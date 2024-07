Gli Stati Uniti metteranno presto fine alla loro complicata missione di crociera a Gaza, ha affermato il Pentagono

L’esercito americano non è riuscito a far attraccare nuovamente la sua nave umanitaria a Gaza, ha detto giovedì il Pentagono, e “cesserà immediatamente le operazioni” per la missione di consegna degli aiuti, che ha subito battute d’arresto da quando il presidente Biden l’ha annunciata quattro mesi fa. Il maggiore generale Patrick Ryder, un portavoce, ha detto in una dichiarazione che le truppe americane hanno tentato di riattaccare la struttura galleggiante al largo della costa di Gaza mercoledì, ma non sono state in grado di farlo a causa di “problemi tecnici e legati alle condizioni meteorologiche”. La nave e le sue navi di supporto sono state riportate al porto israeliano di Ashdod, dove hanno messo da parte il progetto a causa delle recenti onde agitate, e rimarranno lì fino a nuovo avviso, ha detto Ryder.

La dichiarazione di Ryder non indica se le forze statunitensi tenteranno di riprendere le operazioni; Alcuni funzionari hanno detto che non era ancora chiaro. Un alto funzionario della difesa statunitense, parlando in condizione di anonimato per discutere i calcoli dell’esercito, ha detto che i comandanti hanno considerato di riprovare giovedì ma hanno deciso di non farlo a causa delle preoccupazioni sullo stato del mare.

“Il molo cesserà presto le operazioni e maggiori dettagli su tale processo e tempistica saranno disponibili nei prossimi giorni”, si legge nella dichiarazione di Rider.

Un lavoro ripetuto, ripetuto, per un costo di 230 milioni di dollari, Fonte di controversia nella polarizzata Washington, i funzionari dell'amministrazione hanno difeso l'iniziativa nonostante i suoi difetti, e altri democratici affermano che il piano sottolinea l'incapacità di Biden di garantire che Israele dia priorità alla crisi alimentare che i palestinesi devono affrontare a causa della guerra con Hamas.

L’operazione ha inviato a terra circa 20 milioni di libbre di cibo da quando è iniziata il 17 maggio. Questo fa parte di ciò che i gruppi umanitari dicono che i funzionari israeliani stanno resistendo alle richieste statunitensi e internazionali di inviare più aiuti a Gaza via terra.

Molti repubblicani affermano che la missione, annunciata da Biden nel suo discorso sullo stato dell’Unione all’inizio di marzo, mette a rischio di attacchi i circa 1.000 soldati statunitensi coinvolti. Quelle paure non si sono concretizzate.

Parlando ai giornalisti giovedì, il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, ha affermato che la missione della nave ha fatto la differenza nel “cercare di affrontare la straziante situazione umanitaria” derivante dalla guerra durata nove mesi. “Qualsiasi decisione che produca più cibo e più beni umanitari, la considero una vittoria per il popolo di Gaza”, ha aggiunto.

Sullivan ha affermato che l’obiettivo principale ora è fornire aiuti all’interno e attraverso Gaza.

Mentre le scioccanti vittime civili della guerra continuano ad aumentare, i timori dei gruppi umanitari per la sicurezza dei loro lavoratori hanno messo a dura prova i rifornimenti dalle navi. Fino a poco tempo fa, gli arrivi erano ammucchiati nell'arena sulla spiaggia. Un funzionario della difesa statunitense a conoscenza della questione, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere gli ultimi sviluppi, ha affermato che una quantità significativa di tali aiuti è stata spostata altrove, facendo spazio a nuove forniture se la nave dovesse rimettersi in funzione.

Alla fine del mese scorso, il personale statunitense ha spostato la struttura ad Ashdod, a nord di Gaza, temendo che le onde agitate, che in precedenza avevano causato ingenti danni alla struttura, potessero metterla nuovamente a rischio.

Funzionari della difesa hanno tuttavia ripetutamente affermato che l’impiego della nave è temporaneo e dipende dal mare calmo per consentire la consegna degli aiuti. Il sistema galleggiante è collegato alla terraferma da una strada rialzata in acciaio ed è limitato a funzionare con onde non più alte di un metro, secondo le stime passate pubblicate su riviste militari statunitensi.

L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, lavorando in coordinamento con i gruppi umanitari che operano a Gaza, continuerà a utilizzare tutti i mezzi disponibili per fornire cibo e medicine ai cittadini palestinesi, ha detto questa settimana un funzionario. Il funzionario ha detto che i gruppi hanno iniziato a utilizzare il porto di Ashdod per ulteriori forniture di aiuti.

Quando il progetto fu annunciato, i funzionari dell’amministrazione dissero che la nave avrebbe contribuito a fornire 2 milioni di pasti al giorno ai palestinesi affamati. Biden ha detto che la portata della sofferenza a Gaza rende la missione americana un imperativo morale, e ha insistito sul fatto che nessuna truppa americana sarebbe sbarcata, cercando di trovare un equilibrio tra mettere gli americani in pericolo e restare a guardare con la fame. La popolazione civile in guerra.

I funzionari prevedono che le operazioni inizieranno all’inizio di maggio, ma un tema ricorrente sono le forti maree Modificato il piano, posticipando l’ancoraggio iniziale del molo a metà mese.

Il 25 maggio, pochi giorni dopo l'inizio dell'afflusso delle prime spedizioni, mare agitato e forti venti hanno scagliato quattro navi militari al largo della costa di Gaza, facendo a pezzi la nave e provocando la sospensione delle operazioni. Funzionari statunitensi hanno stimato danni alla nave per almeno 22 milioni di dollari.

Le truppe americane lo rimontarono ad Ashdod e lo rimorchiarono al suo posto l’8 giugno. Dopo sei giorni fu rimosso – Ancora una volta per problemi meteo. Prima del suo ultimo smantellamento a fine giugno, la nave ha garantito rifornimenti costanti per circa una settimana, con 10 milioni di sterline di aiuti portati a terra, ha detto il Pentagono.