Guarda i risultati completi del voto statale della RNC per il candidato repubblicano del 2024

Washington- Governatori repubblicani, legislatori e quasi 2.500 rappresentanti Incontro a Milwaukee, Wisconsinper quello Convenzione nazionale repubblicanaL’ex presidente Donald Trump ha ricevuto formalmente la festa Appuntamento al 2024 al presidente durante la votazione per appello nominale della delegazione statale di lunedì.

Sebbene fosse noto da mesi che Trump sarebbe stato la scelta del partito per affrontare il presidente Biden a novembre, l’appello pone fine alle primarie presidenziali repubblicane. Ex presidente Ha vinto la nomination A marzo, doveva diventare il candidato presidenziale del GOP dopo aver ricevuto 1.215 delegati repubblicani.

briscola Senatore dell’Ohio Lo ha annunciato JD Vance Era in corso l’appello per la sua candidatura alla vicepresidenza. Giovedì Trump pronuncerà un discorso in cui accetterà formalmente la nomina presidenziale repubblicana per chiudere la convenzione.

Il GOP lo ha ufficialmente nominato presidente dopo che suo figlio, Eric Trump, ha annunciato che 125 dei voti della Florida erano andati a Trump. Eric Trump era accompagnato dal figlio maggiore dell’ex presidente, Donald Trump Jr., e da sua figlia, Tiffany Trump.

Il presidente della Camera Mike Johnson, presidente della convenzione, ha annunciato che Trump aveva 2.387 voti al termine dell’appello.

“Rendiamolo ufficiale”, ha detto. “Di conseguenza, il Presidente dichiara che il presidente Donald J. Trump, avendo ricevuto la maggioranza dei voti espressi alla convention, è stato scelto come candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti.”

Risultati dell’appello RNC degli Stati 2024

I delegati statali annunciano il voto per il candidato presidenziale. Ecco la ripartizione dei voti per stato e territorio:

Iowa: 40 voti per Trump

Nevada: 26 voti per Trump

Oklahoma: 43 voti per Trump

West Virginia: 32 voti per Trump

New Hampshire: 22 voti per Trump

Nebraska: 36 voti per Trump

California: 169 voti per Trump

Tennessee: 58 voti per Trump

Stato di Washington: 43 voti per Trump

Alabama: 50 voti per Trump

Massachusetts: 40 voti per Trump

Indiana: 58 voti per Trump

Georgia: 59 voti per Trump

Utah: 40 voti per Trump

Maryland: 37 voti per Trump

Texas: 161 voti per Trump

Ohio: 79 voti per Trump

Samoa Americane: 9 voti per Trump

Wisconsin: 41 voti per Trump

New York: 91 voti per Trump

Florida: 125 voti per Trump

Porto Rico: 23 per Trump

Kentucky: 46 voti per Trump

Hawaii: 19 voti per Trump

Kansas: 39 voti per Trump

Louisiana: 47 voti per Trump

Delaware: 16 voti per Trump

Guam: 9 voti per Trump

Connecticut: 28 voti per Trump

Alaska: 29 voti per Trump

Oregon: 31 voti per Trump

Mississippi: 40 voti per Trump

Isole Marianne Settentrionali: 9 voti per Trump

Wyoming: 29 voti per Trump

Maine: 20 voti per Trump

Missouri: 54 voti per Trump

Idaho: 32 voti per Trump

Illinois: 64 voti per Trump

Nord Dakota: 29 voti per Trump

Arizona: 43 voti per Trump

New Jersey: 12 voti per Trump

Isole Vergini americane: 4 voti per Trump

Carolina del Nord: 62 voti per Trump; Le regole della Convenzione richiedono 12 voti per essere espressi

Arkansas: 40 voti per Trump

Virginia: 42 voti per Trump; Secondo le regole della convenzione devono essere espressi 6 voti

Michigan: 51 voti per Trump; 4 I voti devono essere espressi in conformità con le regole della convenzione

Minnesota: 39 voti per Trump

Colorado: 37 voti per Trump

Rhode Island: 19 voti per Trump

Pennsylvania: 67 voti per Trump

South Dakota: 29 voti per Trump

Nuovo Messico: 22 voti per Trump

Montana: 31 voti per Trump

Carolina del Sud: 50 voti per Trump

Vermont: 17 voti per Trump

Washington, DC: le regole della Convenzione richiedono 19 voti per essere espressi

Come funziona l’appello degli Stati da parte della RNC?

Durante l’appello nominale, il presidente di ciascuna delegazione di stato e territorio è chiamato ad annunciare il voto del candidato alla presidenza del proprio stato o territorio. Se durante la chiamata viene passato il nome di una delegazione statale, questa verrà richiamata al termine della chiamata.

I delegati vengono scelti per rappresentare il proprio stato o regione alla convention, e la maggior parte di loro è tenuta a sostenere Trump perché deve votare in base alle decisioni delle primarie o del caucus del proprio stato. Circa 150 delegati, incluso un piccolo numero dal Montana, dal Nuovo Messico e dal Sud Dakota, non hanno partecipato alla convention perché non era loro richiesto di votare per il candidato prescelto dal loro stato.

Trump è arrivato alla convention con una stima di 2.243 delegati sulla base dei risultati delle primarie e dei caucus tenutisi all’inizio di quest’anno, secondo il tracker dei delegati di CBS News.

Cosa succede ai rappresentanti dei candidati che se ne sono andati?

Mentre Trump ha conquistato la vittoria durante le primarie, il suo ex rivale in corsa, Nikki Haley, ha vinto 94 delegati, secondo il delegato tracker. La campagna di Haley afferma che ha vinto 97 delegati durante le primarie.

Ma Haley annunciato la settimana scorsa Ha liberato quei delegati e li ha incoraggiati a votare per Trump alla convention. Le regole del partito statale stabiliscono se i delegati di Haley sono vincolati a lei o se è libera di votare per un altro candidato. Il presidente si è ritirato dalla corsa.

In Iowa, ad esempio, Trump, Haley, il governatore della Florida Ron DeSantis e l’imprenditore biotecnologico Vivek Ramaswaki Delegati difesi dopo i caucus. Ma poiché Trump era l’unico candidato alla convention, secondo le regole del partito statale, l’intera delegazione composta da 40 membri ha votato per lui.

