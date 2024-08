George Santos ha raggiunto un patteggiamento, dichiarandosi colpevole di frode telematica e furto di identità

Centrale Islip, New York – George Santos, che lo era È stato espulso dal Congresso Lunedì ha raggiunto un patteggiamento su due capi d’accusa federali con i procuratori federali di New York mentre deve affrontare quasi due dozzine di accuse penali.

Santos si è dichiarato colpevole di frode telematica e furto d’identità aggravato.

“Qualche tempo fa, anni dopo, l’ex deputato Jorge Santos si è schierato dietro di me in tribunale sotto giuramento e ha detto la verità. La verità è che è un criminale”. Lo ha detto il procuratore americano Brion Pease. “Santos si è dichiarato colpevole di frode aggravata e furto d’identità. Si è dichiarato colpevole anche di tutti gli altri crimini di cui è stato accusato.

Peace ha affermato che Santos trascorrerà almeno due anni in prigione in base all’accordo, anche se il giudice ha affermato che il patteggiamento potrebbe comportare una pena compresa tra 6 e 8 anni. La sua condanna è prevista per il 7 febbraio presso il tribunale federale di Central Islip.

Secondo l’accordo, Santos dovrà pagare almeno 373.000 dollari come restituzione.

“Ha ammesso di aver mentito, rubato e ingannato la gente”

“Così oggi, da quando ha iniziato la sua campagna per il Congresso, può sembrare che il signor Santos abbia detto la verità sui suoi piani criminali. Ha ammesso di aver mentito, rubato e truffato le persone. Le innumerevoli bugie e le audaci dichiarazioni false di Santos lo hanno spinto al Congresso,” Ha detto la pace. “Ma per le vittime dei vari crimini finanziari di Santos, e per la comunità che è stata privata di un’onesta rappresentanza al Congresso a causa di bugie e invenzioni, lui merita solo vergogna”.

Santos ha parlato in tribunale e ha ammesso una serie di crimini. Ha parlato così velocemente che il giudice ha dovuto dirgli di rallentare, ha riferito Alice Gainer di CBS News New York.

Ha ammesso di aver frodato le carte di credito di almeno una persona a proprio vantaggio personale e di aver rilasciato false dichiarazioni alla Commissione elettorale federale. Ha anche ammesso di aver commesso una frode telematica tra settembre e ottobre 2022.

Oltre a dichiararsi colpevole di questi crimini, Pease ha detto che Santos ha anche confessato un “rituale” di altri crimini, “di cui la corte deve ritenere responsabile nel condannarlo”.

Il procuratore distrettuale della contea di Nassau, Anne Donnelly, ha elogiato la cooperazione dei partner federali nel procedimento giudiziario contro Santos.

“Lavorare insieme per perseguire un bugiardo, un imbroglione e un ladro, questo è ciò che è Jorge Santos, ed è ciò che dimostra la sua accusa qui oggi”, ha detto Donnelly.

“Lascio che l’ambizione offuschi il mio giudizio”, afferma Santos

“Ora mi è chiaro che ho permesso all’ambizione di offuscare il mio giudizio, portandomi a prendere decisioni non etiche e colpevoli, un passo che non avrei mai pensato di dover fare, ma che era necessario perché era la cosa giusta da fare, “, ha detto Santos fuori dal tribunale.

Tra l’altro, ha ammesso di aver fornito una falsa lista di donatori, scrivendo i nomi di familiari e amici che non gli hanno permesso di farlo per coprire i suoi crimini.

“Le mie azioni hanno tradito la fiducia dei miei sostenitori ed elettori”, ha detto Santos alla corte.

Santos in precedenza aveva definito l’indagine una “caccia alle streghe” pur mantenendo la sua innocenza.

Il mandato del Congresso è definito dalla corruzione

Il mandato di 11 mesi di Santos al Congresso è stato definito dallo scandalo che lo ha seguito Ha abbellito spudoratamente la sua biografia Deve vincere il suo seggio nelle elezioni suppletive del 2022.

La sua storia di vita ha continuato ad emergere in ottobre, quando il Dipartimento di Giustizia lo ha incriminato nel maggio 2023. nel mezzo 23 casi penaliSantos ha frodato i donatori della campagna, poi ha utilizzato il denaro per spese personali come abiti firmati, ha rubato le identità dei suoi donatori, ha accumulato migliaia di dollari in addebiti non autorizzati sulle loro carte di credito e ha mentito riguardo al ricevimento dell’indennità di disoccupazione mentre era impiegato. al Congresso riguardo alle sue finanze e ai falsi rapporti sui finanziamenti elettorali.

Ha trovato “prove sostanziali” che Santos ha infranto la legge

I suoi colleghi della Camera hanno tentato di estrometterlo due volte l’anno scorso, dopo che un rapporto schiacciante del Comitato Etico che descriveva dettagliatamente il suo comportamento aveva aperto le porte ai legislatori a favore della sua estromissione.

Il rapporto ha rilevato che Santos ha inventato la sua biografia mentre correva per una carica e ha pagato i fondi per la campagna Per pagare iniezioni di Botox, abbonamenti ai fan, acquisti di Hermes e Ferragamo e altre spese personali.

Il rapporto afferma che c’erano “prove sostanziali” che Santos aveva ripetutamente violato la legge.

Un tentativo di rimonta

Santos, che finora si è dichiarato innocente, è rimasto lontano dai riflettori dopo la sua storica caduta alla Camera. Ha cercato di rimanere sotto gli occhi del pubblico attaccando i suoi ex colleghi sui social media e addebitando loro centinaia di dollari. Video in CameoUn’app che consente agli utenti di pagare celebrità per messaggi personalizzati e partecipare al discorso sullo stato dell’Unione del presidente Biden a marzo. Ha anche annunciato le sue dimissioni dal Partito Repubblicano Lanciare uno sforzo di rimonta del Congresso Un fronte indipendente e rapido ha concluso la sua campagna.

Santos ha detto alla CBS di New York A dicembre aveva davanti a sé una “lunga strada verso la guarigione”.

Alla domanda se avesse paura di andare in prigione, ha detto: “Penso che tutti dovrebbero avere paura di andare in prigione. Non è un bel posto. Voglio lavorare il più duramente possibile per evitare il meglio”.

Santos ha indicato in quell’intervista che un patteggiamento “non era fuori discussione”. I pubblici ministeri hanno affermato in una dichiarazione del tribunale dell’11 dicembre che sono in trattative con Santos “con l’obiettivo di risolvere la questione senza la necessità di un processo”.

La selezione della giuria nel suo processo su 23 reati tra cui frode telematica, furto di fondi pubblici, riciclaggio di denaro, furto d’identità aggravato e false dichiarazioni alla Commissione elettorale federale inizierà il 9 settembre.

I pubblici ministeri hanno affermato che, se fossero andati al processo, sarebbero stati preparati con dozzine di testimoni e più di 500 documenti, inclusi messaggi di testo, e-mail, documenti finanziari e registri di volo.

Pat Milton ha contribuito a questo rapporto.



