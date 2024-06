Gli incendi del New Mexico costringono l’evacuazione del villaggio di Ruidoso

Gli sfollati si stavano dirigendo a est verso Roswell, New Mexico, mentre l’incendio chiudeva alcune strade in altre direzioni.

Enrique Moreno, Fondatore e Direttore Soccorso in caso di catastrofe della comunità di Roswell, Ha detto che le richieste di aiuto sono iniziate ad arrivare dagli sfollati intorno alle 17 di lunedì. Molti di quelli in fuga da Ruidoso erano parcheggiati in stazioni di servizio, Wal-Mart o altri parcheggi commerciali intorno a Roswell fino all’apertura dei rifugi lunedì sera. In collaborazione con i servizi pubblici della Pecos Valley, Mr. Il team di Moreno sta mettendo in contatto gli sfollati con le risorse, tra cui cibo e altre forniture, nonché informazioni su alloggi e altri servizi sociali.

“Questo è il più grande disastro con cui dobbiamo confrontarci”, ha affermato il sig. Moreno ha detto.

La Croce Rossa, che ha aperto quattro rifugi nello stato per aiutare le persone in fuga dall’incendio, ha dichiarato di aver assistito 270 residenti lunedì notte. Martedì, la signora Lujan Grisham, governatrice del Nuovo Messico, ha dichiarato lo stato di emergenza. Contea di Lincoln e riserva Mescalero Apache a causa dell’incendio. La dichiarazione autorizza “finanziamenti e risorse aggiuntivi per gestire questa crisi”. Lo ha pubblicato sul social network.

In una dichiarazione, Il governatore ha insistito “I residenti di Ruidoso e delle aree circostanti dovrebbero mantenere la calma e seguire le istruzioni ufficiali per ridurre al minimo il rischio.”

Il vento e la bassa umidità hanno alimentato l’incendio, secondo New Mexico Fire Information, un sito web gestito da agenzie federali e statali..