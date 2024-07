Funzionari statunitensi scoprono la presunta “bot farm” russa

fonte dell’immagine, Belle foto

autore, Mike Wendling

azione, notizie della BBC

9 luglio 2024 Aggiornato 33 minuti fa

Funzionari statunitensi affermano di aver represso un’operazione informatica basata sull’intelligenza artificiale operante dalla Russia, che includeva quasi 1.000 account che si spacciavano per americani.

Gli account su X sono progettati per diffondere storie filo-russe, ma sono “bot” automatizzati, non persone reali.

Nei documenti giudiziari resi pubblici martedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che l’operazione è stata architettata da un vicedirettore di RT, di proprietà del Cremlino, ex Russia Today.

RT gestisce canali TV in inglese e in molte altre lingue, ma è più popolare sui social media rispetto ai canali normali.

Il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato due siti Web utilizzati per pubblicare e-mail associate agli account bot e ha ordinato a X di fornire informazioni relative a 968 account.

Secondo i documenti del tribunale, l’intelligenza artificiale è stata utilizzata per creare account che poi diffondevano trame filo-russe, in particolare sulla guerra in Ucraina.

“Le azioni di oggi sono le prime a interrompere una bot farm di social media potenziata dall’intelligenza artificiale sviluppata con il supporto russo”, ha affermato il direttore dell’FBI Christopher Wray.

“La Russia prevede di utilizzare questa bot farm per indebolire i nostri partner in Ucraina, influenzare le narrazioni geopolitiche favorevoli al governo russo, ampliare la propria missione con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e diffondere la disinformazione estera generata dall’intelligenza artificiale”, ha affermato Ray in una nota.

Gli account ora sembrano essere stati cancellati da X e gli screenshot condivisi dagli investigatori dell’FBI indicano che hanno pochissimi follower. READ Rudy Giuliani è stato ufficialmente bandito da New York per i suoi tentativi di interferire nelle elezioni di Trump

fonte dell’immagine, X/magistratura didascalia dell’immagine, Screenshot di due degli account falsi condivisi dagli investigatori dell’FBI

I documenti del tribunale descrivono come la cosiddetta “bot farm” sia stata il frutto di un’idea di un vicedirettore di RT alla ricerca di nuovi modi per distribuire le storie. RT America è stata chiusa poco dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022 quando diversi importanti fornitori di TV via cavo statunitensi l’hanno abbandonata.

Un altro dipendente di RT ha creato la rete, e in seguito un funzionario dell’intelligence russa si è unito allo sforzo, che il Dipartimento di Giustizia ha descritto come un tentativo di “seminare discordia negli Stati Uniti diffondendo disinformazione”.

La vicedirettrice di RT, Anna Belkina, ha dichiarato via e-mail alla BBC: “La mia fattoria (dacia) – per lo più pomodori e fragole, ma sfortunatamente senza alcun aiuto da parte dell’FSB”, il servizio di sicurezza russo.

Non sono state rese pubbliche accuse penali sul caso, ma il Dipartimento di Giustizia ha affermato che le sue indagini sono in corso.

Nina Jankovic, presidente dell’American Sunlight Project, un’organizzazione no-profit che combatte la diffusione della disinformazione, ha affermato che non sorprende che le attività legate alla Russia si affidino all’intelligenza artificiale per creare account falsi.

“Una volta era la parte del loro lavoro che richiedeva più tempo; ora è resa molto più agevole dalle tecnologie che sono alla base dell’operazione”, ha detto, aggiungendo che l’operazione sembra essere stata sventata prima che prendesse piede.

“L’intelligenza artificiale fa ora parte dell’arsenale della disinformazione”, ha affermato Jankovic.