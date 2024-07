Elezioni 2024: i democratici promettono un “processo regolare” per sostituire Biden, ma rimangono delle domande

WASHINGTON (AP) – Dopo qualche tempo per il presidente Joe Biden lo ha annunciato Abbandonare la sua campagna per la rielezioneIl presidente del Comitato nazionale democratico Jaime Harrison ha diffuso un messaggio: non ci sarà alcuna incoronazione automatica per il suo sostituto.

“Nei prossimi giorni il partito intraprenderà un processo trasparente e ordinato per andare avanti”, ha affermato Harrison in una nota. “Questo processo sarà regolato dalle regole e dalle procedure stabilite dal partito. I nostri rappresentanti sono disposti ad assumersi seriamente la responsabilità di fornire rapidamente un candidato al popolo americano.

Questa visione rifletteva la realtà durante la vicepresidenza Kamala Harris Apparire come un’opzione vietata per diventare il candidato del partito – già sostenuto da Biden e da molti altri democratici – non è così semplice. Inoltre, per ora, il partito non fornisce molti dettagli su ciò che accadrà dopo.

Alcuni membri del DNC avevano già iniziato a discutere in privato i piani di emergenza per la possibilità che Biden si facesse da parte prima di decidere formalmente di farlo domenica, e il comitato per la definizione delle regole del partito. Convenzione nazionale democraticaA partire dal 19 agosto a Chicago, ci incontreremo quasi mercoledì pomeriggio per discutere i prossimi passi.

Harris deve cercare formalmente le candidature tra circa 4.700 candidati Delegati alla Convenzione Democratica – compresi quelli promessi a Biden, nonché funzionari eletti, ex presidenti e altri dignitari del partito noti come superdelegati. Ha trascorso parte della domenica chiamando funzionari e rappresentanti eletti per rassicurarli del loro sostegno.

Biden ha vinto le primarie democratiche in ogni stato e Harris era il suo candidato alla corsa. Rappresentante della Carolina del Sud Il fatto che lei lo abbia scelto come suo successore quando abbandona la corsa rafforza la sua causa, così come l’approvazione di pesi massimi del partito come Jim Clyburn. Anche prima che Biden abbandonasse la sua candidatura per la rielezione, altri importanti democratici sostenevano apertamente il vicepresidente e lo esortavano a continuare a “passargli il testimone”. Scarsa prestazione del dibattito contro il candidato repubblicano Donald Trump Lo scorso mese.

“Le persone daranno il loro contributo, e dovrebbero. Penso che stiamo vedendo molta unificazione dietro il vicepresidente”, ha detto Rahna Epting, direttore esecutivo dell’organizzazione progressista MoveOn. Lo slancio c’è ed è importante per noi costruire slancio verso l’unità”.

Ken Martin, presidente dell’Associazione dei comitati democratici statali, che rappresenta 57 partiti negli stati e territori, ha affermato che Harris era la scelta più ovvia: “Avendo lavorato con il presidente Biden, è pronto per essere il candidato e il nostro prossimo presidente fin dal primo giorno. Presidente”. È stato sostenuto dalla Federazione Americana degli Insegnanti, composta da 1,75 milioni di membri.

Ma le regole democratiche stabiliscono soltanto che i delegati “in buona coscienza” devono votare per il candidato che sono eletti a rappresentare, senza lasciare alcun meccanismo ai disertori. E alcuni nel partito hanno apertamente approvato la nomina.

È in corso un intenso dibattito tra legislatori, grandi donatori ed ex alti funzionari delle amministrazioni Biden, Obama e Clinton su come procedere, ha affermato un democratico con profondi legami con l’amministrazione Biden.

La persona, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere di conversazioni interne, ha sostenuto che Harris trarrebbe beneficio da una mini-primaria competitiva prima della convention democratica perché lo aiuterebbe a affermarsi come un candidato forte e ridurrebbe le critiche sulla sua consacrazione antidemocratica. . È una tassa La campagna di Trump Ha già cercato di essere usato contro di lui, e potrebbe avere un grande peso nella battaglia per gli elettori indecisi negli stati teatro del conflitto.

Uno scenario del genere potrebbe lasciare i democratici andare alla convention senza un candidato chiaro e sceglierne uno attraverso una serie caotica di voti. Durante la convention del loro partito a Los Angeles, Johnson e John F. Kennedy e Johnson per il supporto e John F. Quando giocava anche Kennedy, un processo che non si vedeva dagli anni ’60, ciò poteva significare la ricerca di singoli rappresentanti statali per fare pressione sui principali candidati democratici che cercavano di sostituire Biden.

Se ciò accadesse, oltre a Harris, diversi importanti democratici, come il governatore della California Gavin Newsom, il governatore del Michigan Gretchen Whitmer, il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro e il rappresentante della California Ro Khanna, potrebbero candidarsi per la nomina. Dopo l’annuncio di Biden hanno detto che avrebbero formalmente appoggiato Harris.

All’interno della Casa Bianca, nel frattempo, ci sono poche aspettative che Harris lanci una sfida seria, secondo una persona che ha familiarità con le discussioni e che ha richiesto l’anonimato per discutere di conversazioni private.

Altri che sono stati menzionati come potenziali contendenti, tra cui Shapiro e il governatore della Carolina del Nord Roy Cooper, hanno appoggiato Harris e sembrano improbabili che si candideranno alla luce del sostegno di Biden, lasciando a chiunque il vantaggio di raccolta fondi che spera di avere. Entra nel campo.

A complicare ulteriormente le cose è il fatto che il DNC aveva pianificato di tenere un appello virtuale per scegliere il suo candidato prima della convenzione al fine di soddisfare le regole di ammissibilità al voto dell’Ohio. La scadenza originaria di quello stato per il voto era il 7 agosto, e anche se da allora la legislatura ha approvato una legislazione per abrogarla, non entrerà in vigore fino al 1 settembre.

Gli avvocati della DNC affermano che il partito potrebbe affrontare sfide legali in Ohio se non riuscisse a nominare il candidato del suo partito prima della scadenza originaria dello stato. Ma il Comitato per le Regole della Convenzione ha detto che non fisserà una data per l’appello virtuale – che potrebbe svolgersi nell’arco di diversi giorni – il 2 agosto. Prima dell’1

Alcuni democratici temono altre sfide legali del GOP, tra cui la deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez, che ha sostenuto la permanenza in corsa sostenendo che la sostituzione di Biden potrebbe innescare “un’elezione presidenziale decisa da Clarence Thomas e dalla Corte Suprema”. – Come quello accaduto durante le elezioni presidenziali del 2000 e il controverso riconteggio in Florida.

Alla riunione del comitato delle regole della conferenza di mercoledì, i membri potrebbero creare regole per l’appello virtuale e nominare Harris o creare un processo aperto per selezionare un candidato, ha detto una persona che ha familiarità con il processo a condizione di anonimato per discutere le discussioni interne.

“Durante la convention, avremo l’opportunità di mostrare al Paese e al mondo chi sono i democratici e cosa rappresentiamo”, ha dichiarato in una nota il presidente della Convention democratica, Minyon Moore.

Harrison, il presidente del DNC, ha evitato di appoggiare Harris in una dichiarazione, dicendo: “In breve, il popolo americano chiederà al Partito Democratico i prossimi passi e un percorso da seguire per il processo di nomina”.

Domenica un cupo Harrison si è unito alla riunione virtuale del comitato per le credenziali della conferenza, dicendo ai membri: “Sono emozionato”.

“Supporto ancora il mio presidente”, ha detto Harrison di Biden. “Amici miei, supereremo tutto questo come sempre.”

Lo scrittore dell’Associated Press Colin Long ha contribuito a questo rapporto.