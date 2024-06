Gli esperti affermano che la legge dei Dieci Comandamenti della Louisiana mette alla prova i tribunali religiosamente amici

La legge della Louisiana che richiede i Dieci Comandamenti in ogni classe metterà alla prova un nuovo contesto legale creato dalla Corte Suprema, che ha respinto i precedenti standard che proteggevano la separazione tra Chiesa e Stato, hanno detto giovedì gli esperti. La legge, firmata mercoledì dal governatore Jeff Landry (a destra), è la prima del suo genere nel paese dal 1980, e la Corte Suprema moderata ha dichiarato incostituzionale una legge simile del Kentucky. La nuova legge dà alle scuole tempo fino al 1 gennaio per esporre i Dieci Comandamenti “su un poster o un documento incorniciato di almeno undici pollici per quattordici” in ogni classe. La legge afferma che i comandi dovrebbero essere il “fulcro centrale” del display e “stampati con caratteri grandi e facilmente leggibili”.

Giovedì, mentre gli esperti legali discutevano su come i tribunali dovrebbero considerare la legge della Louisiana, vari leader religiosi nello stato hanno espresso entusiasmo e preoccupazione per ciò che prevedono i Dieci Comandamenti.

Gli avvocati della Freedom From Religion Foundation, degli Americans United for Separation of Church and State e dell’ACLU hanno detto che intendono intentare una causa la prossima settimana contro la nuova legge.

“È vero che la Corte Suprema non è stata la migliore sulle questioni Stato-Chiesa, ma pensiamo che sia un ponte. Niente di lontanamente vicino a quello che hanno detto riguardo all’ammissione dei Dieci Comandamenti in ogni classe dove gli studenti sono un pubblico prigioniero e “Devo partecipare”, ha detto un membro dello staff del Programma per la libertà di religione e di credo dell’ACLU. L’avvocato Heather Weaver ha detto.

Alcuni esperti esterni di diritto Chiesa-Stato sono meno sicuri.

“In questo momento siamo in un territorio inesplorato”, ha detto Michael Helfand, professore alla facoltà di giurisprudenza della Pepperdine University che si concentra su religione ed etica.

Gli sforzi per infondere la religione nelle istituzioni governative, comprese le scuole pubbliche, sono aumentati negli ultimi dieci anni poiché la Corte Suprema si è schierata con coloro che vogliono meno restrizioni sulla religione. I legislatori statali, in particolare nelle aree conservatrici, hanno introdotto centinaia di progetti di legge che mirano a includere di tutto, dai cappellani delle scuole pubbliche e i cartelli “In God We Trust” agli ingressi delle scuole al finanziamento pubblico delle scuole religiose attraverso i voucher.

La legge della Louisiana fa parte di una nuova serie di misure derivanti da una sentenza della Corte Suprema del 2022 a favore di un allenatore di football di una scuola superiore il cui contratto non è stato rinnovato a causa di una preghiera fatta dopo una giocata sulla linea delle 50 yard. governare Kennedy v. Distretto scolastico di Bremerton Ha scartato il test utilizzato da più di 50 anni per determinare se una legge violasse la clausola istitutiva del Primo Emendamento.

Il Lemon Test, che prende il nome da una decisione della Corte Suprema del 1971, poneva domande del tipo: la legge “intreccia un governo eccessivo con la religione?” oppure “La legge promuove o inibisce la religione?” Nel caso degli allenatori di calcio, la Corte Suprema ha affermato che il test del limone non è più una buona legge e che i giudici devono invece guardare alla “storia e alla tradizione”.

Notandolo Bramerton Le azioni dell’allenatore sono state ritenute incostituzionali, ha detto Weaver dell’ACLU in una dichiarazione che la logica era diversa dalla legge della Louisiana. Perché le sue preghiere non sono state pronunciate a un pubblico “generale” o “prigioniero”, ha detto la corte.

“Indipendentemente dal test del limone, in questo Paese c’è sempre stata la convinzione che il governo non dovesse favorire una religione rispetto alle altre. Qui, il governo non solo impone i Dieci Comandamenti, ma detta anche quale versione della legge dice e ne espone il testo,” ha detto Weaver.

La legge prevede un testo protestante specifico basato sulla Bibbia di Re Giacomo, che differisce dalle versioni usate da cattolici, ebrei e altri, meno da quelle usate da altre religioni con i propri testi di fede.

Annie Laurie Gaylor, co-presidente di Freedom From Religion, ha affermato che la nuova legge è “schiacciante”.

“La destra religiosa, i nazionalisti cristiani e il loro armamentario legale chiedono a gran voce da allora Bramerton La conclusione è che in qualche modo l’intero paradigma dell’antireligiosità nelle scuole pubbliche è stato capovolto. Non è questo il caso”, ha detto. “La Corte Suprema è catturata sotto Trump, ma sono convinto che non sia disposta ad arrivare a tanto”.

"Nella nostra struttura, non c'era una storia dei Dieci Comandamenti nella Costituzione, e molte persone ignoranti potrebbero pensare che ci fosse", ha detto, definendo la legge "antitetica alla Carta dei Diritti".

Helfand di Pepperdine dice che è vero che i Padri Fondatori invocarono la Bibbia e i Dieci Comandamenti quando nacque l’America, ma chiedevano comunque alle persone di adorare o non adorare a loro piacimento. Ora il dibattito giuridico potrebbe volgersi alla questione della coercizione, ha affermato. Quando una persona è costretta a praticare una religione che non accetta? Ciò include vedere i Dieci Comandamenti sul muro della loro classe?

“Non è ancora possibile preferire una religione rispetto a un’altra”, ha detto Helfand.

John Inazu, esperto di religione e diritto presso la Washington University di St. Louis, ha osservato che la Corte Suprema, che ha annullato una legge simile nel 1980, opera con un approccio giuridico diverso. Il caso precedente, ha scritto in una e-mail, “è stato deciso con un approccio molto diverso rispetto alle regole dell’establishment. La Corte Suprema si è poi concentrata su storia, testo e tradizione. Ma non mi è chiaro se la legge della Louisiana sopravviva anche nel nuovo quadro.

Collocare questa versione dei Dieci Comandamenti nelle aule scolastiche non è una reliquia o una tradizione di vecchia data, ha scritto Inazu, ed è “palesemente religiosa e monoteista”.

Ha osservato che nel 2005 la Corte Suprema ha confermato un monumento ai Dieci Comandamenti sul terreno del Campidoglio del Texas ad Austin. Tuttavia, il monumento è separato dal Campidoglio, con una bandiera americana, una stella di David e il sigillo del gruppo civico che lo ha donato. La corte ha ritenuto che il monumento avesse uno scopo secolare e non costituisse un riconoscimento statale della religione.

Nel trambusto del post-Bramerton I progetti di legge volti a promuovere la religione nelle scuole pubbliche sono un tentativo di approvare una misura sui Dieci Comandamenti simile a quella adottata lo scorso anno in Texas in Louisiana. È passato al Senato dello Stato, ma non è stato ripreso dalla Camera. Ma i suoi sostenitori hanno dato voce agli americani che vedono nella Corte Suprema il compito di raddrizzare la nave americana dopo mezzo secolo di ingiusta separazione tra Stato e Chiesa.

“La separazione tra Dio e il governo non c’è assolutamente, e questo è ciò che sono questi progetti di legge. È fonte di confusione; non è reale”, ha detto l’anno scorso il senatore dello stato del Texas Mayes Middleton (a destra), che ha co-sponsorizzato il disegno di legge del Texas. READ Met Gala 2023: guida a tema, host e ospiti

Uno degli autori della legge della Louisiana ha affermato che la misura non riguardava la religione o, secondo lui, i Dieci Comandamenti.

“È la nostra legge fondamentale. Il nostro senso di giusto e sbagliato si basa sui Dieci Comandamenti”, ha detto al Washington Post il rappresentante di stato Michael Bayham (a destra). Crede che Mosè fosse una figura storica, non solo religiosa.

Gli oppositori delle nuove leggi dicono che riflettono un paese Ciò porta a una nuova, pericolosa fase nell’equilibrio tra Chiesa e Stato, che in alcuni luoghi coloro che detengono il potere stanno cercando Per affermare una versione della supremazia cristiana.

"Senti, amo Gesù e le Scritture, ma non questo. Brindate a L.A. che appare come un pazzo sulla scena nazionale", ha affermato il Rev. Michael Allelo, prete cattolico di Baton Rouge, Pubblicato Mercoledì alle X. "Quanti soldi dei contribuenti verranno sprecati per difendere questa cosa in tribunale, solo per vederla ribaltata?"

Ma il pastore pentecostale di Baton Rouge, Rev. Tony Spell ha detto che la nuova legge è un’estensione della sua. Successo nel 2022 La Corte Suprema della Louisiana combatte le restrizioni pandemiche I giudici hanno ritirato le accuse contro di lui per aver presieduto raduni religiosi in violazione degli ordini di blocco.

“Abbiamo un tribunale conservatore a Washington, ma in realtà riguarda le persone, i guerrieri, i combattenti”, ha detto Spell.

I movimenti per incorporare il cristianesimo in ogni ambito della vita non hanno fatto altro che crescere dopo la sua battaglia in tribunale, ha detto. Ora sta lavorando con gruppi per raccogliere fondi per i poster dei Dieci Comandamenti che sperano saranno presto nelle aule di tutto lo stato.

Alla domanda su cosa direbbe la nuova legge ai non cristiani o a coloro che non aderiscono a quella versione dei Dieci Comandamenti, Spell ha risposto: “Essere colpevoli è una scelta”.

Mark Chauncey, professore della Southern Methodist University che studia l’uso della Bibbia nelle scuole pubbliche, ha affermato che la Corte Suprema ha inaugurato il paese in una nuova era.