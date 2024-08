Gli Stati Uniti vincono l’ottavo oro olimpico consecutivo nel basket femminile dopo il thriller francese | Giochi Olimpici di Parigi 2024

La squadra di basket femminile degli Stati Uniti ha vinto la sua ottava medaglia d’oro consecutiva nella storia delle Olimpiadi vincendo 67-66 sulla Francia nella finale di domenica pomeriggio a Parigi. Giochi.

In una gara avanti e indietro davanti a una folla chiassosa alla Percy Arena, gli americani, che esultavano a gran voce a ogni canestro francese, sono rimasti indietro a doppia cifra nel terzo quarto prima di lottare per estendere la loro serie di 61 vittorie olimpiche consecutive. nel 1992. In tal modo, le donne statunitensi hanno stabilito il record per la serie più lunga di medaglie d’oro olimpiche consecutive in uno sport di squadra tradizionale, superando il record precedente stabilito dalla squadra di basket maschile statunitense, che ne aveva vinte sette di fila dal 1936 al 1968 .

A’jah Wilson ha segnato 21 punti in una gara che si è risolta solo quando Marine Johannes è entrato nella linea dei tre punti su un canestro all’ultimo secondo di Gabby Williams su un canestro incrociato. I centimetri allungano la partita ai supplementari. In particolare, la Francia si è mantenuta così vicina che solo due squadre sono riuscite a mantenere il margine entro una sola cifra durante la vittoria record degli Stati Uniti.

“Siamo stati resilienti in quello che dovevamo fare”, ha detto Wilson, che ha vinto il suo secondo oro olimpico. “Abbiamo continuato ad andare avanti, secchio dopo secchio. È un grande basket ed è quello che la gente vuole vedere. La nostra difesa si è stabilizzata, ci siamo fermati e abbiamo iniziato a sentirlo insieme.

Lo scontro tra Stati Uniti e Francia è stata una rivincita della partita per la medaglia d’oro ai Giochi di Londra 2012, che gli americani hanno vinto con 36 punti, il più ampio margine di vittoria in una finale olimpica di basket. Era un po’ troppo vicino.

Nonostante tutta la sua potenza di fuoco, il Team USA è entrato nella partita per la medaglia d’oro non essendo riuscito a mettere insieme uno sforzo di 40 minuti durante tutto il torneo. Questo schema è continuato domenica, quando gli Stati Uniti hanno tirato solo 2 su 12 (17%) da tre punti e hanno chiuso con 19 palle perse. Gli americani sono stati imprudenti nel possesso palla durante un primo tempo con punteggi bassi che ha visto le squadre pareggiare a 25 a testa.

Quando la Francia ha segnato 10 punti senza risposta nel terzo quarto portandosi in vantaggio per 35-25, la Percy Arena, già in movimento, è esplosa in un muro di suono. Ma le americane hanno rapidamente colmato il divario con Wilson, Kelsey Plum, Breanna Stewart e la super sub Sabrina Ionescu, e il layup aperto di Nafisa Collier su un bellissimo feed di Ionescu si è portato in vantaggio per 41-40.

La Francia non era finita quando LeBron James sedeva a bordo campo indossando la medaglia d’oro vinta nello stesso edificio sabato sera. Si sono portati in vantaggio per 51-49 a 5:31 dalla fine, riportando in campo il pubblico, ma la Francia era sotto 62-59 con una serie di falli chiave, incluso un tentativo da tre punti di Williams. Ci sono secondi.

“Forse non diranno che è facile, andremo a vincere l’oro”, ha detto il centro statunitense Brittney Griner, trattenendo le lacrime dopo aver vinto il suo terzo oro. “Forse smetteranno di dirlo perché, come ho detto, stiamo vedendo la possibilità migliore di tutti. Abbiamo visto la possibilità che ci ha dato la Francia.

Con la vittoria, Diana Taurasi ha guadagnato la sua sesta medaglia d’oro olimpica, la più alta per un individuo in qualsiasi sport di squadra nella storia, mentre Plum e Jackie Young sono diventati i primi giocatori a vincere medaglie d’oro olimpiche sia nel basket 3×3 che 5×5.

Le donne americane hanno vinto otto medaglie d’oro olimpiche consecutive e sei delle ultime sette Coppe del mondo. L’unica sconfitta alle Olimpiadi o ai Mondiali risale alla semifinale dei Mondiali del 2006 contro la Russia.

La partita di domenica ha coronato un fine settimana in cui sia la Francia che gli Stati Uniti si sono giocati le medaglie d’oro maschili e femminili per la prima volta nella storia delle Olimpiadi.