General Motors pagherà una multa di 146 milioni di dollari per le emissioni eccessive delle auto

La General Motors pagherà quasi 146 milioni di dollari di multe e adotterà altre misure per affrontare le emissioni in eccesso di quasi 6 milioni di veicoli sulle strade della nazione, hanno annunciato mercoledì l’Environmental Protection Agency e il Dipartimento dei trasporti. La mossa rappresenta un passo significativo verso il rispetto della regola climatica più importante del presidente Biden: i limiti alle emissioni di anidride carbonica per le auto. L’indagine dell’EPA ha rilevato che questi veicoli emettono in media il 10% in più di CO2 rispetto a quanto affermato nei rapporti di conformità iniziali della casa automobilistica.

“Gli standard dei veicoli dell’EPA si basano su una solida supervisione per fornire benefici reali alla salute pubblica”, ha affermato in una nota l’amministratore dell’EPA Michael Reagan. “La nostra indagine ha acquisito responsabilità e sostenuto un importante programma che ridurrà l’inquinamento atmosferico e proteggerà le comunità in tutto il paese”.

Il portavoce di GM Bill Grotz ha dichiarato in una e-mail che la casa automobilistica non ha ammesso alcun illecito, inclusa la violazione del Clean Air Act o di altre leggi federali pertinenti.

“Crediamo che questa sia la migliore linea d’azione per risolvere rapidamente le questioni in sospeso con il governo federale riguardo a questa questione”, ha detto Grotz. “GM è impegnata a ridurre le emissioni delle auto e a raggiungere gli obiettivi di elettrificazione della flotta stabiliti dall’amministrazione.”

I veicoli in questione vanno dagli anni modello dal 2012 al 2018. Includono popolari SUV con il marchio Chevrolet di GM, inclusa la Chevrolet Equinox a trazione anteriore.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), una divisione del Dipartimento dei trasporti, imporrà una multa di 145,8 milioni di dollari. Oltre alla multa, GM ha accettato di ritirare milioni di crediti ricevuti per conformarsi alle norme federali. READ È iniziato in Colombia. Ora gli studenti stanno aumentando le loro proteste contro la guerra di Gaza a livello nazionale

La casa automobilistica cancellerà 50 milioni di tonnellate di crediti per i gas serra dall’EPA, ha detto la società in un comunicato stampa, così come circa 30,6 milioni di crediti per miglia di gas dall’NHTSA, ha detto la portavoce Lucia Sanchez in una e-mail.

Dan Becker, direttore della campagna Safe Climate Transportation presso il Center for Biological Diversity, ha affermato che l’annuncio sottolinea l’importanza delle leggi e della supervisione federali.

“Ciò dimostra perché è più importante avere leggi che fidarsi delle case automobilistiche che affermano che produrranno veicoli più puliti ed efficienti”, ha affermato Becker. “Ciò dimostra perché EPA e NHTSA devono continuare a essere vigili per proteggere la nostra aria e l’atmosfera”.

La mossa annunciata mercoledì è stata soprannominata “Dieselgate” in confronto allo scandalo delle frodi sulle emissioni della Volkswagen. Nel 2015, VW ha ammesso che circa 11 milioni di automobili in tutto il mondo contenevano software progettato per ingannare i test sulle emissioni. La casa automobilistica tedesca ha successivamente accettato di pagare una multa totale di 20 miliardi di dollari.

“Ovviamente non è grande quanto il dieselgate”, ha detto Dave Cook, ricercatore senior nel settore automobilistico presso l’Union of Concerned Scientists. “Ma 6 milioni di veicoli non sono pochi.”