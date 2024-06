Gli aiuti di Biden all’Ucraina arriveranno rapidamente e dureranno a lungo?

“Non ci tireremo indietro”, ha aggiunto, avvertendo Putin, “non può aspettarci”.

Sig. Zelenskij Mr. Ha ringraziato calorosamente Biden. Sig. Zelenskyj non nasconde il fatto che gli sviluppi russi rendono difficile concentrarsi sulle prospettive a lungo termine dell’Ucraina quando la sopravvivenza a breve termine implacabile, anche se in aumento, della Russia è in grande maggioranza preoccupata.

Ma la preoccupazione più grande per il leader sempre più sconcertato dell’Ucraina, e di tutta l’Europa, è che gli accordi potrebbero non sopravvivere ai risultati delle elezioni americane e delle recenti elezioni in Europa.

Un simile accordo di difesa decennale con Israele non prevede alcun finanziamento: l’impegno degli Stati Uniti a collaborare con il Congresso per garantire le decine di miliardi di dollari necessari. Ciò probabilmente significa un’altra dura battaglia a Capitol Hill, dove la maggioranza dei repubblicani al Congresso ha passato mesi a resistere ai finanziamenti e agli acquisti di armi prima che venissero approvati ad aprile.