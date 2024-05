Fonti – I Lions firmano il quarterback Jared Goff per un prolungamento quadriennale da 212 milioni di dollari

I Detroit Lions stanno firmando il quarterback Jared Goff per un prolungamento del contratto quadriennale da 212 milioni di dollari che include 170 milioni garantiti, hanno detto lunedì fonti ad Adam Schefter di ESPN.

L’accordo fa sì che l’ex numero 1 in assoluto scelga il giocatore più pagato nella storia della franchigia.

Lo stipendio medio annuo di Goff di 53 milioni di dollari nel suo contratto da rookie è il secondo quarterback più pagato nella NFL dietro Joe Burrow di Cincinnati Bengals (55 milioni di dollari).

Classifiche NFL Attraversare i cortili 9.013 2° Basso TD 59 D-3° TD/INT 3.1 2° 1° in calo 38% 4° — Statistiche e informazioni ESPN

È diventato il terzo giocatore dei Lions ad essere ricompensato con un grosso prolungamento in denaro in questa offseason, unendosi al wide receiver Amon-Ra St. Brown (quattro anni, $ 120,01 milioni) e al placcaggio offensivo Benny Sewell (quattro anni, $ 112 milioni).

Goff, 29 anni, ha prosperato in tre stagioni con i Lions da quando è stato acquisito nella trattativa che mandò il quarterback Matthew Stafford ai Los Angeles Rams.

La scorsa stagione ha tirato per 4.575 yard con 30 touchdown e 12 intercettazioni guidando i Lions a due vittorie nei playoff in una postseason per la prima volta dal 1957, mentre Detroit ha collezionato il titolo di prima divisione in più di tre decenni. I Lions hanno raggiunto la partita del campionato NFC per la prima volta dal 1991.

Nelle ultime due stagioni, Goff ha aiutato i Lions a vincere 21 partite, un record di franchigia per il maggior numero di vittorie in un arco di due stagioni. Le loro 12 vittorie nel 2023 rappresentano il maggior numero di vittorie in una stagione nella storia della franchigia, ambientata nel 1991.

In tre stagioni a Detroit, Goff è passato per 12.258 yard e 78 touchdown con appena 27 intercettazioni.

Eric Woodyard di ESPN ha contribuito a questo rapporto.