeran è stata ascoltata più volte.

Uno dei giurati, Sophia Neese, 23 anni, ha dichiarato dopo il processo che “la canzone che ci è permesso ascoltare” e la “copia di deposito” erano prove chiave nella decisione della giuria.