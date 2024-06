Ex dipendente del subappaltatore della Boeing afferma di essere stato licenziato per aver segnalato problemi al 787

Un meccanico incaricato dal fornitore della Boeing, Spirit Aerosystems, di riparare gli aerei a Everett ha presentato un reclamo alle autorità di regolamentazione, affermando di aver trovato un lavoro scadente su un Boeing 787 ed è stato licenziato dopo aver segnalato i problemi.

I pubblici ministeri hanno presentato una denuncia alla Federal Aviation Administration e all’Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro per conto di Richard Cuevas, un dipendente dell’appaltatore di Spirit Aerosystems Storm Aviation.

Secondo un comunicato stampa inviato dallo studio legale Gates Banks Kumin, Cuevas avrebbe cambiato le specifiche di produzione e assemblaggio sui fori di perforazione negli elementi di fissaggio della paratia a pressione anteriore degli Spirit 787 senza l’approvazione di Boeing. Ciò potrebbe compromettere la potenza e la pressione dell’aria degli aerei, afferma Cuevas, che ha presentato la prima denuncia in ottobre utilizzando la hotline etica della Boeing.

In una denuncia all’amministratore della FAA Michael Whittaker, gli avvocati chiedono alla FAA di aprire un’indagine sui difetti nella paratia pressurizzata anteriore del 787, una struttura a forma di cupola nella parte anteriore dell’aereo.

Mercoledì Boeing ha affermato in una dichiarazione che le preoccupazioni di Cuevas sono state indagate a fondo e un’analisi ingegneristica “ha rilevato che le questioni sollevate non rappresentano un problema di sicurezza e sono state risolte”. Il rapporto non ha identificato Cuevas per nome.

“Stiamo esaminando i documenti rilasciati oggi e indagheremo a fondo su eventuali nuove affermazioni”, ha affermato Boeing in una nota.

Cuevas ha iniziato a lavorare presso l’hangar Boeing di Everett nel marzo 2023. I suoi compiti principali includono la rimozione e la sostituzione delle porte cargo sui Boeing 787 Dreamliner, e dice di aver assistito ai problemi su tre aerei.

Dice che Spirit lo ha trasferito a Wichita, nel Connecticut, a settembre per lavorare in uno stabilimento di produzione per il fornitore di alcolici Atlas. Mentre era a Wichita, Cuevas ha detto di aver notato difetti di fabbricazione come la dimensione dei fori praticati nel colon a pressione anteriore. Un mese dopo, era di nuovo a Everett, lavorando all’installazione delle paratie di pressione anteriori sull’aereo, e trovò diversi problemi, tra cui i lavoratori che prendevano scorciatoie per accelerare la produzione, affermò.

Quando Cuevas ha espresso le sue preoccupazioni, secondo quanto riferito, Boeing e Spirit erano sotto un maggiore controllo dopo l’incidente del 5 gennaio in cui un equipaggio ha fatto esplodere un volo dell’Alaska Airlines da Portland su un aereo 737-9 MAX. . Un pannello è un tappo della porta utilizzato per chiudere un foro nel bagagliaio, a volte utilizzato per ospitare un’uscita di emergenza.

È stato licenziato a marzo, secondo le sue affermazioni, dopo che Cuevas aveva sollevato questioni con la direzione di Spirit e Boeing, lo stesso giorno in cui i funzionari della FAA sono arrivati ​​all’hangar della Boeing per un’ispezione di conformità.

Boeing ha dichiarato mercoledì di non essere coinvolta nelle decisioni relative al personale dei subappaltatori.

“La nostra leadership è a conoscenza delle accuse e sta esaminando la questione. Incoraggiamo tutti i dipendenti Spirit che nutrono dubbi a farsi avanti con la consapevolezza che saranno protetti”, ha scritto in una e-mail il portavoce di Spirit, Joe Puccino.

Mercoledì la Strom, una compagnia di equipaggi di volo con sede nel Minnesota, non ha risposto alle richieste di commento.

Cuevas è rappresentato dagli stessi avvocati che hanno lavorato con l’ingegnere della Boeing Sam Salepour. All’inizio di quest’anno, Salehpour ha testimoniato davanti alla commissione del Senato per la sicurezza interna e gli affari governativi, accusando Boeing di aver nascosto i rischi per la sicurezza sui jet 787 Dreamliner e 777 widebody.

La Boeing ha insistito sul fatto che le lacune nella fusoliera del 787 non costituiscono un pericolo per la sicurezza, una posizione sostenuta da John Hart-Smith, un ingegnere Boeing in pensione e collega tecnico senior.

La FAA sta indagando sul 787 Dreamliner dopo che l’agenzia ha rivelato in aprile che i dipendenti della Carolina del Sud hanno falsificato i registri di ispezione per lavori sulle ali attaccate alla fusoliera. L’udienza non era correlata alla testimonianza di Salehpour.