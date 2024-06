Elezioni indiane 2024: Modi rivendica la vittoria mentre si dirige verso una maggioranza ristretta

fonte dell’immagine, Belle foto didascalia dell’immagine, Modi ha ringraziato i sostenitori per la “vittoria storica”.

4 giugno 2024, 10:19 BST

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha ottenuto la terza storica vittoria alle elezioni parlamentari del paese, ma la sua coalizione di governo sembra non essere riuscita a ottenere la larga maggioranza prevista.

Ringraziando gli elettori, ha detto che continuerà il “buon lavoro” degli ultimi dieci anni.

La coalizione guidata dal BJP di Modi è in testa con oltre 290 dei 543 seggi, ben al di sotto del suo obiettivo di 400.

Il Congresso e gli altri partiti di opposizione della coalizione hanno sorpreso il pubblico e ora si prevede che vinceranno con più di 230 voti.

I risultati smentiscono diversi exit poll che mostravano nel fine settimana la coalizione NDA guidata dal BJP sulla buona strada per assicurarsi una maggioranza di due terzi in parlamento, che le consentirebbe di apportare modifiche alla costituzione.

Nel suo primo intervento dopo le elezioni, il Primo Ministro ha voluto sottolineare la sua storica terza vittoria.

“Mi inchino alla gente per questo affetto e assicuro che continueremo il buon lavoro svolto nell’ultimo decennio per soddisfare le aspirazioni della gente”, ha detto a X.

Parlando poi ai tifosi, ha definito la sua vittoria “la più grande vittoria del mondo” ed è stato “molto felice oggi”.

Ma il leader dell’opposizione al Congresso Rahul Gandhi ha detto ai giornalisti che Modi e il BJP sono stati “puniti” dagli elettori alle urne. READ Evernote ha licenziato la maggior parte dei suoi dipendenti statunitensi e sposterà la maggior parte delle operazioni in Europa

Gli analisti attribuiscono la reazione del BJP all’aumento dei prezzi, alla disoccupazione, alla controversa riforma del reclutamento dell’esercito e alla campagna aggressiva e divisiva di Modi.

Modi aveva fissato un obiettivo di 370 seggi per il BJP e 400 seggi per l’alleanza. Si tratta di più dei 303 seggi conquistati dal solo BJP nelle ultime elezioni generali del 2019.

Tuttavia, si prevede che il BJP possieda ora i 272 seggi necessari per ottenere la maggioranza nella camera bassa del parlamento.

Questa è una battuta d’arresto per il partito e significa – per la prima volta – che Modi dovrà fare affidamento su partiti più piccoli nella NDA per portare avanti la sua agenda.

Si ipotizza che anche Gandhi possa tentare di formare il governo, ma i due principali partiti della NDA hanno già promesso il loro sostegno al primo ministro in carica.

Alcuni degli sviluppi chiave nelle elezioni sono:

Lo stesso Modi ha mantenuto il collegio elettorale di Varanasi, ma con una maggioranza risicata

Gandhi ha vinto un collegio elettorale nel Kerala meridionale e si prevede che vincerà un secondo collegio elettorale nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh.

Il BJP ha subito una sconfitta inaspettata nell’Uttar Pradesh, dove il ministro chiave Smriti Irani ha perso il suo seggio.

Un altro fallimento nello Stato si è verificato ad Ayodhya, dove Modi ha inaugurato pochi mesi fa un controverso tempio indù

Le elezioni, viste da molti come un referendum sul decennio in carica di Modi, durante il quale ha trasformato molti aspetti della vita in India, causeranno quindi un grande turbamento. I corrispondenti della BBC hanno descritto l’atmosfera negli uffici del BJP in tutto il paese come “cupa”. READ Putin in Cina: Xi Jinping accoglie il presidente russo

Al contrario, i lavoratori del partito festeggiano nella sede del Congresso. Nel frattempo, i mercati indiani hanno mostrato instabilità, perdendo oltre il 2%, a testimonianza del fatto che la coalizione di governo non ha ancora finito di sfilare.

I dati ufficiali mostrano un’affluenza media alle urne del 66%. Con quasi un miliardo di elettori registrati – uno su otto della popolazione mondiale – si tratta dell’operazione più grande che il mondo abbia mai visto.

La votazione si è svolta in sette turni dal 19 aprile al 1 giugno per ragioni logistiche e di sicurezza. La maggior parte delle elezioni si sono svolte in un caldo intenso e mortale, con temperature che hanno raggiunto quasi i 50°C in alcune parti dell’India.

Il BJP e i suoi rivali hanno condotto una campagna dura – e a volte turbolenta – con il primo ministro che nega di creare divisioni quando i rivali lo accusano di demonizzare i musulmani.

Modi ha visitato il Paese, sottolineando i suoi successi in settori quali la fornitura di programmi di welfare e il rafforzamento del profilo globale dell’India.

I partiti di opposizione hanno sottolineato i problemi legati al costo della vita, l’elevata disoccupazione – soprattutto tra i giovani – e i timori che i cambiamenti costituzionali possano indebolire le fasce più svantaggiate. Hanno anche promesso di fermare lo “scivolamento dell’India verso l’autocrazia”.