Google ti consente di modificare i messaggi inviati nell’ultima funzionalità Android dell’autunno

Il widget Preferiti di Google Home, che consente agli utenti di vedere e controllare rapidamente i dispositivi domestici intelligenti più utilizzati, è ora disponibile in anteprima pubblica e può essere aggiunto alla schermata iniziale sui telefoni Android. A partire da oggi, gli smartwatch con Wear OS 3 o versioni successive possono eseguire il riquadro Preferiti di Google Home, insieme a una nuova opzione PayPal per Google Wallet negli Stati Uniti e in Germania.

Emoji Kitchen riceverà anche alcune nuove aggiunte di adesivi il 10 giugno. Gli utenti possono condividere tramite Gboard. Infine, il supporto Digital Car Core verrà esteso per includere ulteriori veicoli, tra cui modelli Mini, Mercedes-Benz e Polestar selezionati. Aggiornamento della chiave digitale disponibile per Android 12 o versioni successive. Il supporto per i mini veicoli già disponibili nell’UE ha iniziato ad essere esteso negli Stati Uniti il ​​13 maggio. Il supporto per Mercedes-Benz sarà disponibile dal 10 giugno, mentre il supporto per Polestar sarà disponibile tra il 17 e il 21 giugno.