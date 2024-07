Gli Astros firmano un accordo con i Blue Jays per aggiungere Yusei Kikuchi: Fonti

Di Ken Rosenthal, Kaitlin McGrath e Chandler Rome

HOUSTON – Gli Astros hanno riparato la loro rotazione iniziale devastata dagli infortuni con uno dei migliori titolari a noleggio disponibili sul mercato commerciale.

Houston sta acquisendo il mancino Yusei Kikuchi dai Toronto Blue Jays, hanno detto fonti della lega. Atletico Lunedì sera dà stabilità alla squadra in un’area dove non c’è nulla di cui parlare.

L’esatto turnover dei Blue Jays non è noto, ma si prevede che includa il potenziale lanciatore Jake Bloss, che è stato cancellato dall’inizio contro i Pittsburgh Pirates lunedì. Si prevede che includerà altri due prospetti, secondo una fonte della lega.

Kikuchi è al 33° posto assoluto e al 7° tra i lanciatori titolari. Atletico I 50 migliori tempi di trading Big Board. È all’ultimo anno di un contratto triennale da 36 milioni di dollari firmato con i Blue Jays prima della stagione 2022. Gli dovranno essere pagati i restanti 10 milioni di dollari del suo stipendio prima di diventare un free agent alla fine della stagione, spingendo momentaneamente gli Astros oltre la seconda soglia della tassa sul lusso.

Kikuchi, 33 anni, ha avuto un mandato di alti e bassi con i Blue Jays, arrivando al punto di perdere il suo posto nella rotazione nel 2022. Tuttavia, è diventato un titolare coerente, iniziando 22 partite da leader del campionato. la stagione

Il suo 10.1 K/9 si è classificato tra i primi 10 nella American League mentre lunedì sfoggiava un’ERA di 4.75. Un FIP di 3,64 sulle palle in gioco e una media di battuta di .344 suggeriscono che un po’ di sfortuna può essere attribuita alla sua ERA gonfia.

Kikuchi non è un titolare in prima linea e non dovrebbe essere un Astro. Ha lanciato almeno 155 inning in due delle ultime tre stagioni, e l’attuale rotazione di Houston non ha mai lanciato così pochi inning.

Ronel Blanco e Hunter Brown, i titolari più costanti della squadra, sono sulla buona strada per superare i loro massimi della carriera negli inning lanciati. Sia il direttore generale Dana Brown che l’allenatore Joe Espada volevano una rotazione di sei uomini per dare loro un attimo di respiro, ma con sei titolari nella lista degli infortunati, non c’erano abbastanza corpi per realizzarlo.

Entra Kikuchi, che ottiene immediatamente un ruolo di metà rotazione dietro Blanco, Brown e Framber Valdez. Una volta che Justin Verlander e Luis Garcia ritornano dalla lista degli infortunati, Kikuchi ha esperienza nell’uscire dal bullpen, permettendogli di giocare partite significative.

Questa storia verrà aggiornata.

(Foto in alto di Yusei Kikuchi: Norm Hall/Getty Images)