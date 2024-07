Gli Stati Uniti “ricostruiranno” le forze militari in Giappone mentre aumentano le tensioni regionali

CNN

—



Gli Stati Uniti riallineeranno le loro forze militari in Giappone mentre i due paesi si muovono per approfondire la cooperazione in materia di difesa, hanno detto domenica Washington e Tokyo, in un’importante mossa per modernizzare la loro alleanza di fronte alle crescenti minacce alla sicurezza in Asia.

L’annuncio arriva mentre il Giappone e gli Stati Uniti osservano con cautela la Cina che appare sempre più aggressiva nell’affermare le sue rivendicazioni territoriali contestate e la Corea del Nord che persegue il suo programma di armi illecite.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, il segretario di Stato americano Anthony Blinken e i loro omologhi giapponesi Minoru Kihara e Yoko Kamikawa hanno annunciato il piano in una dichiarazione congiunta dopo un incontro a Tokyo, dove hanno anche definito la “coercizione politica, economica e militare” della Cina. Una grande sfida strategica nella regione Asia-Pacifico e oltre.

La mossa potrebbe far arrabbiare Pechino, che è stata diffidente nei confronti del rafforzamento dei legami degli Stati Uniti con gli alleati regionali in una parte del mondo in cui la Cina sta cercando di diventare una potenza dominante, dicono gli osservatori. Mentalità di blocco in stile Guerra Fredda.

Secondo la nuova struttura, le forze statunitensi in Giappone saranno riorganizzate in un quartier generale della forza congiunta, che riporterà al comandante del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, per “facilitare una più profonda interoperabilità e cooperazione nelle operazioni bilaterali congiunte sia in tempo di pace che in situazioni di emergenza”, afferma il rapporto.

Ad aprile, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida si sono impegnati a “migliorare” le rispettive strutture di comando e controllo “per rafforzare la deterrenza e promuovere un Indo-Pacifico libero e aperto di fronte alle pressioni regionali” durante un vertice a Washington. Sfide per la sicurezza.”

I dettagli dell’implementazione saranno elaborati nelle task force guidate dal Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, ha detto un alto funzionario della difesa statunitense prima dell’annuncio di domenica, aggiungendo che non vi è alcuna intenzione di integrare le forze giapponesi nei comandi statunitensi.

La United States Forces Japan (USFJ), con circa 54.000 militari di stanza in Giappone ai sensi del Trattato di mutua cooperazione e difesa del 1960, ha sede presso la base aerea di Yokota.

“Consideriamo questo un annuncio storico nel forte sviluppo delle nostre relazioni militari da oltre 70 anni. “La conclusione è che si tratta di un cambiamento trasformativo”, ha detto il funzionario.

“Una volta completata questa transizione, l’USFJ avrà un ruolo di leadership diretto nella pianificazione e nella direzione delle forze statunitensi sia in tempo di pace che in potenziali crisi, e lo farà con le forze giapponesi come mai prima d’ora”.

La revisione prevista arriva mentre il Giappone cambia la sua posizione di difesa, allontanandosi da una costituzione pacifista imposta dagli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale e prevede di aumentare la spesa per la difesa al 2% del suo Pil entro il 2027. Capacità di contrattacco.

I cambiamenti hanno confermato la centralità del Giappone nella strategia di sicurezza regionale di Washington e la sua spinta ad aumentare il coordinamento con alleati e partner in mezzo alle crescenti tensioni regionali – e mentre intreccia la sicurezza in Europa e Asia in seguito alla guerra in Ucraina.

La Cina è stata più volte menzionata nella dichiarazione congiunta, con i ministri che hanno sottolineato le preoccupazioni condivise, tra cui quella che hanno descritto come “l’intensificazione degli sforzi di Pechino per cambiare unilateralmente la situazione” nel Mar Cinese Orientale, le sue “azioni minacciose e provocatorie” nella Cina meridionale e la sua “base di sostegno per l’industria della difesa russa”.

La Cina ha affermato in modo aggressivo le sue rivendicazioni nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale e ha mantenuto una presenza persistente vicino alle rivendicazioni di Pechino sulle isole controllate dai giapponesi nel Mar Cinese Orientale. I leader occidentali hanno accusato Pechino di “favorire” la guerra di Mosca in Ucraina fornendo beni a duplice uso, un’accusa che Pechino nega.

I ministri hanno anche affermato che “il periodo di transizione politica di Taiwan non dovrebbe essere usato come pretesto per azioni provocatorie attraverso lo Stretto di Taiwan”, ha detto Pechino pochi giorni dopo l’insediamento del nuovo presidente di Taiwan. Maggio.

Nella dichiarazione, hanno anche condannato i test missilistici e i programmi di armi nucleari della Corea del Nord e hanno approfondito la cooperazione tra Russia e Corea del Nord, compreso “l’acquisto da parte della Russia di missili balistici e altri articoli dalla Corea del Nord” da utilizzare in Ucraina.

L’incontro, il primo in 15 anni, fa seguito a un incontro trilaterale tra i capi della difesa di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud avvenuto domenica scorsa – e un altro segno di un più stretto coordinamento tra gli alleati regionali degli Stati Uniti.

Ciò avviene quasi un anno dopo un importante vertice tra i tre paesi ospitato da Biden a Camp David. La crescente integrazione trilaterale tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud segna un cambiamento nelle relazioni regionali, con Seul e Tokyo – alleati di lunga data degli Stati Uniti – ampiamente visti come persone che mettono da parte animosità e sfiducia storiche per affrontare meglio le minacce alla sicurezza condivise.

Domenica, i tre capi della difesa si sono impegnati a rafforzare la cooperazione per contrastare le “minacce nucleari e missilistiche” della Corea del Nord e hanno formalizzato un accordo trilaterale che riafferma “la natura incrollabile di una nuova era di cooperazione trilaterale”, secondo una dichiarazione congiunta.

“Istituzionalizzerà” la cooperazione trilaterale in materia di sicurezza tra le autorità di sicurezza dei rispettivi paesi, comprese consultazioni politiche ad alto livello, condivisione di informazioni, esercitazioni trilaterali e cooperazione sugli scambi di sicurezza.